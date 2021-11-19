輕鐵751 天水圍 → 洪水橋 → 屯門 貼地「迷宮」尋寶 河畔藝遊

陶藝工作坊：手揑體驗工作坊（$350）讓參加者從零開始製作一隻有柄杯，並可親自上色；拉坯體驗工作坊（$450）着重拉坯過程，由導師代為上釉及修坯。（在地陶社）

輕鐵澤豐站附近有一條髹上紅色的行人天橋「紅橋」，是區內標誌建築，有不少人愛在此打卡。（賴俊傑攝）

Common Sense HSK提供租借古典單車， 用上低橫杆設計， 就算穿裙子也能輕鬆踩。（日租$180，每小時$60）（賴俊傑攝）

比起日式可麗餅，Q餅餅皮口感較脆和厚，很有飽足感；容許客人任選3種配料，有鹹有甜，選擇豐富。（$25，任選3款材料，真意小食）（賴俊傑攝）

新北江商場是區內有名的「劏舖場」，一些美甲、改衣的小店只能容納一張椅子。商場內部縱橫交錯，一不小心便會迷路，有到處穿梭探險的驚喜感。（賴俊傑攝）

生肉檔與熟食店相連，在其他商場可說難得一見。據嘉華肉枱老闆羅先生表示，商場最初規劃時有劃分不同區域，包括地下街市，地下還特地鋪設了去水渠。（賴俊傑攝）

輕鐵751線由天水圍駛至屯門，沿途有不少文青打卡景點，是輕鐵鐵道遊的好路線。（賴俊傑攝）

【明報專訊】港鐵屯馬線正式開通，讓大家驚覺元天屯（元朗、天水圍、屯門）原來隱藏不少特色景點，值得蜎窿蜎罅一玩再玩。上星期我們坐輕鐵615線從元朗玩到屯門（bit.ly/31WIqXf），今期則選由天水圍出發，乘751線到屯門享受慢活假期！先遊天水圍超貼地商場新北江，再到因北部都會區效應而成為熱話的洪水橋，感受變身前夕的鄉郊風情。尾站屯門，不止漫步河畔賞藝術品打卡，更可親手試做陶藝，行程豐富。

●1．天水圍

大雜燴新北江 街坊樂園歎美食

來到天水圍，怎能錯過嘉湖新北江商場——區內其中一個歷史最悠久、充滿庶民生活氣息的有趣商場。與港鐵天水圍站相距約10分鐘步程，從B出口沿天盛商場、天水圍警署方向直走即達。你也可在天水圍站搭輕鐵706循環線，乘兩個站到新北江旁的樂湖站。新北江從1992年建成至今，經歷改名、轉手、場內八佰伴結業等，現在變成「劏舖街坊場」。

場內狹窄的通道兩旁，雜貨店、肉檔、美甲屋、二手電話舖、小吃食肆、蔬果攤相毗鄰，交織出一個大迷宮。在商場1樓的真意小食，17年前開始營業，售賣各式小吃與沙冰，最有名是「燒Q餅」，做法類似日式可麗餅，把麵糊澆在鐵板上均勻推開，再鋪上各種材料，捲起即成。如想享用正餐，選擇也不少，街坊推薦同樣在1樓的「肥佬生煎肉餅專門店」。走近小巷已經聞到陣陣香氣，老闆許先生特地選用脢頭肉，七成瘦三成肥。每塊煎肉餅足6両，表面酥脆，裏面肉汁飽滿，油脂豐盈；有多款口味選擇，其中辣蝦芝士、鰻魚海苔、香煎鹹魚最受歡迎。

肥佬生煎肉餅專門店

地址：嘉湖新北江商場 1樓D12號舖

真意小食

地址：嘉湖新北江商場 1樓D1號舖

●2．洪水橋

踏古典單車 和風鐵路景打卡

醫肚後可步行或乘輕鐵705循環線（樂湖站上車搭兩站），回到天水圍輕鐵站。登上751線前往屯門友愛方向的列車，坐兩個站，即達近期大熱的洪水橋。北部都會區仍屬遙遠明天，今日的洪水橋，是個寧靜社區，輕鐵車站路旁長滿野草，手機簡單一拍，便是一張充滿「日系小清新」氛圍的照片，是不少人打卡的必到一站。

下車後穿過行人隧道，來到「舊日子博物館」（Common Sense HSK），小店內展示了舊牌匾、電風扇等不少舊物。這裏也舉行不同工作坊、展覽、單車導賞團等活動，可來製作金工、木工，也可租借古典單車漫遊洪水橋。但要留意這裏不定時開放，不想摸門釘，緊記預約。

若在新北江未吃飽，Common Sense HSK附近也有一間佔地達2萬平方呎的泰式餐廳Thai Market。餐廳裝潢落足心思，除了在樹上纏上各種燈條裝飾，門口更擺放一輛從泰國運來的Tuk Tuk讓人打卡。食物由泰廚主理，招牌菜有泰式燒乳豬、海鮮燒烤等。

Common Sense HSK

網址：bit.ly/3bNHl65

Thai Market

查詢：2477 5000

●3．屯門

新手體驗陶藝 歎咖啡鹹甜交纏

繼續乘751線離開洪水橋，坐6站到澤豐站下車。這邊開始就是屯門區的核心地帶，人流旺起來，沿着屯門河走可發現不少打卡點和美食。去年藝術推廣辦事處推出「非凡！屯門河」計劃，在屯門河兩岸加入大大小小的藝術品，主題緊扣屯門社區，當中涵蓋雕塑、城市家具、編織藝術等，沿路也有作品介紹和互動裝置，除了打卡也可細意欣賞。

如想進一步親近藝術，不妨到輕鐵蔡意橋站附近的陶藝工作室「在地陶社」，陶社成立約1年，舉辦過不少陶藝班，新手也能一嘗陶藝魅力；其中2小時拉坯或手揑體驗十分適合區外客，因為時間不會太長，作品燒製完成後可寄上門，十分方便。

751線路經屯門河附近多個輕鐵站，走累了就可跳上輕鐵，搭到屯門多個地點覓食。記者特意鑽進工廈區，尋找特色小店。距離輕鐵河田站約5分鐘步程的Kaffee Jen今年7月開幕，主要售賣咖啡和鮮製包餅糕點。店面採日系和風，環境清新，咖啡入口濃厚。店主Karen笑說：「因為附近工廈以上班族為主，因應大家對咖啡因的需求，我們的咖啡入口較剛烈、較strong。」店主推介海鹽焦糖咖啡，入口帶焦糖香，然後一股微鹹味道慢慢滲出，中和甜膩感。包餅類中最受歡迎莫過於自家製bagel，入口煙韌，充滿麵粉香氣，配上加入打發奶油的忌廉芝士，簡單不花俏。歎啡後，可趁日落前回屯門河散步欣賞河景，為今次的慢活輕鬆之旅作結。

在地陶社

查詢：6214 4996

Kaffee Jen

查詢：6013 3100

●輕鐵751線

班次及車費：

來往天水圍天逸至屯門友愛，平均約7至17分鐘一班，MTR Mobile應用程式提供列車抵達時間及車費資料

車程：全程約40分鐘

回程：輕鐵及K線巴士接駁港鐵站

文：唐可怡

圖：賴俊傑、受訪者提供

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪、張欲琪

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