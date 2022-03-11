行山必備：糧餉「三」手準備 救一命

隨時救急——遠足食物包括行動糧（左），為行程預計會吃完的食物；後備糧（中）與緊急糧（右）則在遇上意外時補充能量，以備不時之需。（楊柏賢攝）

【明報專訊】郊遊登高，除了要好好規劃路線，食物也要有「三」手準備。

野外定向教練鍾子健（十仔）說，平時遠足的食物最好預備3種：行動糧、後備糧與緊急糧。「行動糧簡單來說就是零食。因行山期間體能會不斷下降、肚子餓，所以可準備鹽糖等小食，補充體力。」大家可按行程需要帶適量食物，在天氣偏冷時，十仔還會準備暖水壺與薑茶暖身。

既然準備了食物，為何要分行動糧、後備糧那麼麻煩？十仔指，不是每次行山都能如計劃順利，若因天氣有變、迷路導致行程延誤，在行動糧吃完的情况下，後備糧就派上用場，「一般人一日需要攝取2000至2500千卡的能量，平均下來1餐大概需要700、800千卡，故可選擇攜帶3至4條朱古力或能量棒」。

至於緊急食糧，則是未到緊急情况也不會動用的食物。若遇上意外需要在山中等待救援，而準備的食物早已耗盡，高卡路里的能量棒、能量啫喱、方便攜帶且保存期限長的脫水餅乾等就能救你一命。

「現在不少人對堅果敏感，高卡路里食物通常都含有花生等致敏成分。萬一有人在不知道自己敏感的情况下進食致敏食物，就算馬上報警，救援到達深山也需要時間。」故此十仔建議糧食最好自己預備，購買糧食時也要特別留意食物標籤。