Staycation×glamping 豪華享受 西貢酒店露營 看海觀星

可用作舉辦小型婚禮的禮堂，位置在酒店咖啡廳旁，亦是早前Anson Lo拍攝MV的取景地，住客可隨時在門前留影。（蘇智鑫攝）

Glamping住宿只限「尊貴海景連私人天台及露台客房」，不設浴缸，喜歡浸浴的話，就要選其他住宿套餐了。圖為酒店的特色海景露台客房。（蘇智鑫攝）

最出名的打卡勝地是頂層無邊際泳池，由於泳池長達75米，即使池內有其他泳客，大家也可以各據一方，沒有擠迫感覺，極易拍出西貢海天一色的網紅照。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】年尾清假，女友想舒舒服服staycation，男友又想趁清涼天氣去glamping，有無兩全其美的選擇？不少酒店睇中港人又想玩又怕麻煩的心態，在住宿套餐中加入不同玩法的露營體驗，想整晚在營幕看星又得，花兩小時在特色帳篷內享受海景小食都得，最重要是隨時可返回酒店房間看電視、洗澡和睡覺，一次過滿足兩個願望，來個二合一完美假期。

天氣清涼，是露營最佳季節，當大大小小私人露營場地將近爆滿之時，酒店內glamping便成為了大家的另類staycation之選。

私人海景天台 零死角睇靚景

若以地點來說，WM酒店可算是絕佳之選，它位於西貢海岸，由3座V形建築組成，每座樓高只有3層（另加天台），幾乎是零死角睇靚景！酒店大部分房間均設有露台，或由房內樓梯直達的私人天台，無論日出、日落，都有機會捕捉magic moment，拍下靚靚照片。

WM仍在試業階段，不過由於坐擁無敵景觀的優勢，不少人都已慕名搶先入住。酒店最近更推出私人海景天台豪華營宅度假，以夠chill作賣點。套餐除了包括「尊貴海景連私人天台及露台客房」住宿1晚，更在房間連接的私人天台上設置了由myFamiGo合作提供的露營設備，包括帳幕、充氣牀墊、滅蚊機、椅子等；加上真草地及無敵海景，可以盡情享受glamping的樂趣。目測營內的充氣牀墊闊度足夠兩個成人睡覺之用，躺着看星實在舒適。酒店更積極做好防蟲工作，定期滅蟲，採訪當天，我們整個團隊也沒有給蚊咬過一口，這點實在抵讚。

露營野餐 自備食物或訂餐

酒店天台雖不能生火煮食，但一樣可以盡興野餐，客人除了可自備零食「露營」，酒店亦提供額外的野餐餐單選擇，$688的套餐包括沙律、素菜餅卷、韓式飯卷、甜品及果汁等2人分量的食物，邊看海景邊品嘗美食，一樂也。

值得一提的是，由於酒店泳池甚受住客歡迎，所以即使是冬天，仍然繼續開放給住客打卡，不會讓大家失望。●

西貢WM酒店

私人海景天台豪華營宅度假

日期：即日至另行通知

價錢：$4250起，另加一（12月24、25及31日入住需收取$400附加費）

內容：

•2成人1小童入住「尊貴海景連私人天台及露台客房」1晚

•另加$688可享用私人天台野餐（2位用，需至少於入住3日前預訂）

•雙人自助早餐

•免費泊車 （1輛，僅適用於入住期間）

•免費享用客房內迷你吧

訂房：bit.ly/3IrsgWM（最少3日前預訂）

地址：西貢惠民路28號

查詢：2196 6805

文：顏燕雯

模特兒：Alice

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪

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