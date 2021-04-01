牛牛示範慢活 秋茄聰明生存術 烏蛟騰郊遊「上生態課」

彈塗魚——潮退時，在天后宮對出的泥灘上，有機會見到彈塗魚。（賴俊傑攝）

水筆仔——在谷埔一帶不時見到秋茄（又名水筆仔），屬於紅樹的一種。（賴俊傑攝）

【明報專訊】踏入4月，繁花盛開，是賞花賞蝶、欣賞生態的好時機。今次有生態導賞員符蘊（Daisy）帶我們暢遊新界東北，由烏蛟騰村起步，途經烏蛟騰郊遊徑觀景台、分水凹古碑，再去谷埔及天后宮，分別看紅樹林、鷺鳥、招潮蟹及彈塗魚，輕輕鬆鬆來一趟生態之旅。

Daisy對生態及行山有濃厚興趣，不但報讀了生態旅遊證書課程，成為生態導賞員，更進修山藝課程，成為山藝助教。她認為香港雖然是彈丸之地，但孕育出各式物種，正如今次推介的路線，既可以觀鳥也可看到濕地動植物，如紅樹林、招潮蟹及彈塗魚等。而且路途上落坡幅度不大，累計上斜幅度大約是300米，輕鬆易行。惟行程中會經過一些以天然大石鋪砌的路段，下雨時路面較濕滑，若天氣不穩，不宜前往。再者，部分路段的手機信號接收較差，也未必能上網，因此出發前最好通知親友行程，以防萬一。

有趣蓖麻含劇毒 眼看手勿動

一行人相約港鐵東鐵線大埔墟站集合，坐20R綠色小巴，於烏蛟騰村（祠心路總站）落車，車程約半小時，但小巴班次疏落，最好預留等車時間。我們整裝後向亞媽笏路牌指示方向行，一開始是水泥路，兩邊主要是村屋，景色看似平平無奇。不過，Daisy建議我們細心觀察身旁的植物，因一樹一木也有其獨特價值，正如在起步點附近看見一棵紅色名為蓖麻的灌木，外形有趣。蓖麻是中藥之一，其種子據稱有瀉下通滯、消腫拔毒及通絡利竅功效，但全株都有毒性，特別是種子毒性更大，切記眼看手勿動。

觀賞蓖麻後，我們踏上山徑，緩緩上斜，沿路經過河溪，也見到蜻蜓及蝴蝶在溪邊飛舞。約半小時之後便到分岔位，跟隨「降下坳」路牌指示左轉，不出5分鐘便到第1個checkpoint︰烏蛟騰郊遊徑觀景台。在天朗氣清時，這裏可以遠眺船灣淡水湖、八仙嶺、馬頭峰及吊燈籠。美中不足是今次到訪時觀景台四周長滿植物，遮擋了部分視線，影響景觀，但仍不失為歇腳的好地方。

站牛背捉蟲 鳥與牛成「好友」

稍休一會，眾人原路返回分岔位，沿吊燈籠徑前行，向谷埔路牌指示方向行，比起之前的一段上斜路，此段相對平緩輕鬆好走。走了約半小時，到達第2個checkpoint︰分水凹古碑。

Daisy提到，古碑豎立在前往谷埔的路段上，而此路是貫通烏蛟騰村及谷埔村等不同的村落，古碑正是紀念資助修路捐款人。古碑刻有民國9年，仲冬月吉旦等字，「民國9年即是西曆1920年，仲冬月即是農曆十一月，吉旦是指每月初一，相信1920年農曆十一月初一便是此碑的建立日期」。另外，由烏蛟騰郊遊徑觀景台至這位置，手機的接收及上網信號較差，在古碑對面設有緊急求助電話，一旦發生事故，可在此求救。

欣賞完古碑後，繼續沿吊燈籠徑走，約20分鐘，路面亦由原始山徑，轉為修葺工整的石屎路，路邊兩旁都是大片草地。草地上，有大量牛群在食草，眾人不期然放慢腳步，看看牛群的慢活動靜。我們留意到有些白色雀鳥站在牛背上。Daisy說這些鳥名為牛背鷺，牠們喜歡站在牛背上覓食和歇息，主要原因是當牛走入草叢吃草時，躲藏在草堆中的昆蟲會受驚四散，而牛背鷺就趁機捕食昆蟲，牠們同時也會啄食牛背上的寄生蟲，因此跟牛兒成為「好朋友」。

繼續沿吊燈籠徑前行，分別向「宋伯士多」及「鹿頸」指示牌方向行，漸漸由山路行至海邊，迎着海風慢慢走，相當寫意。對岸是深圳，岸邊長滿不少紅樹林，其中一種是秋茄（又名水筆仔）。秋茄的繁殖方法十分有趣，由於它們是生長於潮間地帶，樹身不單會被潮水掩蓋，所處的泥土也十分鬆軟，易被潮水冲走，不利生長。故秋茄以胎生的繁殖方式應對環境，胚胎在母株已開始發芽生長成為「胚軸」，秋茄的「胚軸」形狀幼長，當胚軸成熟時便會脫離母株，跌落在泥土上，這樣可以幫助樹苗加速成長。

了解完秋茄的特性後，我們沿吊燈籠徑走，經過「鳳坑村」路牌後，分別踏上新娘潭路及鹿頸路，沿海前行。中途經過多間士多可作補給，行了約10多分鐘便到達最後一個checkpoint︰南涌天后宮。

招潮蟹挖洞 為泥土提供養分

南涌天后宮供奉天后等多位神靈，但Daisy帶我們來，不止是欣賞廟宇特色，最重要是天后宮面向沙頭角海，可遠眺鴉洲，那處是鷺鳥的棲息地，有不同品種的鷺鳥如大白鷺、中白鷺、小白鷺、蒼鷺及池鷺。而在天后宮和鴉洲有一大片泥灘，在潮退時有機會看到招潮蟹、彈塗魚。Daisy表示，招潮蟹中的公蟹有一隻大螯，牠們不時揮動大螯，似是召喚潮水，因而有此名，不過雌蟹就沒有大螯。雖然招潮蟹體積細小，但對整個生態有相當大的貢獻，因為牠們在泥灘上挖出洞穴居住，而這些洞穴可以把氧氣帶進泥土，為泥土提供養分。

而外形可愛的彈塗魚，因牠們的身體結構獨特，不單可儲水在鰓中呼吸，亦可以透過濕潤的皮膚吸收氧氣，因而可在陸地上存活一段時間，在水陸兩地自由活動。然而，要在泥灘尋找細小的招潮蟹、彈塗魚不是易事，起初我們向泥灘左望右望，毫無發現，後來Daisy教我們靜心留意，在泥灘周圍搜索，不難找到牠們的蹤影，當日我們在岸邊附近，甚至可用肉眼看到彈塗魚，感覺有趣。

離開南涌天后宮，今次旅程正式完結，可以在鹿頸路南涌兒童遊樂場對出坐56K綠色小巴往港鐵東鐵線粉嶺站。

■行程

全長︰約9公里

需時︰約2小時20分鐘（不連拍照休息）

交通：

起步：港鐵東鐵線大埔墟站乘20R綠色小巴，於烏蛟騰村（祠心路總站）落車

回程：南涌兒童遊樂場對出乘56K綠色小巴往港鐵東鐵線粉嶺站

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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■烏蛟騰郊遊上生態課：bit.ly/3cuDMCE