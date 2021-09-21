黃大仙花燈廟會 與「夏蕙BB」祈福

夏蕙BB——穿豬仔服飾上頭炷香的人偶，是參考黃夏蕙在豬年上頭炷香時的造型製作。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】嗇色園黃大仙祠在今個中秋節舉行花燈廟會，讓大家體驗傳統花燈廟會的熱鬧氛圍。廟會分日場和夜場，夜場花燈和整個建築於傍晚6時亮燈，夜遊黃大仙祠絕對比白天更有氣氛。甫抵達黃大仙祠入口，兩條發光巨龍映入眼簾，環視四周還有多不勝數的主題花燈，較IGable打卡位首選黃大仙師寶殿前的花燈籠陣，其次是從心苑內糅合玉兔、嫦娥等中秋節元素的特色花燈。場內活動包括燈謎遊戲、麵粉公仔之類特色攤位遊戲、簡易燈籠製作工作坊，最矚目的是即日至10月3日展出的「潮拜大仙祠‧香港百年微縮模型展」，展出20個主題微縮模型作品。亮點模型為「黃大仙祠頭炷香盛况」，當然有最「搶fo」的黃夏蕙「夏蕙BB」，模型內其中一個上頭炷香人偶，跟足夏蕙BB豬年造型（圖1）而製作，是展覽中較有趣的打卡位！順帶一提，附近的黃大仙中心北館位置設置3.5米高「燈映秋夕」巨型花燈互動裝置，由多塊鏡子和天燈組成，鏡面構成無限延伸的影像，燈光隨着人的動作而變色。

■嗇色園黃大仙祠百周年紀慶花燈廟會

日期：即日至9月24日

開放時間：日場上午10:00至下午4:30，夜場晚上6:00至9:00（今日延長至晚上10:00，部分活動時間有別，詳情可致電查詢）

查詢：2327 8141

網址：www.siksikyuen100.org.hk

■黃大仙中心燈映秋夕巨型花燈裝置

日期：即日至10月4日

開放時間：上午11:00至晚上8:00

查詢：2320 5614（北館）

◆銅鑼灣闖燈籠陣 猜燈謎

若想在港島區欣賞燈籠陣的話，銅鑼灣希慎廣場的「聚．團圓」燈籠陣，懸掛超過500個節慶燈籠，場面震撼，並有猜燈謎活動，大家亦能感受花燈廟會的熱鬧氣氛。此外，康樂及文化事務署在今明兩日於維多利亞公園、沙田公園和天水圍公園展示中秋燈飾。

■希慎廣場「月圓相聚」戶外賞燈會

日期：今、明兩日

開放時間：今日上午10:00至晚上11:00；明日上午10:00至晚上10:00

網址：www.leegardens.com.hk