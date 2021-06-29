老牌屋邨定格時光 尋找童年回憶

【明報專訊】大樹下乘涼的街坊，球場上跳彈的籃球，一字排開的街坊士多理髮店麵包舖，學校下課的鐘聲……舊日的屋邨生活是不少香港人的集體回憶。然而我們對於屋邨社區又有多少認識？在牛池灣一帶屋邨長大的導遊Kelvin，以他的童年回憶為索引，帶我們漫步牛池灣一帶的公共屋邨和鄉村。

採訪當天下午，我們在港鐵彩虹站集合，Kelvin先帶我們到彩虹站上蓋商場外的平台，遙望對面充滿殖民地建築風格的聖若瑟安老院遺址；然後穿過天橋和牛池灣街市後，便來到相當熱鬧的牛池灣鄉。

Kelvin稱，牛池灣鄉是九龍十三鄉的其中之一，即是香港1960年代之前13個較大型的鄉村。時至今日，牛池灣鄉位於鬧市之中，是香港少數完整保存的「城中鄉」，但這裏即將面臨被拆卸的命運，因政府計劃收回土地興建公營房屋。我們走進牛池灣鄉，午後街市人頭湧湧，街市旁邊的平房便是「牛池灣鄉公所」。Kelvin解釋，鄉公所的職責是處理居民生活上大大小小的行政事項。

從牛池灣鄉走過隧道，約3分鐘抵彩虹邨。彩虹邨天台球場，相信不少人曾到訪打過卡，但彩虹邨背後的故事，你又知多少？Kelvin說，原來在1965年，彩虹邨的獨特設計曾得過香港建築師學會銀牌獎；而邨內道路以「彩虹七色」命名，分別是紅梅路、橙花路、黃菊路、綠柳路、青楊路、藍鐘路和紫葳路，充滿詩意。

曾就讀邨內中學的Kelvin，帶我們看了不少懷舊店舖，例如接近60年歷史的「李應記鐘錶行」、區內著名老字號「金碧酒家」等，舊式理髮店「華麗理髮公司」櫥窗還可以看見以前的髮型設計圖案，彷彿把時光定格。

再向前走，Kelvin帶我們來到「旗昌辦館」。在香港愈來愈少見的辦館，網上有指它早期是賣酒賣煙等洋貨，而辦館的「辦」字，是取自貨品之一的酒辦。由於部分辦館設於屋邨，做街坊生意，後來也賣小食糧油雜貨，變得跟士多無異。記者在旗昌辦館內找到不少自己童年常吃的零食。

坪石邨「光井」吸引龍友

最後我們經過三山國王廟外的「九龍皇帝」燈柱墨寶，到達行程最後一站——坪石邨。坪石邨的四面大廈結構營造出「光井」的美麗光影效果，吸引不少龍友前來拍照。

Kelvin回憶：「坪石邨外的小路以前周圍都是小販地攤，一到『買菜時段』就熱鬧非常！」現在，小販攤檔熱鬧情景不再。最後，導遊從屋邨麵包店為我們每人購來一個蛋撻，以味蕾的滿足來結束這個穿越時光的童年懷舊之旅。

■「我的小時候」社區步行團（又名：香港舊屋邨之旅）

價錢：$330

行程需時：約2小時

查詢：3583 1184

網址：bit.ly/3xWYIKr