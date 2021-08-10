百歲叮叮打入健力士 限定店打卡兼掃精品

小遊戲——場內設有小遊戲，只要按出數字「165」，就可獲得一張印有你姓名的仿1950年代電車票，並能換取一個珍藏版「香港電車綠」帆布袋。（蘇智鑫攝）

期間限定店——為慶祝香港電車被列入健力士世界紀錄，香港電車在鰂魚涌設立期間限定店，除了有別具叮叮特色的打卡點，還帶來一系列電車相關的紀念品。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】對港島人來說，最感自豪的城市風景，當數「叮叮」。雖然它似乎追不上這個城市要求的速度，卻以集體回憶、人情味，成為一代又一代香港人心目中的經典。電車近日更增添一重身分，一躍成為健力士世界紀錄保持者，以165架雙層電車，成為現存「最大的服務中雙層電車車隊」！最近電車還開設期間限定店，不止有多個與電車相關的打卡位，還出售多款與各品牌聯乘的紀念產品，讓大家一起感受叮叮情懷。

數一數手指，電車已立足香港117年，從1904年的26架單層電車，慢慢壯大成現在擁有165架雙層電車的車隊，每日平均載客量達20萬人次，陪伴香港人走過每一天。上月30日，香港電車慶祝通車117周年之際，宣布被列入「最大的服務中雙層電車車隊」的世界紀錄，壓倒同樣以雙層電車系統運作的城市如英國黑池、埃及亞歷山大港等。香港電車市場商務及品牌總監張永恒表示，香港人因疫情等很多原因而失去活力，希望藉這個世界紀錄，為城市找回能量與歡樂，讓大家走到街上都能見到世界紀錄。

兩款特別版電車「出巡」慶祝

獲世界紀錄認證後，電車推出一系列慶祝活動。大家近日走到街上，有沒有留意到兩架特別款電車？他們分別將編號8號及165號的電車改裝成世界紀錄版，前者車身印有多個電車路線指示牌，還可見到「世界紀錄」及「最大的雙層電車車隊」字樣；另一架電車則以可愛畫風，繪出電車與城市風貌。張永恒指兩架特別版電車路線不定，近期都會盡量安排它們行駛，與大家見面。

同一時間，在鰂魚涌太古坊ArtisTree設有期間限定店，不止有多個與電車相關的打卡位，還出售多款與各品牌聯乘的紀念產品。是次限定店一大重點，莫過於香港電車與彩通色彩研究所（Pantone）合作，將電車標誌的綠色命名為「香港電車綠」。彩通色彩研究所銷售及市場推廣副總裁林永生指，這次的合作很特別，是香港第一次在色彩命名上以交通工具為藍本，為香港歷史文化的傳承帶來意義。那麼「香港電車綠」有何特別呢？他形容是生動青翠的深草綠色，讓人放鬆心情，重新充電，疫情下希望能為大家帶來活力。

相展捕捉電車廠神秘一面

電車逾百年來匯聚多代香港人的努力，從維修師傅、司機到乘客，都有份讓電車生命延續下去。香港電車邀請本地3名攝影師，在電車廠和街頭攝下大家與電車的互動，並在銅鑼灣白沙道的徠卡旗艦店展出相關作品。當中包括現存最古老的編號120電車、一眾師傅維修及清潔電車的模樣等，帶領觀眾一窺電車廠神秘一面。

■香港電車世界紀錄期間限定店

日期：即日至8月22日

時間：上午8:00至晚上8:00

地址：鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

網址：www.hktramways.com

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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