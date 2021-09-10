新巴25號 寶馬山玩到中環 「偽」遊日本 賞庭園「逛下町」

【明報專訊】新冠病毒疫情下停「飛」逾年半，向來愛旅遊的港人絞盡腦汁望梅止渴。其中哈日族比較幸運，起碼有快速擴散多區的日系超市，帶來大量和風美食解饞。今次搭通香港亦特別來一趟日本「偽」遊，撇開耳熟能詳的例牌店舖，化身insider，登上25號新巴，先去日式庭園打卡，然後像去日本下町或裏原宿般的潮流小巷發掘「貼地」小店，購買日製服飾和小物，品嘗富地方色彩的「地酒」、美食，細味懷舊日式洋食和甜品，恍如瞬間轉移到東京！

【1】衡峰閣站

人氣日式庭園 早上打卡最美

昔日不見經傳的天后廟道三號花園，最近爆紅社交平台，新增的日式庭園吸引不少人來打卡。庭園包含仿日式小屋、小石橋等園景擺設，被綠色植物環抱，早上陽光灑落，展現和風寧靜美，是最佳打卡時段，亦為今次偽遊日本之旅拉開序幕。花園位於寶馬山一帶，從天后搭向寶馬山方向的25號線新巴，在衡峰閣站下車，步行約5分鐘便抵達。究竟為何會出現日式庭園？康樂及文化事務署回覆，該日式庭園是灣仔區康樂事務辦事處用作參加2020年香港花卉展覽十八區園圃比賽的園圃設置，但因疫情未能如期展出，最後改放在三號花園展出供市民觀賞。

˙天后廟道三號花園

地址：香港天后廟道70號

【2】百德新街站

手工家品說故事 創意「地酒」夠爽

遊完花園，回衡峰閣站上巴士，搭約15至20分鐘在百德新街站下車。銅鑼灣一向多日本時裝及潮流品牌，若想找像裏原宿出現的小店，兼有日本製造的產品，便得花點心思。首間推介的是結合時裝和家品的OKURA銅鑼灣店，主理人Frankie指現時引入了逾50個品牌，服飾中日本製造佔95%，家品亦幾乎全為日本製手工產品。日本家品特色是不止着重實用和設計，背後亦蘊含故事，例如Sugarland希望將傳統陶瓷加入現代元素，因應東京奧運帶動的運動熱潮，創作出加入立體攀石人偶的杯子，吸引更多年輕人注意陶瓷。由百德新街步行約10至15分鐘，可找到位於霎東街的楓 maison de KAEDE，主打50個以上日本製造的女裝服飾、小物等品牌，用上大阪手工皮革、京都襟花、石川縣刺繡和手工染紋等傳統技術。店主分享今季仍流行大地色系和簡約搭配。特別推介男士可順道到白沙道，逛逛主力日本男裝的Hide & Seek。

而在伊榮街還可找到香港第一代清酒專門店美酒藏。該店於2006年開設零售業務，現時供應過百款清酒及日本酒品牌，包括本釀造至純米大吟釀等不同等級。最大特色是地方細廠出產的「地酒」佔七成，細廠產量有限但具創意，例如靜岡市的三和酒造，參考香檳發酵2次的製法創作有汽清酒，酒味清爽。店主說，凍飲清酒可不用加冰，邊飲邊等待酒變回室溫，享受酒味變化。

˙OKURA（Fashion Walk）

地址：銅鑼灣加寧街1至3號美登大廈A舖

查詢：6627 7537

˙楓 maison de KAEDE

地址：銅鑼灣霎東街51號地下A舖

查詢：6131 1325

˙美酒藏

地址：銅鑼灣伊榮街9號欣榮商業大廈7樓4號室

查詢：2575 2003

【3】晏頓街站

懷舊和風洋食 蛋包飯滑溜

香港日本菜選擇多，壽司、刺身、燒肉等一應俱全，可惜較少懷舊口味的和風洋食。在百德新街上巴士，坐5站到晏頓街站下車，附近可找到日本醬汁飯專門店Cats' Eye，其蛋包飯最耍家，貼近日本淺草懷舊洋食屋風味。蛋滑溜香濃，可配2款醬汁，從咖喱豬肉、濃茄牛肉、忌廉雞肉和燴牛肉汁4款中挑選。其中咖喱採用35種香料和蜜糖等煮成，微辣微甜；濃茄牛肉使用熬煮8小時的番茄汁，味道香甜；忌廉雞肉使用特濃4.3牛奶製作，奶味突出；而燴牛肉汁（demi glace sauce）味道濃郁，貼近日本當地風味。自家製焦糖雞蛋布甸配咖啡忌廉亦受歡迎，濃郁蛋味伴微甘咖啡香。

˙Cats' Eye

地址：灣仔汕頭街24號

查詢：2891 8986

【4】畢打街站

歎綿軟刨冰 洋葱茶櫻花杯做手信

飯後想吃和風甜品，得移玉步回晏頓街站搭3個站到畢打街站，前往士丹頓街的Shari Shari 氷屋吃刨冰。Shari Shari標榜使用日本進口的冰製成刨冰，口感綿軟。現時提供超過10款經典及限定口味，最經典必屬抹茶忌廉焦糖味，在刨冰淋上抹茶和焦糖醬，冰內有香脆的曲奇碎，表面唧忌廉，灑焦糖粒粒，茶味濃郁，層次豐富。

完成旅程前當然不忘買手信。Shari Shari附近PMQ元創方內的Arts & Crafts Studio專賣店，蒐羅日本設計產品，包括燕三條金屬製品，以及結合傳統和現代紡織技術的福井洋傘等。PMQ不遠處的結志街，有一間名為MI．KE御食 產直市場的小店，蒐羅日本地方特產，推介使用淡路島的洋葱製成的洋葱湯、洋葱咖喱及洋葱茶，還有東京的伊良手工可樂，高知縣的柚子醋，著名陶器店丸モ高木陶器製作的遇冷變色水杯等。

買完手信可直接回家，意猶未盡也可吃頓晚飯。中環有不少過江龍或高級日本料理餐廳，特別一提位於歌賦街的炭家，早前獲食家蔡瀾推介。最吸引是使用日本養殖活鰻魚，即劏即烤，記緊選白燒，比蒲燒更能吃出鮮味！

˙Shari Shari 氷屋

地址：中環士丹頓街47號

IG：@sharishari_hk

˙Arts & Crafts Studio

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ（元創方）B座 H401室

查詢：ac-std.com

˙MI．KE御食 產直市場

地址：中環結志街49號

查詢：2679 8866

˙炭家

地址：中環歌賦街24號

查詢：2727 0013

■25號線

班次：約10至20分鐘一班，「新巴城巴」App提供巴士抵達時間

車費：全程$7.8

車程：由寶馬山往中環，全程約37分鐘

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

文：陳麗斯

圖：馮凱鍵、黃志東、蘇智鑫

編輯：梁小玲

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