馬料水～吉澳～鴨洲 遊小島 聽古仔 投入山海美 樹下結良緣

掃描「吉澳文化徑」解說牌上二維碼，可聆聽村民介紹島上的歷史文化遺蹟及生活往事。（楊柏賢攝）

吉澳故事館內的門神，頭戴尖長三角高帽，腰帶繪有類似「比卡超」的公仔。（楊柏賢攝）

天后宮正門屋脊上的石灣陶偶個個「有眼無珠」，據稱是怕造型太逼真，它們會擅離天后宮。（楊柏賢攝）

相傳伸手抓緊從姻緣樹上掉下的樹葉，就可覓得好姻緣。（楊柏賢攝）

前往天后宮的路上，近吉澳廣場有可愛壁畫，不妨打卡。（楊柏賢攝）

【明報專訊】難以外遊的日子，熱門離島如大嶼山、長洲人山人海，甚至比市區更擁擠。想避開人潮，就得走遠一點，發掘偏遠小島的魅力。今次以飛一程台灣的時間，深入位處沙頭角之東、深圳鹽田港對岸的吉澳。先尋訪「有眼無珠」的石灣陶偶、愛「比卡超」的門神，然後登高飽覽海灣美景，再走入現時十室九空的漁村回味小島盛衰，行程豐富。

●１．渡輪好風光

「鬼手」打招呼 印塘尋六寶

以往去吉澳要包船或經沙頭角乘街渡，但自從往來馬料水、吉澳的渡輪啟航後，就變得較方便。不過渡輪只在特定日子一日設一班，建議預早到馬料水候船兼霸靚位，以便在約1.5小時船程中，飽覽沿途自然地貌。記者的實試心得是，坐在船左側較易影靚相、賞靚景。

航行約1小時後，船家繞至黃竹角嘴轉角位置附近慢駛，讓大家遠觀怪石「鬼手岩」。向左面凹入的小石灘望去，在赤石直崖下隆起的「手掌」，是長年風化及侵蝕形成的鬼手岩。去程時渡輪還會駛入印洲塘海岸公園賞「印塘六寶」，七分相似加上三分想像，看看你能否發現文房五寶以及皇帝的羅傘！

●２．吉澳文化徑

「掃」說漁村故事 門神愛上比卡超

渡輪繼續前行，深圳鹽田港的貨櫃慢慢映入眼簾，隨着渡輪駛向魚排，目的地吉澳不遠了。渡輪停靠吉澳碼頭後會駛往鴨洲，這次我們選擇直接在吉澳下船。

甫登岸向右走，步上吉澳大街，先遊景點較多的西澳。吉澳是漁民與客家人聚居之地，上世紀五六十年代高峰期有近6000人居住，但隨着居民遷出，現時常住人口不足50人。今年9月，漁農自然護理署與吉澳村攜手，推出以吉澳大街為中心、連貫島上人文歷史景點的吉澳文化徑，沿途設27塊解說牌，只要掃描牌上二維碼，就可聆聽村民說往事，想像吉澳曾經的繁榮。

一直走約15分鐘，可看到守護吉澳超過250年的重要地標、三級歷史建築——吉澳天后宮。正門屋脊上刻有身穿彩衣的石灣陶偶，一旁刻有製作年份「光緒陸年」（1880年），距今逾百年仍完好無缺。陶偶正上演劇目《楊家將》，但它們卻「有眼無珠」，皮膚灰白沒釉，據廟祝所言，原來是擔心陶偶過於像真，會離開廟宇不再守護天后娘娘。

天后宮側室改建成吉澳故事館，館內一對「鬼佬門神」讓人哭笑不得，頭戴尖長三角高帽、腰帶繪上有點似「比卡超」的裝飾，造型又中又西。館內導賞員笑稱，有說是兩名啹喀兵翻新廟宇時，不小心把原本的門神覆蓋，他們於是照着對方模樣繪畫再加想像力，創出「鬼佬門神」。天后宮對出海邊有一棵橫向生長的榕樹「姻緣樹」，相傳只要伸手抓緊從樹上掉下的樹葉，就可覓得好姻緣，但切勿強行搖晃榕樹或摘取樹葉，傷及百年老樹之餘，勉強也沒幸福啊！

