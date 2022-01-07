優游散步 跳上26號新巴 港島蚊型空間發掘無限趣味

住宅李節花園對面的小公園，有一個仿戰前舊樓建造的牌面，讓人緬懷往昔。（黃志東攝）

【明報專訊】土地問題困擾香港多年，升斗市民無力增加土地供應，只好竭力以智慧善用每寸空間。城中游走，常會碰到橫街窄巷、口袋公園，轉角遇見樓梯舖、劏舖，面積雖小卻隱藏無限可能，展現城市生命力。今期「貼地旅行」我們齊來散步，先從大坑漫步至銅鑼灣，再跳上新巴26線前往灣仔、上環一帶，發掘城中「蚊型空間」，從窄巷小店、的骰花園、入口迷你的街道，走到同時供奉佛道兩家神像的廟宇，沿路走走看看，感受這彈丸之地獨有魅力。

【1】散步：大坑往銅鑼灣

鐵皮檔人氣奶茶 後巷小店精選本地薑

是日行程從大坑這個悠閒小區出發，第一站先到星級食店、買少見少的鐵皮茶檔「炳記」醫肚，必點連CNN都讚的香濃醇滑奶茶（$17）。豬扒雞翼麵（$35）和奶醬多（$11）值得一試，豬扒貼心剪成一口尺寸，裹上惹味黑椒汁，再配雞翼，飽足得很；奶醬多厚身，烘至香脆，放涼後仍不減脆度。假期長現人龍，下午3時半就關門（周一休息），不想摸門釘記住提早到訪。

離開炳記，沿銅鑼灣道往銅鑼灣方向步行約6分鐘，在中式風格教堂聖馬利亞堂對面，有一間約70平方呎的首飾店The Polska Traveller。這裏的金屬飾物，全是設計師楊修麟在波蘭、冰島、英國等地旅行時蒐集的舊餐具、錢幣、寶石等製成，件件獨一無二。疫情前他大半時間在外，這兩年將目光放回香港。他認為首飾不止配搭衣服，也可聆聽客人的故事，將故事轉化成首飾留住記憶。

小城的好處，是可以靠雙腳「旅行」。看完首飾，沿禮頓道散步至霎西街，這段路避開銅鑼灣鬧市，沿途毫不擠擁，15分鐘後就到達隱身在南洋酒店對面小巷的選物店「窗後巷」。只有46平方呎的狹長店面以木打造，配上暖黃燈光，帶台灣小店味道。拉起玻璃大窗打通店內店外，空間頓時變得開揚。行人經過亦忍不住駐足與店員聊天，成為另類社區聚腳點。窗後巷3名店主關心城市與社區，店內選物大多來自本地品牌，有捕捉城市風景的明信片、灣仔街坊酒莊浸泡的梅酒、荔枝窩薑黃粉等。平日6時收舖後，更會由賣物店變身成占卜、工作坊、分享會場地，不囿於面積大小，展現空間無限可能。

【2】搭巴士：灣仔晏頓街站

「大三巴」屹立小公園 窄巷通往特色樓梯街

從霎西街行到天樂里站可乘搭26線新巴，坐4站到晏頓街站，一睹藏身橫街的灣仔「大三巴」！私人住宅李節花園對面的小公園佔地250平方米，內有一座3層高的舊樓「建築」，地面是休憩設施，樓上兩層是舊式騎樓，裝飾着雀籠、掛鐘、關公畫像等，但仔細一看，原來建築只有一面。向灣仔社區導賞員May姐打聽，原來它屬於1980年代李節街重建計劃的保育項目，當年土地發展公司（市區重建局前身）和發展商認為李節街的戰前舊樓充滿特色，於是仿照舊建築建成此牌面，讓人緬懷往昔。

穿過李節街走到皇后大道東，繼續尋找區內低調樓梯街：適安街。到底有多低調？街道入口夾在外賣店與家具店之間，只有大約3、4個身位闊。拜入口不顯眼所賜，適安街雖置身鬧市卻寧靜得很，吸引畫廊和水療中心進駐。Part-of Gallery屹立適安街逾10年，以往曾在街道舉辦不少藝術活動，近年集中畫廊內舉辦展覽，疫情期間到訪須預約。今年春季將有法國畫廊進駐適安街，可會令小街熱鬧起來？

【3】搭巴士：上環普仁街站

佛道神像擠「納米櫃」 一店洗衫歎咖啡

不止平民百姓，連神明也面對「土地問題」？回晏頓街站繼續搭新巴26線，坐8個站後在普仁街站下車，轉入太平山街便看到廣福義祠。建築物約初建於1856年，原為供奉在香港客死異鄉者亡靈的地方，又名百姓廟，現已被列為香港二級歷史建築。甫入廟已見三面放滿神像，一面是六十太歲，一面是濟公像，另一面的櫃子擠滿三寶佛、文昌帝君、月老、華佗、和合二仙等神像，壯觀得很！廟內有沒有過百尊神像？廟祝笑言數不清，以前信眾移民、離世，就會將神像交託廟宇，漸漸聚集各路神明，如廟內濟公像原址在灣仔，因合和中心工程遭拆卸，之後就被安置在這裏，形成道佛兩家神明齊聚一廟的景象。廣福義祠有如一座綜合廟宇，參拜者眾，求健康、財富、姻緣、學業的人都有，據聞張國榮生前也常來。

遊完古廟，沿新街緩緩下坡，轉角街口有間粉紅咖啡店Clean。它是間貫徹可持續發展的洗衣咖啡店，採用雨林聯盟認證的咖啡豆，所有奶啡預設以燕麥奶冲調（轉牛奶加$2）。店舖約200平方呎，室內座位少於10個，但店外梯級空間劃成座位，讓街坊、放狗人士、「啡友」歇腳。一場來到試杯Feeling Dirty，燕麥奶冲成的咖啡配上燕麥奶咖啡雪條，享受雙重口感；冬日限定的Pandan Latte（$38），斑蘭葉香混入香甜椰奶，捧在手上暖入心。

■INFO

˙炳記茶檔

地址：大坑施弼街5號側

查詢：2577 3117／IG@bing_kee

˙The Polska Traveller

地址：銅鑼灣銅鑼灣道19至23號 建康商業大廈地下5號

查詢：9540 2521

˙窗後巷

地址：銅鑼灣霎西街3A巷仔

查詢：IG＠windowandalley

˙李節花園

地址：灣仔李節街1號

˙Part-of Gallery

地址：灣仔適安街16號地下

查詢：fb@PartOfGallery

˙廣福義祠

地址：上環太平山街40號

查詢：csd-temples@tungwah.org.hk

˙Clean

地址：上環皇后大道西100號

查詢：IG@youarecleanhk

■新巴26號線

班次：10至25分鐘一班，「新巴城巴」手機應用程式提供巴士抵達時間

全程收費：$6

車程：勵德邨至荷李活道約40分鐘

文：張淑媚

圖：賴俊傑、黃志東、馮凱鍵、林靄怡

編輯：林曉慧

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