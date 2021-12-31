觀音山羗山靈會山三連攻 大嶼山靜賞「滄海遺珠」

乘搭11號巴士在「深屈道」下車，回頭走約1分鐘，就能看見鳳凰徑第五段的入口。（黃志東攝）

站在「薑山頭」附近，山下的景色一覽無遺，可見此路線的終點——大澳水鄉。（黃志東攝）

古色古香：龍仔悟園是由紡織商人吳昆生在1960年代興建，據稱斥資200多萬元，曾有一段時間開放給市民參觀。（黃志東攝）

【明報專訊】想放鬆心靈，有人選擇去天壇大佛走一圈，也有人愛到一望無際的山脊上沉澱身心。

今次〈由我帶路〉走入大嶼山鳳凰徑第五、六段，登觀音山、羗山、靈會山，路經荒蕪的中式庭園。相較其他行山路線雖然較冷門，但景色毫不輸蝕，石壁水塘、鳳峰與大澳風景皆能盡收眼底。這顆「滄海遺珠」正因為知名度不高，行山人士也較少，到此一遊有機會「獨享」壯闊的山海美景。

走鳳凰徑無撤退點 備頭燈應急

今次帶路的是有逾10年行山經驗、中國香港攀山及攀登總會山藝教練陸永恩（Vivien）。她說是次行程大部分路段都是山脊，視野開揚。「鳳凰徑的難度在於路程較長，而且中途無撤退點，例如我們今天走的路線，要到大澳才有交通工具離開。」因此，Vivien建議大家除了帶乾糧，亦可準備多些鹽糖、軟糖等小食，隨時補充體力；也建議帶備頭燈，萬一日落後仍未完成路線，也有燈光照明。

我們在港鐵東涌站集合，到市中心巴士總站乘搭11號巴士前往深屈道，下車後回頭走約1分鐘，就到達今次路線的起點，看見印有「鳳凰徑」3隻大字的木牌。這裏有大草地與野餐枱，大家可以在此整理行裝，然後沿鳳凰徑第五段出發。

天氣清涼，我們踏着石階慢慢上，頗為輕鬆。路線出發點已有200多米高，所以登上400多米的觀音山不算困難。遠望對面的高山，可見風水林中一些民居與寺廟。這些風水林常見於本地圍村，村民相信林木能帶來好運，因此細心打理，林地逐漸發展成茂盛的風水林，正好展現了人和自然界和諧相融的微妙關係。

登羗山稍吃力 賞峰巒層疊美景

爬上半山腰，就到了第一個分岔路，我們稍稍偏離鳳凰徑，轉登上第1個checkpoint：觀音山。拍攝當日能見度不高，遠望白濛濛一片，只能勉強看見小鴉洲一帶。煙霞籠罩石壁水塘，太陽穿過雲層灑在水面，隱約看見粼粼波光。我們一邊享受清風，一邊眺望高聳的鳳峰與狗牙嶺。一輪拍照後，大家原路下山，向下一個目標——羗山進發。

與早兩期介紹的大刀屻相似，鳳凰徑第五段也是不斷上山、下山，翻越好幾個山頭。當我們以為快要抵達羗山，Vivien指向遠處的山峰說：「我們才經過『薑山頭』附近，距離羗山還有一段路呢！」上羗山的梯級較高，稍微吃力，但咬緊牙關就過去了。高459米的羗山連結靈會山與觀音山，山勢高低起伏，峰巒層疊，可盡覽大澳的美景。

靈會山「修行」 眺望港珠澳大橋

繼續沿山脊前進，終於到了高490米、第2個checkpoint：靈會山。山頂能眺望港珠澳大橋，另一側是大嶼山長長的海岸線，若沒有煙霞，景色會更醉人。山如其名，走在山脊，大家都沒有說話，靜心欣賞綿延山徑與開闊海景。走這段路像是修行，眾人在大自然的沐浴下沉澱心靈，享受片刻的寧靜。回頭望向起點方向，只能隱約看見觀音山白色的標高柱，有美景相伴下，不知不覺間已走了那麼遠！

悟園大門深鎖 外圍一窺中式庭園

休息一會後，我們慢慢下山，向萬丈布方向前進。途中有幾條分岔路，但路牌指示清晰，不用擔心迷路。下山的路不算陡峭，比較輕鬆，走1個多小時，就到了第3個checkpoint：龍仔悟園。

大嶼山龍仔一隅的悟園，是由紡織商人吳昆生在1960年代斥資200多萬港元興建，據聞當年還飼養了梅花鹿、孔雀、白鶴等，滿園皆栽種茶花、桂花。悟園原本用作私人靜修，後來有段時間開放給市民參觀，成為郊遊的熱點。可惜吳昆生去世後，悟園日久失修，現在亦大門深鎖，無復當年盛况。

雖不能入內觀賞，但繼續沿山徑往前走不遠有一條石橋，能一窺園內的中式庭園設計。荷葉鋪滿人工湖，雖然在冬天花朵早已凋謝，但相信待春夏花季來臨，會有不同的景象；湖心的涼亭與九曲橋看上去稍顯破敗，卻反而增添古色古香的感覺。在如此清幽的環境休息，實在令人心曠神怡。

過了悟園，就離終點不遠了。大部分山徑都是平路，惟最後有一段大斜坡，下山時要留意腳步。穿過村莊，就到了今次行程的終點——大澳。經過半天旅程，大家可以在水鄉稍稍休息，或購買蝦醬等特產，順便欣賞日落，最後乘搭11號巴士返回東涌市區。

● 行程

全長：約10.6公里

需時：約4小時（不連拍照休息）

交通：

去程：東涌市中心巴士總站乘巴士11號至深屈道下車

回程：大澳巴士總站乘巴士11號返回港鐵東涌站

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

● 有片睇，挑戰觀音山羗山靈會山：bit.ly/3mBtTry

文：沈晴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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