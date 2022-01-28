漫步連島沙洲 尋找遠古火山 西貢橋嘴洲天賜「菠蘿包」

海灘上可發現被海浪冲上岸的珊瑚屍體。喜歡水上活動的朋友或會知道，橋嘴洲除了地質知名，水底也有不少美麗珊瑚。（曾憲宗攝）

連島沙洲是橋嘴洲其中一個地標。風浪搬運沙石，形成一條長約200米的沙石堤，潮退時可以沿路走到圖中的橋頭小島與附近的石灘。（曾憲宗攝）

菠蘿包石的正式名稱是石英二長岩，岩石外層的裂縫像洋葱般剝落，中間的裂縫也隨風化侵蝕逐漸擴大，形成酷似菠蘿包的酥皮。（曾憲宗攝）

【明報專訊】不知不覺，香港地質公園成為世界地質公園網絡成員已超過10年。但談起香港的地質地貌，除了萬宜水庫東壩的六角柱石，很多人似乎便搭不上嘴。今次〈由我帶路〉就由香港地貌岩石保育協會主席蔡慕貞（Cindy）帶大家走進地質公園，在西貢公眾碼頭上船，只需15分鐘即可到達西貢橋嘴洲，欣賞獨特岩石地貌，發掘岩石之美。

西貢的六角柱石固然聞名中外，但香港地質公園的獨特地貌其實遠遠不止於此，例如大埔馬屎洲、鴨洲、荔枝莊，都能觀賞不同的天然風景。「岩石是生態環境之本，我們的食物從泥土種出來，吃的穿的用的都與岩石有關。」身兼地質公園導賞員的Cindy，除了希望帶大眾欣賞壯麗地貌，也想大家了解生態環境與岩石之間的關係。

今次她推薦橋嘴洲的地質步道，來回路程只有短短約2公里，已能觀賞到海積地貌、侵蝕地貌，以及4、5種岩石，「橋嘴洲其中一個最大優點是有洗手間，還有小食亭補給，對於一家大小的遊客來說十分方便」。

火山角礫岩 見證超級火山爆發

我們一行人在西貢公眾碼頭集合，乘坐前往橋嘴洲的街渡，只需約15分鐘就到達。剛下船，往右方走約2分鐘就到了第1個checkpoint：火山角礫岩。記者見這一帶的岩石只是顏色有淺有深，「三尖八角」，看不到有何特別之處？「別看它其貌不揚，火山角礫岩可謂整個橋嘴洲最重要的地質遺蹟。」Cindy續指，橋嘴洲成為地質公園的一部分，它功不可沒，原因就要從1.4億年前開始說起。

「香港在遠古時代有個超級火山，爆發時力量非常巨大，炸毁火山口附近的石頭，碎屑散落附近，形成火山角礫岩。若把火山口比喻成湯碗，碗邊碎裂的形狀完全沒有規則，有大有小，所以我們見到這些礫石都是三尖八角。」眼前的火山角礫岩，便是令學者們相信橋嘴洲位處破火山口邊緣的證據。「要證明破火山口遺址有不少方法，但可讓公眾觀察並觸摸到的，多數在西貢區一帶的岩岸，特別是橋嘴洲，有明顯露出地面的火山角礫岩。」若非有Cindy帶路及詳細講解，我們很容易錯過如此重要的地貌，果然不能以貌取「石」。

石英二長岩 冷縮熱脹變「酥皮」

我們繼續往前走，經過沙灘，在前方發現數十塊酷似菠蘿包的岩石，非常有趣，這裏就是行程的checkpoint 2：菠蘿包石。Cindy指這種岩石的正式名稱為石英二長岩，原本的樣子並不特別，但經過日復日的風吹雨打，日夜溫差令岩石冷縮熱脹，層與層之間形成裂縫，外層像洋葱般層層剝落。此外，風化侵蝕、海水中的鹽粒，亦令岩石外層的弱線（joints）擴大、加深，讓岩石變成令人垂涎欲滴的菠蘿包模樣。待外層「酥皮」風化侵蝕完畢，岩石又會露出中心，並慢慢再變成「小菠蘿包」。

與眾不同岩石 流紋搶鏡

在菠蘿包石旁，我們又發現了一塊與眾不同的岩石，顏色很淺，表面有纖細的條紋，與其他粗糙石頭完全不同。Cindy指它是流紋岩，由於形成流紋岩的熔岩含有豐富的二氧化硅，質地如芝麻糊般黏稠，流動速度很慢，熔岩接觸地面後開始冷卻凝固，一層一層疊起來，故留下條狀紋路。根據地質公園網頁介紹，這類流動條紋熔岩，除了在橋嘴洲外，只能在西貢鹽田梓找到。

行沙洲留意潮汐水位 免被困小島

看罷「菠蘿包」與流紋岩，繼續向下一個景點進發。潮水退去，海面露出一條由粗糙沙石形成的小路，代表到了橋嘴洲的地標、checkpoint 3的連島沙洲。我們在沙洲上漫步，前往連接橋嘴洲的橋頭小島。Cindy邊解說，邊在沙灘上用石頭解釋地形的形成過程，「水流帶有沙石，當它們經過海岸附近的岬角，沙石就會沉積下來。當沙子愈堆愈多，形成沙嘴，就像一隻手愈伸愈長，最後把小島與海岸連在一起。」

她提醒，水位高度低於1.4米時才看見橋嘴洲的連島沙洲，大家可在天文台網站查看潮汐水位，做好「功課」才來，避免撲空。西貢附近沒有潮汐觀測站，雖然亦可參考大廟灣的數據，但實際情况要視乎風向、湧浪而定。「不少朋友在橋頭小島上玩得流連忘返，潮漲時海水蓋過連島沙洲，導致被困島上，所以記得預留回程時間。」

貝殼製沙灘岩 狗爪螺安樂窩

快到橋頭小島時，記者發現海邊有塊樣子比火山角礫岩更奇怪的石頭，像把不同石頭黏在一起。Cindy笑了笑，解釋道：「海邊碎了的貝殼，像是天然的白膠漿，把附近的石子全部黏在一起，變成沙灘岩（beachrock）。」沙灘岩也為生物提供棲息地，例如狗爪螺會在石頭上生長。蹲下來看，沙灘岩下方果然藏了一大串狗爪螺。

欣賞罷連島沙洲與沙灘岩，我們登上第4個checkpoint：橋頭小島。小島並不高，慢慢走也只需5、6分鐘就能登頂。迎接我們的是一片開闊海景，眺望對面老虎岩一帶的海蝕洞，還有清水灣、香港科技大學一帶的美景。下方有一片石灘，岩石中有一窪窪水池。Cindy介紹，這種小水池稱為潮池，「潮漲時海水湧進岩石內，退潮時海水困住無法流走，變成一個小水池」。生態與岩石環環相扣，潮池裏充滿生機，海膽、蟹類、魚仔、甲殼類動物，甚至小海參都會在此棲息。大家可以繼續沿路走下石灘打卡，最後沿原路走回橋嘴碼頭乘搭街渡回西貢。

● 行程

全長：1.8公里

需時：約1小時（不連拍照休息）

交通：

去程：在西貢公眾碼頭乘搭街渡前往橋嘴洲

回程：在橋嘴碼頭乘搭街渡返回西貢

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：沈晴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com