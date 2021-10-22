香港仔～蒲台島～鴨脷洲 浪遊「南極」 征燈塔聽怪談

街渡航程僅需4分鐘，向來是不少香港仔及鴨脷洲街坊的代步工具。（蘇智鑫攝）

位於蒲台島南角嘴126號燈塔，是香港最南的燈塔。登上石級，可飽覽天涯海角美景。（馮凱鍵攝）

香港仔往來鴨脷洲的街渡，以傳統舢舨為主，甚具漁港風味。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】明天就是秋季最後一個節氣——霜降，預示天氣將會漸冷。乘着舒爽涼風，我們坐上渡輪，漫遊香港南部的幾個小島。先登上香港最南端、仍有人居住的島嶼蒲台島，在山林綠意中，走訪奇岩怪石，直奔香港最南的燈塔，盡覽天涯海角美景。其後轉乘街渡，來到鴨脷洲，一訪充滿漁港特色的風之塔，以及各種街頭傳統美食，體驗舊香港情懷。

●(1) 香港仔～蒲台島

爽遊船河 歎海景紫菜餐蛋麵

這趟旅程要玩得盡興，安排時間及裝備最重要。香港仔來往蒲台島的小輪班次疏落，並非每日有船（見班次資料），最好提早出門到碼頭，以免錯過班次。旅程部分路段需要登高，宜穿著行山衣物，並攜帶足夠食水，以及防蚊、防曬用品。

選個天朗氣清的日子，在香港仔海濱公園的翠華船務渡輪碼頭登船。小輪緩緩駛出香港仔避風塘，脫離密麻麻的船艇堆，駛向東南方。吹着海風，眼前景色逐漸開揚，高樓大廈不復見，只剩一片湛藍海水，以及各個翠綠小島。

約50分鐘後，小輪抵達蒲台島碼頭，甫上岸便能讀到小島簡介。從石刻記載推斷，蒲台島發展已有3500多年。1950年代島上更有多達500人定居，居民以捕魚、耕種及採集紫菜為生，但島上資源匱乏，居民漸遷往市區。現時島上只有不足10人居住。

離開碼頭，先會看見外牆髹上粉紅色的灣仔士多，不少人愛吃碗紫菜餐蛋麵（$45）和海帶綠豆糖水（$15）才開展行程。想吃海鮮的話，附近有明記海鮮酒家，伴着海景品嘗椒鹽鮮魷、豉椒炒蜆、芝士龍蝦等菜式，絕對是賞心樂事。

●(2) 蒲台島登高

棺材石伴陰森古宅 不寒而慄

我們繞到灣仔士多的後方，向路標上「第一段」方向進發。山路主要是修繕好的石梯，相當易走。約10分鐘後，來到荒廢已久的巫氏古宅。據說古宅建於1920年代，相傳以往住着一名巫姓富商，後來被賊人洗劫，巫氏意興闌珊，棄屋而去。現時屋內只剩頹垣敗瓦，但門額上「保乂流芳」四字依稀可辨，廚具、棉被等日用品仍殘存。

繼續上山，約10分鐘後會步至較難走的花崗岩石路，此時往巫氏古宅的方向一瞥，赫見山林間有塊酷似棺材的棺材石，加上巫氏古宅的陰森氣息，難怪古宅鬼怪之說不脛而走。

緩緩步向山頂，約20分鐘便來到牛湖頂觀日亭，亦即蒲台島的最高點，可俯瞰整個蒲台島，景色壯觀。

●(3) 蒲台島南端

佛手吸睛 古石刻打卡

打卡拍照後，我們進攻蒲台島南端的地域——昂裝。沿路下山約30分鐘，先會遇見有頭有身的僧人石，猶如正彎身上山，踽踽而行，旁邊伴隨正在緩緩爬上山丘的靈龜上山石，維肖維妙。

再往前走，就是香港最南的燈塔——寫着號碼126的南角嘴燈塔。走上台階拍照，遼闊湛藍的海景盡收眼底，景色絕美。

打卡後向「佛手岩」路牌方向走，經過形如五指併攏的佛手岩，繼續向前行約40分鐘便會到達碼頭。

中途步至紅色大橋，會看見「古石刻」路牌，循石梯走下數分鐘，約有3000年歷史的蒲台島石刻便出現眼前！抽象的線條，以幾何圖形為主，據說由昔日靠海為生的先民刻鑿，有鎮海護航之意。石刻已被列入法定古蹟，記得眼看手勿動。

返回紅橋續向碼頭走，可在灣仔士多歇一歇腳，看準時間登船離開。

登上小輪，50分鐘後我們回到繁囂熱鬧的香港仔。下船的碼頭旁邊，是香港仔魚類批發市場街渡碼頭，在此乘搭由香港仔前往鴨脷洲的街渡，船程只需短短4分鐘，一於加碼繼續航程！

●(4) 加碼行程：鴨脷洲

風之塔賞漁港 掃街享日落美

街渡繞過密集的漁船，很快便從香港仔到達鴨脷洲，風之塔公園徐徐映入眼簾。昔日這兒是船排廠及船隻機器維修廠的所在地，附近居民大多從事造船業，故公園內的展覽場地展出以往造船業及漁業所用到的器具。遠一點還有以傳統漁船外形設計而成的瞭望台風之塔，登上塔頂，香港仔的漁港風貌一覽無遺。

距離風之塔公園5分鐘步程的鴨脷洲大街，是不少鴨脷洲居民日常覓食掃街之地。街上小店林立，最多人大排長龍的，必數以生菜魚肉（$23）聞名的食記。魚肉滑溜彈牙，具淡淡香葱味；炸雞全翼的火候掌握精準，剛好熟透的肉質依然嫩滑。

吃完炸物想解一解膩，不妨到附近的周家園涼茶點杯涼茶，其酸梅湯（$11）屬濃郁一派，梅味香甜；廿四味（$12）苦而微甘，口感順滑。

位於偏街尾位置的友和士多，則有售多款中式傳統甜點、涼果及零食，除了香蕉糕、西米糕、桂花糕，較特別的還有以扁豆、沙薑作餡料的鹹茶果，不妨買些回家品嘗。

逛了一整天，夕陽西沉，晚霞映紅了天空及避風塘。坐上街渡，欣賞日落海景，回到香港仔，可坐37A、38、70、72、107等巴士路線返回市區。

● INFO

香港仔往來蒲台島渡輪

班次：

香港仔往蒲台島：

周二及四上午10:00，周六上午10:00及下午3:00，周日及公眾假期上午8:15

蒲台島往香港仔：

周二及四下午3:30，周六下午2:00及4:00（經赤柱），周日及公眾假期下午6:00（經赤柱）

收費：單程$25

船程：約50分鐘

查詢：2272 2022

香港仔往來鴨脷洲小輪

班次：約4至10分鐘一班

收費：單程$2.5

船程：約4分鐘

查詢：2873 0310

灣仔士多

地址：蒲台島蒲台公眾碼頭旁

查詢：9311 0222

明記海鮮酒家

地址：蒲台島大灣

查詢：2849 7038

周家園涼茶

地址：鴨脷洲大街52號

查詢：2554 7481

食記餐廳

地址：鴨脷洲大街42號

友和士多

地址：鴨脷洲大街110號前舖

查詢：2555 2386

文：宋霖鈴

圖：馮凱鍵、蘇智鑫

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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