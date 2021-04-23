將軍澳至布袋澳輕鬆自駕 春日賞花 西貢海陸空尋趣

十足漁家風味的芙蓉海膽飯（時價）綿密而香氣四溢，是菜單外的隱藏菜式，需要預訂。（朱安妮攝）

布袋澳的海鮮餐廳向以墨魚刺身聞名，「發記」做得清爽甜美，令人回味。（時價，採訪當天$15/両，發記）（朱安妮攝）

【明報專訊】西貢一向是自駕和郊遊的熱門地點，加上新市鎮將軍澳近年發展成熟，提供多項設施和活動，跟清水灣道串連起來遊玩，十分適合一天自駕遊：先去香港單車館公園賞花，再到大坳門放風箏，最後到布袋澳食海鮮，輕輕鬆鬆享受多元化消閒樂趣。

●第1站：單車樂園 兼玩攀牆放船仔

今次自駕遊選在港鐵將軍澳站出發，經寶康路到達香港單車館公園，再沿清水灣道前往大坳門，最後循大坳門路到布袋澳，全程約18公里，單計算駕駛時間，只需半小時左右，但沿途景點和活動不少，連停留時間，基本上可以玩足整天。

路線初段在將軍澳市中心，除了小心出入迴旋處，無特別難度，後半段跑上清水灣道和大坳門路，無論風景可觀度和駕駛樂趣都大幅提升，是這條自駕路線戲肉所在。

位於將軍澳的香港單車館，是本港首個符合國際自行車聯盟標準的室內單車場館，2014年開放後，多次舉行國際比賽；館內設有一條長250米的木製場地單車賽道，並提供多元化的康體及配套設施。

杜鵑、宮粉羊蹄甲爭寵

至於香港單車館公園，佔地約5.3公頃，園內設廣闊草坪和人工湖，景觀優美，近年更成為賞櫻名所。特別是近兩年疫情下大家無法出埠旅行，本港僅有幾處種有櫻花的地方不免成為熱點。但要注意，公園其實只植有十多棵緋寒櫻和富士櫻，數量不算很多；加上現已過了盛放期，有心賞櫻只能明年請早。其實除了櫻花，公園內還植有不少不同品種的花朵，例如杜鵑和宮粉羊蹄甲等，現在也是開得燦爛，一樣賞心悅目。

停車場旁設單車租賃

除了賞花，公園內還設有多項設施，例如極限運動場、運動攀登牆、緩跑徑、模型船池、兒童遊樂場、長者健體園地等，一家大細來到不愁沒有節目。愛踏單車的朋友，一場來到單車館公園，腳痕的話，可考慮泊好車後在公園內的指定路段踩兩轉。公園停車場旁邊就有提供單車租賃服務，非常方便（公路單車$80/小時，全日$480）。另外，將軍澳的單車徑規劃頗為完善，在區內踏單車繞一圈約需1個多小時，途中也可以飽覽附近文曲里公園和海濱公園長廊等多處美景。

運動場泊車消費一向低，香港單車館公園和毗鄰的將軍澳運動場也不例外，日間每半小時租金低至$2.2，視乎不同時段，非常抵泊。不過兩個場地的私家車位合共只有約70個，如打算在假日前來，宜提早出發。

香港單車館公園

地址：將軍澳寶康路105至107號

查詢：bit.ly/3echkxS

●第2站：大坳門大風吹 紙鳶高飛

離開單車館公園之後，駕車經坑口道上清水灣道，大概10多分鐘就可以到達大坳門，路的盡頭設公眾停車場，泊車十分方便。

一說到大坳門，馬上聯想到放風箏，其實真正放風箏的地點是清水灣郊野公園內的大坑墩。以往學校旅行，到大坳門放風箏和燒烤是熱門目標，可惜燒烤場在疫情下暫時封閉。

放風箏地點則在經過大坑墩燒烤場後再前行約3分鐘即達。這裏長年有強風吹拂，因此放風箏的成功率特別高，高手隨時可以在這裏玩上整天。如果沒有帶備風箏亦可以在公園的小賣部購買。由於附近光害較小，大家可選擇晚上來看星和拍攝星軌，不過因為風大，任何季節到來都建議帶備風衣。

●第3站：布袋澳歎隱藏版漁家海膽飯

香港人熱中吃海鮮，不少歎海鮮的熱點，即使位於交通不大方便的地點，也無阻大家專程前往，今次自駕遊到訪的布袋澳村是其中之一。

布袋澳是一個海灣，面對清水灣，從大坳門駕車到布袋澳村僅幾分鐘車程。這個海灣由於被兩邊岬角包圍，形成一個狹窄出口，形狀和收束中的布袋相似而得名。

布袋澳村有兩家規模比較大的海鮮餐廳，兩者的菜式相若，其中「發記」由漁民世家布氏在上世紀50年代創立，現時主力仍由布家幾兄弟姊妹合力經營，憑藉多年經驗，入貨的眼光和烹調海鮮的技術都具水準。

必點墨魚刺身 清爽鮮味

每桌客人幾乎必點墨魚刺身，切得極薄，冰鎮上桌，刺身質感清爽，非常鮮味。墨魚的其他部位會以椒鹽烹調，口味偏向清淡，粉漿輕盈而不會吸滿油，味道不俗。另外鹽水花蛤和沙薑雞腳也是不少熟客的心頭好。還有一道必須預訂的秘藏菜式芙蓉海膽飯（時價）也做得甚佳，布小姐說：「這道菜用上傳統漁民做法，廣受客人喜愛。」

除了食海鮮，布袋澳村還有一所洪聖宮，歷史可上溯至1663年（清康熙初年），2010年確定為3級歷史建築，規模雖不大，但仍值得一遊。

發記海鮮酒家

地址：西貢清水灣布袋澳碼頭7號A舖

查詢：2719 9129

文：觀雲主人（clarencecch@gmail.com）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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