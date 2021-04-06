趣怪練肌 追趕科技 「數碼健身房」操fit手指

微妙觀察——是次體驗店有一堵落地玻璃窗，對於玻璃窗外的行人而言，觀眾亦是展品的一部分，營造一種獨特的「觀察者」與「被觀察者」的微妙關係。（黃志東攝）

【明報專訊】手機之於現代人，大抵是cyberpunk裏生化人的義肢。手機成了身體的延伸，互聯網就是我們的命脈。科技新知一浪接一浪，既然我們無法抵禦這股潮流，不如好好鍛煉digital muscles，適應更快節奏的科技世界。本地藝術組合大腦出租Brainrental便將各種健身器材，變成鍛煉手指與眼睛的設備，帶來健身「新常態」。

步入Digital Fitness藝術互動體驗店，迎接觀眾的是一幅巨型黑白手繪風壁畫，描繪各人健身的情景，當中那個肌肉「爆棚」的巨型手掌主角Jimmy，就是藝術組合Brainrental特別設計，「指導」觀眾健身的私人教練。現代人碌「芒」成習慣，Jimmy壯實的拇指就是大家「健身」的「終極目標」。

跑步機畫滿meme 邊跑邊練眼

「來到K11 art space，看見場地這堵落地玻璃窗，我們馬上聯想到灣仔地鐵站往入境處的那條行人天橋。一旁的大廈有很多健身中心，健身人士與行人透過玻璃窗互相觀察，這種『觀察者』與『被觀察者』的微妙關係很有趣。」Brainrental 3名成員突發奇想，假若把體驗店變成健身房會怎樣呢？經過1年時間策劃與準備，便成了今天的「數碼健身房」。

Brainrental是由Chu、Kevin、Roger 3人在2012年創立的工作室。他們常以大都會荒誕面為靈感，設計不同類型的創作和實驗，由平面插畫到立體裝置把概念實體化，加以幽默反諷，呈現給大眾討論和感受，最新創作Digital Fitness也是一樣。穿過第一道門，大家可能已迫不及待要舒展筋骨。Brainrental設計的第一個鍛煉，是針對手部肌肉：手指做gym，讓你打字靈活，打機也更得心應手。藝術家模仿用拇指與食指放大手機熒幕的動作，把原本鍛煉胸部肌肉的chest press變成鍛煉拇指和食指的zoom press；食指與中指則練習swipe up的動作；還有像彈鋼琴般練習手指點擊力度的訓練，或能令大家打字更靈活。看着這些幽默的設計，令人忍不住會心一笑。

早在2009年，美國聖地牙哥加州大學發表的研究指出，人每天要接收約34GB信息，大量數據令人腦不勝負荷。12年後的今天，相信這個數據更是有增無減。facebook、Instagram等社交媒體不勝枚舉，我們時刻被目不暇給的信息轟炸，眼睛和腦袋也一樣需要「訓練」。Brainrental便創作了「眼睛訓練機」Feedmill，內置感應器，當你望着畫滿網絡迷因（meme）的跑步機履帶時，跑步機速度會加快。看得久覺得眼花？我們平時碌「芒」不是也差不多嗎？或者現代人早已習慣，視之為正常。

籠內窺視 大數據下「赤裸」生活

大家在場內邊訓練手部肌肉和眼球邊拍照打卡，最後會來到命名為Data Cage（數據籠）的展品。踏入用銀色太空棉砌成的圓形舞台，眼前12個熒幕讓人一覽無遺體驗店內各人的舉動。原來體驗店內早已佈下天羅地網，在各個展品裝上微型攝錄機：你上一秒還在「健身」，下一秒則在黑暗的環境中，以上帝視角窺視着不知情的人們。進入大數據時代，我們在網上甚或現實生活中的一舉一動均被記錄在案：今日瀏覽了什麽網頁、聽了什麼歌，甚至手機中的GPS每分每秒都在記錄行蹤。網絡或者讓我們有隱身的錯覺，但在科技巨企面前，我們卻近乎赤裸。繞到Data Cage後方，才發現圓形舞台的外形原來是一隻「眼球」，凝視着玻璃窗外的行人。

Kevin說，這次藝術體驗的參觀路線亦有特別含義，「大家首先用觀察者的身分看壁畫裏的人健身，再用被觀察者的角色與展品互動。對於玻璃窗外的行人而言，觀眾亦是展品的一部分，而到最後，觀眾又會在Data Cage變回觀察者」。Brainrental幽默趣怪的展品除了給人打卡，也令參觀者在當中不斷變換身分角色，讓大家思考：在凡事皆可數據化的年代我們還有私隱嗎？我們又應該如何自處？

■Digital Fitness藝術互動體驗店

日期：即日至5月9日

時間：上午11:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴河內道18號K11 Art Mall地下中庭及地庫2樓chi K11藝術空間

查詢：bit.ly/2OUdbpc

備註：免費入場

文：沈晴

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com