●３．吉澳登高

千呎浮橋吸睛 墨丸Q彈必食

聽完故事，是時候上山看風景。從故事館旁邊樓梯向上行，沿澳背塘徑一直走，由密林走到開揚山路，大約25分鐘抵達高棚頂觀景台。右面澳背塘景色絕美，海灣上重重山影，帶幾分千島湖影子。澳背塘海灘上有條延至海中心的水路，是昔日養魚場建造的「千呎浮橋」，惟遭風化及侵蝕，只剩殘缺鐵樁（圖9）。左面的吉澳大街一覽無遺，颯颯涼風吹來愜意得很。山徑平緩易行，景觀開揚，下行約5分鐘，東澳灣海灘盡收眼底，海水如湖面平靜。

繼續下山回到吉澳大街的分岔路。若想繼續探秘，可在此處轉右，穿過「劉觀南紀念運動場」，到吉澳公立學校的正門。學校已在2005年停辦，曾是島上唯一學校，荒廢校舍內仍保留了破爛椅子、校務日誌黑板，甚至是2002年張貼至今的學生作品。室內地方陰暗，不宜內進。

回到大街已近午飯時間，我們到鄰近碼頭的益民酒家，一嘗漁村客家小菜。招牌墨魚丸爽口彈牙，客家燜豬肉軟腍入味，蒸魷筒銀魚仔鮮美有嚼勁，佐飯一流！附近的榮記海鮮館，除了海鮮餐亦有碟頭飯，在榕樹下品嘗客家豬肉鉢飯、鹹雞飯，別有風味。

飯後回到碼頭向左行，把握時間探索東澳。三聖宮旁有條小路上山，拾級而上約15分鐘，到達高地頂觀景台，可眺望印洲塘、深圳鹽田港。原路下山右轉往吉澳漁民村，兩層高的村屋沿海岸而建，可是現已十室九空。

回程時間差不多，上船前不妨在碼頭士多購買村民自家製茶粿，推薦鹹香的蘿蔔蝦米茶粿，圓滿結束漁村之旅！

●加碼行程：鴨洲

香港最細有居民小島 罕見褐紅石

如果你偏好豐富充實的行程，不妨濃縮吉澳行程，來個跳島遊。去程先遊鴨洲，約1.5小時後剛好有船回吉澳，再遊玩約2.5小時（參考船程）。

位於吉澳以西的鴨洲是香港有人居住而面積最小的島嶼，面積僅0.04平方公里，常駐居民寥寥數人。鴨洲擁有本港罕見的褐紅色角礫岩，島頭凹陷處的海蝕拱如同鴨眼，距離鴨眼不遠處的斷裂帶恍如鴨頸，形似伏在海面的鴨子，因而得名。島上設鴨洲故事館，述說昔日漁村故事。

●馬料水往來吉澳/鴨洲渡輪

碼頭：馬料水3號梯台（距港鐵大學站10至15分鐘步程）

班次：周六、日及公眾假期，一日一班

‧馬料水往吉澳：上午9:00開船，約上午10:30抵達吉澳

‧吉澳往鴨洲：上午10:45開船，約上午11:00抵達鴨洲

‧鴨洲往吉澳：下午12:30開船，約下午12:45抵達吉澳

‧吉澳往馬料水：下午3:30開船，約下午5:00抵達馬料水

收費：來回$90

查詢：2555 9269

● INFO

吉澳益民酒家

地址：吉澳大街25至26號

查詢：2679 9337、2679 9132

榮記海鮮館

地址：吉澳大街16號

查詢：2679 9259

吉澳故事館

地址：吉澳大街143號（天后宮側室）

開放時間：周六、日及公眾假期（農曆新年初一至十除外）上午10:00至下午3:30

鴨洲故事館

地址：鴨洲73號

開放時間：周日及公眾假期（農曆新年初一至三除外）上午10:00至下午4:00

文：張淑媚

圖：楊柏賢

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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