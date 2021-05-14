錦上路循環線趁墟 重遇「再生」巴士

【明報專訊】周末郊遊，元朗是熱門目的地，區內玩樂點眾多，其中錦上路一帶就隱藏不少特色好去處，例如最近新開了一個以退役巴士椅皮再生成零錢包的小檔子，最適合巴士迷！今次「搭通香港」帶大家搭251A循環線遊錦上路，這條線起點和終點都是錦上路站，即使落錯車，搭回251A總會回到錦上路站，可接駁港鐵離開，屬新手遊錦上路最安心的巴士線。

●(1) 錦上路站

跳蚤市場 歎懷舊糖葱餅

在錦上路站登上巴士前，可利用等車時間一逛港鐵錦上路站外的跳蚤市場。這個私營墟市有百多個檔位，環境企理，主要在周六、日及公眾假期營業，主打地道產品，穿梭其中會找到襟章等紀念品、玩具、寵物用品，還有自家製客家茶果、糖葱餅等小吃，別有一番風味。

錦上路跳蚤市場

地址：港鐵西鐵線錦上路站B、C出口

營業時間：周六、日及公眾假期

上午10:00至晚上8:00

●(2) 黎屋村站

清代古書室 壁畫栩栩如生

251A途經不少歷史古蹟，包括電影《竊聽風雲3》中出現的植桂書室。由錦上路站搭14個站到黎屋村站下車，步行約5分鐘即抵。書室建於1899年以前，屬兩進一天井的清代傳統建築，由八鄉黎氏族人黎金泰所建，用作奉祀祖先和教育村中子弟。建築於2007年被列為法定古蹟，保存了精美的木雕、生動的灰塑和栩栩如生的壁畫，極具觀賞價值。有趣的是書室於二戰後至1970年代初曾一度改作幼稚園用途，牆壁上留有昔日裝飾的痕迹，展示書室在不同年代的教育使命。

◆植桂書室

地址：元朗八鄉上村

開放時間：上午9:00至下午1:00，下午2:00至5:00（周二休息）

●(3) 上村球場站

七彩飯茶記 發哥也捧場

遊完書室，回黎屋村站搭3個站到上村球場站，附近有多間餐廳，正好醫肚。想吃地道名物，可試老字號恩記茶餐廳，連周潤發也是座上客！恩記開業逾60年，以自創的七彩飯和自家燒味聞名。七彩飯源於30多年前，有客人吃咖喱飯時不斷加餸，老闆笑說再加便很貴，於是索性創作有7款餸的七彩飯，有咖喱薯仔雞、梅菜腩肉、煎午餐肉、煎火腿、煎太陽蛋、煎紅腸、炸雞全翼，滿足想一次過吃很多餸的人。飲品可試涼粉系列，用桶形啤酒杯盛載，紅豆、奶茶和鴛鴦涼粉均受歡迎！

◆恩記茶餐廳

地址：元朗八鄉錦田公路上村12號A

查詢：2488 5500

●(4) 元崗村站

走入農田 揀心水當造菜

251A沿線不乏農田，大可順道買些農作物回家，其中街坊推介位於清潭路的菜園農業先鋒田。在上村球場站附近祭過五臟廟後回車站上車，搭到元崗村站下車，步行約15分鐘可抵。先鋒田的有機農作物質素高，負責人阿竹的手工果醬、菜脯、花乾真材實料，5月推介農產品有金盞花乾、紅菜頭、紫蘇、豆角等。注意大部分農田離車站有段距離，需花腳力和時間步行，而農作物收成受天氣等因素影響，出發前宜先向農田查詢。

◆菜園農業先鋒田

地址：元朗八鄉元崗新村清潭路

查詢：9376 8206（WhatsApp）

●(5) 沙田坑村站

巴士退而不廢 椅皮變身零錢包

買完農產，由元崗村站搭至沙田坑村站下車，步行約5分鐘到錦莆手工藝市集。這個市集主打手工藝，如自製飾物、韓風盆栽擺設、手作布袋。特別推介給巴士迷的，是今年3月才開店的My Bus Stop×退役巴士の零件再生期間限定店！My Bus Stop店主Owen小學時代已經是巴士迷，18歲入職巴士公司，幾年後離職，現時重返校園讀書，但對巴士熱愛不變。去年他從收藏退役巴士的朋友得知退役巴士「劏車」後，零件有人問津，但椅皮卻會被丟棄，於是萌生再生舊椅皮成飾物的想法。Owen購入舊巴士椅皮如箭嘴紋「粉紅皮」、玫瑰花紋「玫瑰皮」和俗稱「龍運皮」的橙色機場巴士椅皮，經多重清潔後，由他母親縫製零錢包（$68）、筆袋（$118）、杯墊（$58）等，另有其他自製巴士產品和退役零件。他亦和遨群巴士收藏合作，不定期在市集外展出退役私人巴士，包括日本三菱巴士。

距離市集約10分鐘步程的錦田壁畫村是不能錯過的拍照熱點。壁畫村由中學視覺藝術科教師郭燕銘發起，活化社區，現時超過30幅壁畫分佈不同地方，可於貨櫃購物街盈匯坊（www.the-richfield.com）官網瀏覽壁畫簡介和位置。

特別一提附近的複合式空間迴響也隱藏了高質cafe。迴響日常寄賣錦田區內等本地文創產品，並舉辦工作坊、市集等活動。店內咖啡吧選用元朗蜂蜜和本地咖啡品牌Hallo Space Coffee咖啡豆。Hallo Space創辦人之一小景是錦田街坊，於迴響設置檔位，常於周末坐鎮泡咖啡。歎完咖啡，慢慢步行回錦上路站，結束一天愜意之旅。

◆錦田壁畫村

查詢：fb@kamtinmural

迴響Homecoming

地址：元朗八鄉錦田公路4A

營業時間：中午12:00至晚上7:00

查詢：fb@Homecoming.Kamtin

My Bus Stop×退役巴士の零件再生

Pop-up Store

地址：元朗錦田錦莆路DD106 509RP

錦莆手工藝市集

營業時間：周三至五下午4:30至晚上8:00、周六、日及公眾假期中午12:00至晚上7:30

查詢：fb@MyBusStopHK

■251A號線

班次：15至30分鐘一班，「APP 1933 - KMB‧LWB」手機應用程式提供巴士抵達時間

車費：全程$6.2

車程：全程約45分鐘

路線：錦上路站至上村循環線

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布●

文：陳麗斯

圖：楊柏賢

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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