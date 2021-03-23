回收剩菜「加鹽加醋」 廚餘變染料 玩盡七彩紮染

如果說紮染是簡單的染色方法，那麼山水墨藍染便是較複雜的技巧。它是以植物製作出的藍色色素，以綁紮技巧做出多層次的漸變色彩。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】紮染是傳統布料染色方法之一，以繩子或橡筋綁緊布料不同位置，放入染料中再洗水，反覆浸染，最後鬆開橡筋繩子便看到不同的留白圖案。一般人會使用化工染料上色，容易上色之餘，色澤亦穩定，不過會對環境造成破壞。生於日本染布家族的張駿霖，近年以回收廚餘或植物製成多種純天然染料，希望大家體驗紮染的美學之餘，亦可以為愛護地球踏出一小步。

記得小學時美術科的其中一個主題是紮染。教師會教學生用橡筋隨意在小毛巾的不同位置上紮實，放進染料中，時間一過，鬆開橡筋，小毛巾便呈現出不同的顏色紋理，甚是漂亮。不過這些都是紮染的基本技巧，要染出複雜多變的顏色及花紋，一點不容易，本地染色達人張駿霖（Eric）便每天沉醉在其試驗之中，一邊追求理想圖案，一邊發掘紮染樂趣。

Eric是染樂工房創辦人，說起初次接觸染色，便要追溯他的祖籍——日本。「我爸爸是日本人，爺爺在奈良做和服上色，我曾經在他那裏工作，每天清晨5時起牀打掃，做很多雜務，然後才跟他學染色技巧。」經過2個月的地獄式訓練，他認識了染色工藝，但他並沒有打算繼承爺爺的衣鉢，除了因為有其他後人接手，也因為他覺得爺爺那一套並不適合香港人。「他們工作嚴謹而認真，為做一個圖案會花2小時坐在那裏（工房），香港人嘛，太忙了，不會喜歡這些。」

Eric其後在港開設染布工房，他坦言並非受家族影響，而是因為他崇尚環保，希望把廚餘循環再用，透過書本和自學鑽研的技術用來製作天然染料，亦曾到台灣、印尼、日本等地學習各種染色技巧。

染料如腩汁 花心思製作

Eric從爺爺身上學會了認真的工作態度，因為認真，他每天將大部分時間留在石硤尾工場「照顧」染料，其餘時間就去蒐集廚餘和植物，然後將它們消毒並保持在適當溫度等，他將製作染料比喻為麵檔的腩汁一樣，必須花時間和心思才能製成。而他特別透過朋友和相熟餐廳、蔬果檔，找來廚師做菜時視為廢物的洋葱皮，或者到超市和街市回收樣子不漂亮的蔬果，將它們帶回工場消毒加工，然後以煮、攪碎、加糖鹽或醋等反覆試驗，做出想要的顏色。當然也因為每次材料來源、數量和做法略有不同而令顏色有差異，但他認為這是最好玩的地方。

Eric的天然染料不止有大家常見的藍色，還有以薑、洋葱製成的黃色，以櫻花和桃花木製成的粉紅色，以紫薯皮製成的紫色等，可以在一種布料上染出多色圖案。雖然有人說現時在網上購買化學染料十分方便，為何不用現成染料？但Eric堅持：「因為相信、喜歡，便會願意花心力去做。」多年來他曾到世界各地與染色師傅交流，很多染色技巧仍在鑽研之中，例如上色的深淺或會因材料來源、染色時間長短而不同，是以每次紮染也是一個令人期待的探索過程，但他強調紮染沒有對錯，所以向學生授課時都十分「隨心」，只要在既有基礎下，選什麼素材、圖案、顏色都可以，目的是要讓學生能夠做出自己的作品，「生活已經這麼多壓力，來到這裏，只要輕輕鬆鬆便可，複雜的事（製作染料）都交給我們做便是了」。

現時工房提供多種染色工作坊，其中多色紮染是以日本傳統染色技術shibori（絞染）為基礎，用橡筋、木夾、波子等工具，把布料綁緊，放入染料後令染液不能滲透織物，從而染製出各種紋理。

● 混色紮染步驟

1. 我們這次選擇了用圍巾做雙色混染，先把圍巾如扭麻花般扭作一團（圖1），再用6至8條橡筋隨意綁緊在圍巾的不同位置

2. 用水浸濕圍巾（圖2），使纖維濕透，上色才會更均勻。把圍巾放在熱燙的黃色天然染料中，約煮5分鐘，中間持續攪拌（圖3）

3. 鬆開橡筋及打開圍巾（圖4）。把已染上黃色的圍巾再次扭成麻花狀，用橡筋紮實。再把它放在紅色天然染料中，重複剛才步驟

4. 用清水洗走多餘染料，鬆開橡筋後再洗水，風乾後完成（圖5），勿放在太陽下曬乾，因紫外線會把色素分散，令顏色變淡

● 藍染步驟

1. 用筆在布料上點上交叉圖案（圖A）

2. 把波子放在交叉圖案的布底，在布面以橡筋紮實（圖B）。綁好後，有點像化學粒子（圖C）

3. 把布料先浸水令纖維濕透，再放入靠冷發酵製成的藍色染料中，用手按壓令布料更上色（圖D）。約2分鐘後拿起，過水（圖E）後再重複染

完成作品（圖F）

●【體驗課】

天然剩菜染色——混色絞與紮染（4色）

日期及時間：指定日子周六、日上午10:30至下午1:30或下午2:30至5:30

收費：$395/人（約3小時）

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座 S506 Dyelicious染樂工房

報名及查詢：www.shop.dyelicious.hk

文：顏燕雯

模特兒：Becky

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com