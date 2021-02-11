祈願工作坊：DIY山系風鈴 送上祝福

山有文西的風鈴製作工作坊主要有兩類，一是純粹設計風鈴、上色和繫繩；另一類則包括𠝹玻璃的工序。（受訪者提供）

【明報專訊】風鈴要靠風吹動才能發出悅耳之聲，所以說它跟大自然關係密切也不為過。行山達人文西透過祈願風鈴工作坊，希望給大家帶來一些正面的信息。

「風鈴在日本有祝願和帶來好運的意思，這一兩年大家在生活中或會覺得有點辛苦，所以我很想透過風鈴為人們祈願。」文西是行山專頁「山有文西」創辦人，她會在不同地方蒐集石子、枯枝、葉子或果實等材料，再由經營餐廳的朋友回收一些玻璃瓶，製作山系風鈴。早前她在北角展開「願山」山系風鈴祭巡迴展，更加入工作坊，教授學員織繩、繪畫，以及製作花材吊飾等步驟。為此她更特別去學「𠝹玻璃」，「我對這工藝毫無認知，本來以為很危險，要用火、用刀……後來我找到一個有數十年經驗的工廠師傅學𠝹玻璃，原來用冷縮熱脹的方法便可做到，並不太困難」。

在她舉辦的工作坊中，部分課堂會先把玻璃部分做好，學員只需設計和上色便可；也有一些是包含𠝹玻璃瓶的步驟，學員會先構思風鈴的吊飾，並在大自然裏蒐集元素，最後才在風鈴上畫畫、織繩，將所有部件結合，製作出一個屬於自己的風鈴。

●𠝹玻璃樽+風鈴製作工作坊

主辦單位：山有文西

費用：$480/位（包括租用𠝹玻璃工具、畫具、透明風鈴、自然素材、盛載風鈴紙盒）

上課地點：北角或其他地方

查詢：bit.ly/3f1fdPH（開班詳情可查詢網站）