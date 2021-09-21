中秋賞光影show 玩懷舊遊戲 「明月」空降觀塘 「兔陣」迎賓

大型飛行棋——場內設置玩得又可打卡的懷舊遊樂設施，當中以大型飛行棋最受小朋友歡迎。（馮凱鍵攝）

海上月光——在觀塘海面上展出的巨型「月亮」，直徑15米，以海上月光倒影為設計概念，「月亮」旁邊有一隻發光「白兔」守護。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】中秋節快樂！今晚有什麼活動？相信不少人會揀應節指定動作——賞花燈！多個商場、屋苑等早已佈置好花燈裝置，等待大家帶備手機相機打卡，我們特地挑選數個IGable的中秋活動給大家，包括海上15米巨型月亮、發光白兔陣、巨型熊仔頭燈飾、廟宇燈會等，讓大家開心打卡歡度佳節！

今年中秋節多個大型花燈活動中，以GP42香港企業商會籌辦，於今明兩日在觀塘海濱發現號01及02號場區舉行的全民「燈」月活動最具噱頭，結合發光裝置、光影show、掟階磚等懷舊攤位，以及氹氹轉共4款懷舊室外遊戲等不同元素，活動豐富。

fb直播 安在家中「賞月」

觀塘海濱3個光影裝置，均屬IGable打卡位。焦點之一是晚上7:00至10:00，在發現號02對出海面展出一個直徑15米的巨型發光月亮裝置，設計概念是營造出海上月光倒影，由特製加厚夾網布和LED燈帶製成，記者置身現場近距離賞月，視效震撼，用手機拍攝已能拍出一種倒影的寧靜美，打卡一流。大會也特別在官方fb設發光月亮直播，安在家中也能「賞月」。

40發光白兔列陣爭寵

另一亮點是發現號01及02場地，有約40隻分別為3米、0.8米及0.3米高，全部保持仰望月亮姿勢的發光白兔。壓軸戲是於01號場外海濱道對出建築物上映光影show動畫《全民燈月》，製作內容和香港息息相關。動畫短片由香港年輕動畫師花了約40天構思至製作，時長約4分半鐘播放注入本地標誌建築物和香港有關的元素，連背景音樂也由本地音樂人創作，展現本地薑的創作精神，不妨親身觀賞以示支持！

■GP42全民「燈」月

日期：今、明兩日

開放時間：下午2:00至晚上10:00（活動時間各異，詳情可瀏覽fb）

入場費：免費（攤位遊戲每局收費$20）

fb：@GP42HK

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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