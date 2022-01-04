高級時裝×傳統工藝 中西呼應 珍藏展活力

螺鈿漆櫃×刺繡時裝——螺鈿漆櫃（下圖）的製作複雜，工匠必須將貝殼切割雕刻成薄片再拼接成圖案，仔細鑲嵌到家具與器物上。而高訂時裝（上圖）着重細節，縫製珍珠及刺繡等精細工序，正與螺鈿工藝互相呼應。（大會提供）

經典造型×百寶嵌漆盒——Chanel的經典tweed jacket造型（上圖）和飾以梅花樹的百寶嵌漆盒（下圖），同樣展現工藝的一絲不苟。（大會提供）

灰塑獅子×高訂時裝——KCG珍藏的灰塑獅子，置身於以金屬、亮片、羊毛、皮革和絲綢等素材製成的高訂時裝旁邊，突顯各樣素材的豐富層次與細節。（大會提供）

【明報專訊】時裝只屬於年輕人的消費潮流？傳統工藝品只是老一代玩意？

世事無絕對！最近在香港舉行的亞洲首個時裝及工藝珍藏展覽，將兩者結合，既展出30年來的標誌時裝經典，亦有歷史悠久的中國傳統工藝品珍藏。不同界別工藝品聚首一堂，教人發現兩者之間對工藝和創意的珍視。其實中西文化差異並非想像中大，而匯聚多樣文化正是香港的特色所在。

Savoir-Faire: The Mastery of Craft in Fashion展覽由鄭志剛創辦的K11 Craft & Guild Foundation（下稱KCG）非牟利藝術文化基金會，聯同國際時尚教主Carine Roitfeld策劃。Carine Roitfeld在離任法國版Vogue主編後，創辦自家雜誌，這次合辦的展覽則強調工藝的價值，展示1990年代初期至今，高訂時裝的創意如何結合工藝，緊隨時代與美學觀念演變，表現無限生機和活力，並與稀有中國傳統工藝品珍藏對應。展覽分成5大展區，主題包括Atelier Tailleur、Bridal Couture、Modern Reinvention、Tales From The Runway、Extreme Craft，對照時尚與傳統工藝，除了展示多件時尚品牌經典作，部分更是時裝騷天橋外從未公開展出的珍藏，極為矚目。

婚禮比對：破格婚紗與百寶嵌梳妝櫃

第一部分Atelier Tailleur猶如巴黎沙龍，從Chanel斜紋粗花呢套裝，到Alexander McQueen重新演繹經典圖案營造錯視效果的設計，均展示套裝剪裁的精湛工藝。在這些經典服飾旁邊，KCG展示其珍藏的廣彩瓷盤和百寶嵌漆盒。廣彩已有300年歷史，是因外銷需求而生的工藝，獲清廷列為貢品送贈，曾是中國文化對外傳播的重要載體，部分出口瓷器更寫上英文，展現西方與中國文化結合。廣彩及百寶嵌漆盒同樣以精巧手繪及鑲嵌工藝製成，與時裝對應。

無論東西方，婚禮也是人生大事。Bridal Couture部分便將中西婚禮出現的必需品作有趣比對。西方婚禮中，新娘子以各式婚紗展現個人風格，例如展出的Chanel、Givenchy、Mugler、Oscar de la Renta、Valentino和Atelier Versace的破格婚紗，分別以絲綢、羽毛及珠串打造細節，打破大家的傳統想像。而中式婚嫁傳統則重視後代繁衍，象徵家族血脈得以傳承，是對開枝散葉的祈願。KCG珍藏的百寶嵌梳妝櫃，門上便鑲嵌了翡翠、珍珠貝母及琥珀等寶石，描繪一班孩子嬉戲的熱鬧場景，寓意多子多福；廣彩茶具則繪以吉祥圖案，如群花簇擁、金光艷彩等圖案，寓意婚姻美滿。

珍珠刺繡時裝 對應螺鈿工藝

在Modern Reinvention部分，則強調工藝和設計的破舊立新，當代設計師如何以古典輪廓及技術為基礎，重新演繹中世紀至維多利亞時代的風格，表達對傳統與經典的思考，例如展出的Balenciaga、Iris van Herpen、Loewe、Schiaparelli等破格設計。KCG在此區展出的珍藏，則為螺鈿漆櫃、螺鈿漆盒及螺鈿八角盒，展現工匠對融合不同素材的巧思及精湛工藝。製作螺鈿時，工匠必須將貝殼切割雕刻成薄片再拼接成圖案，仔細鑲嵌到家具與器物上。高訂時裝同樣着重細節，縫製珍珠及刺繡等正與螺鈿工藝互相呼應。

不同類型的創作，有時也能讓人逃離現實生活，走進幻想世界，時裝也不例外。Tales From The Runway的展品便打破傳統禮服概念，帶來一點科幻小說般的想像，展出的Celine、Christian Dior、Louis Vuitton等時裝設計，將充滿奇思異想的構思娓娓道來。KCG亦特別展出由廣彩花瓶改裝而成的燈座，以及以陶淵明代表作《桃花源記》為靈感設計的廣彩衣櫥，強調創意的無限可能。

立體時裝如雕塑 挑戰傳統美學

展覽以Extreme Craft一系列挑戰傳統美學概念的高訂時裝作結。隨着製作技術突破，時裝也一直蛻變，Alexander McQueen、Tom Ford、Viktor & Rolf等大師製作出如雕塑般精緻立體的時裝。KCG珍藏的以灰泥、紙、稻草、紅糖及糯米粉等材料製成的灰塑獅子（廣州陳家祠前座灰塑瓦簷獅子複製品），置身於以金屬、亮片、羊毛、皮革和絲綢等素材製成的高訂時裝旁邊，突顯各樣素材的豐富層次與細節，以及繁複的製作工序。

展覽將看似風馬牛不相及的高級時裝和中國傳統工藝放在一起，既讓人看到兩者之間的共通點，亦拉近兩者與我們日常生活之間的距離。參觀展品以外，Artisan Lounge與福興氈亦特別為展覽合作推出5款特調雞尾酒。福興氈源自香港，其gin酒加入茉莉花茶和草本植物釀製而成，體現中西飲茶文化的融合。品牌按照5個展覽主題，創作出Floral & Forest、Fairy、Delicate Craft、The Bold Step、The Red Glow雞尾酒，每杯定價$158。另設限量二人優惠套票（$300），包含展覽入場門票2張，以及以上自選雞尾酒2杯，讓大家在視覺以外，細味每個展區的內容與深意。

■Savoir-Faire:

The Mastery of Craft in Fashion展覽

日期：即日至2月14日

時間：中午12:00至晚上8:00（最後一節晚上7:00）

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre

入場費：周一至四$70；周五至日及公眾假期$100（全日制學生及18歲以下免費進場）

網上購票：bit.ly/3eHiAtn

文：張曉冬

編輯：林曉慧

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