Puppychino籠絡毛孩 「泊位」夠貼心

人氣甜品——甜品是這裏的主打美食，包括酸甜夾雜的Strawberry Mango Cheesecake（前）及甜品控至愛的心太軟Chocolate Fondant with House Blend Affogato（後）。（皆$98）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】主打精品咖啡的BLUEBIRD COFFEE，從西環的小店開始經營，一直以不同種類咖啡豆炮製的高品質咖啡作賣點，上月於上環開設的兩層高新店，除了繼續為客人提供各款手冲咖啡和特色甜品，更照顧另一群「客仔」——為小狗送上puppychino！

新店雖然設在人來人往的上環商業區，但仍不忘照顧一眾愛犬人士的需要，地下門外有戶外露天位置，除了讓大家可以在更闊落的空間享用咖啡，亦是一個寵物友善區，牆邊設有狗繩鎖，變成專為愛犬而設的狗狗parking地點。而只要帶狗同往，主人更可以向櫃枱員工免費領取一杯puppychino，它是一杯不含糖的鮮忌廉，外形像軟雪糕，很多狗狗都非常喜歡呢！

2樓小「舞台」 放鬆歎靚啡

除了地下的狗狗專用區，2樓又是一個別有洞天的咖啡迷勝地。在這裏點手工咖啡，會隨杯付上一張寫有咖啡豆品種的小卡片，若然你愛上這種咖啡口味，下次便可以拿着卡片向咖啡師示意，要求與上次一樣的咖啡豆！

至於環境，店內設計亦與時興的工業風或日本簡約風不同，這裏以深藍色作主調，設有吧枱及大量舒適梳化位，不但可以欣賞咖啡師炮製咖啡的手勢，一旁更設有一個「舞台」，客人可以脫下鞋子，靠着大型咕𠱸席地而坐，與朋友邊喝咖啡邊聊天，猶如在家閒談一樣輕鬆寫意！

■BLUEBIRD COFFEE

地址：上環干諾道中128號豫泰商業大廈 地下及閣樓

營業時間：上午7:30至晚上10:00

查詢：9172 5449