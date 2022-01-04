News：二手書再生 保育舊故事

【明報專訊】不少人喜歡趁新年前執屋，總會發現很多遺忘在家中角落的東西，例如各類書本。非牟利組織Free Foundation亦趁新一年喚醒大家閱讀的習慣，跟精神書局及荔枝角D2 place合辦再生閱讀2022活動。今次主題為「故事．保育．未來」，探討在社會轉變下，二手書店在保育舊歷史故事的角色。

由本地美食故事到國際旅行遊記，從老香港的照片到國家歷史紀錄，出版社均肩負文化傳承的社會責任，過去出版的圖書在時代洪流下面臨邊緣和被淘汰，二手書店正肩負起保育老書本的責任。協辦機構之一「精神書局」剛剛由西環店搬遷到灣仔新店，認為近年雖然電子書普及，但重看實體書人數增加了不少，希望透過閱讀讓思緒沉澱，讓自己抽離喘息一下，再回望世界時可得到不同的見解。少爺占、王貽興、盧覓雪、渾水、鄭丹瑞、梁文道及鄭啟泰等名人亦響應活動，捐出私人珍藏多年的書籍，部分更附上親筆簽名，予公眾在書海中尋寶，一眾書迷不能錯過。

■再生閱讀活動

日期：1月8至16日

時間：上午11:00至晚上8:00

費用：免費入場

地址：九龍荔枝角長順街15號 D2 Place Two, Garage

查詢：http://www.facebook.com/freefound