Staycation×glamping 豪華享受 西貢酒店露營 看海觀星
文章日期：2021年12月10日
【明報專訊】年尾清假，女友想舒舒服服staycation，男友又想趁清涼天氣去glamping，有無兩全其美的選擇？不少酒店睇中港人又想玩又怕麻煩的心態，在住宿套餐中加入不同玩法的露營體驗，想整晚在營幕看星又得，花兩小時在特色帳篷內享受海景小食都得，最重要是隨時可返回酒店房間看電視、洗澡和睡覺，一次過滿足兩個願望，來個二合一完美假期。
天氣清涼，是露營最佳季節，當大大小小私人露營場地將近爆滿之時，酒店內glamping便成為了大家的另類staycation之選。
私人海景天台 零死角睇靚景
若以地點來說，WM酒店可算是絕佳之選，它位於西貢海岸，由3座V形建築組成，每座樓高只有3層（另加天台），幾乎是零死角睇靚景！酒店大部分房間均設有露台，或由房內樓梯直達的私人天台，無論日出、日落，都有機會捕捉magic moment，拍下靚靚照片。
WM仍在試業階段，不過由於坐擁無敵景觀的優勢，不少人都已慕名搶先入住。酒店最近更推出私人海景天台豪華營宅度假，以夠chill作賣點。套餐除了包括「尊貴海景連私人天台及露台客房」住宿1晚，更在房間連接的私人天台上設置了由myFamiGo合作提供的露營設備，包括帳幕、充氣牀墊、滅蚊機、椅子等；加上真草地及無敵海景，可以盡情享受glamping的樂趣。目測營內的充氣牀墊闊度足夠兩個成人睡覺之用，躺着看星實在舒適。酒店更積極做好防蟲工作，定期滅蟲，採訪當天，我們整個團隊也沒有給蚊咬過一口，這點實在抵讚。
露營野餐 自備食物或訂餐
酒店天台雖不能生火煮食，但一樣可以盡興野餐，客人除了可自備零食「露營」，酒店亦提供額外的野餐餐單選擇，$688的套餐包括沙律、素菜餅卷、韓式飯卷、甜品及果汁等2人分量的食物，邊看海景邊品嘗美食，一樂也。
值得一提的是，由於酒店泳池甚受住客歡迎，所以即使是冬天，仍然繼續開放給住客打卡，不會讓大家失望。●
西貢WM酒店
私人海景天台豪華營宅度假
日期：即日至另行通知
價錢：$4250起，另加一（12月24、25及31日入住需收取$400附加費）
內容：
•2成人1小童入住「尊貴海景連私人天台及露台客房」1晚
•另加$688可享用私人天台野餐（2位用，需至少於入住3日前預訂）
•雙人自助早餐
•免費泊車 （1輛，僅適用於入住期間）
•免費享用客房內迷你吧
訂房：bit.ly/3IrsgWM（最少3日前預訂）