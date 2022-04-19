驚喜流華西多 特濃「爐底麥」 麵包香引路 漫遊九龍

花葉移印即是將花材高溫蒸煮後，把其色彩形狀移印到羊毛、絲綢方巾上，在藍小屋可體驗一期6節的進階課程。（黃志東攝）

毗鄰停車場的小學有一道粉紅色幾何圓形牆壁，同樣適合打卡。（黃志東攝）

位於JCCAC地下的冷門樂器店尋樂，蒐羅世界各地罕見樂器，擴闊大家的想像，例如來自德國的「羊咩咩鼓」（小型$80/個）將樂器倒轉再倒轉後，發出羊咩咩聲音，像真度高！（黃志東攝）

爵祿街與大有街交界嚐麥手作的王牌鹽可頌（$14），牛油味豐富得很，開業多年一直大受歡迎。（黃志東攝）

柏林炸包——理想餅店的柏林炸包（$20/個）即叫即炸，師傅叮囑要趁熱吃，才能嘗到冰火交融口感。（黃志東攝）

菠蘿占酥皮——占美餅店的菠蘿占酥皮（$10）與菠蘿包一樣髹上蛋液，因而得名，實際上兩者味道和做法截然不同。（黃志東攝）

【明報專訊】隨着防疫措施本周起逐步鬆綁，堂食亦重開晚市，終於有心情出外逛逛散心。〈貼地旅行〉亦正式回歸，帶讀者輕鬆漫遊本地貼地好去處。遊香港，毋須一窩蜂逼入離島，市區一樣有不錯的主題旅程。今期「麵包控之旅」便從牛頭角搭九巴6D線到新蒲崗、石硤尾，掃入多款特色麵包，感受牛油、砂糖、麵粉交織出的香氣。走畢全日，捧回滿袋麵包蛋糕，已經開始期待明天的早餐！

1. 搭小巴：樂華邨有落！

XL版黃梅醬蛋糕大滿足 「藍色隧道」打卡

開展麵包之旅前，先來歎杯靚奶茶。從觀塘裕民坊公共運輸交匯處坐上小巴22M，經過樂善堂楊仲明學校後，大喊「大牌檔有落」。樂華邨大牌檔曾是半露天的「冬菇亭」，以價廉物美庶民美食見稱。翻新後金大班在2018年進駐，以金茶王得獎師傅調配奶茶聞名，除了歎即冲熱奶茶，亦可外帶樽仔奶茶，2月推出的玫瑰味絲襪奶茶帶輕柔玫瑰香。下午茶推薦流華西多士，厚厚阿華田粉末鋪滿表面，切開後煉奶慢慢流出，入口不會過膩過甜！

冬菇亭附近的樂華南邨停車場天台，是熱門打卡點「藍色隧道」所在地。藍色中空牆壁排成一列，鏡頭對準中間圓孔可營造隧道感覺，配合日照下光影可拍出獨特效果。毗鄰停車場的聖公會基樂小學亦有一道較少人知的粉紅色幾何圓形牆壁，但打卡時記緊勿妨礙街坊。

打卡後走過馬路到位處樂華北邨的樂華商場，可一睹在IG火紅的XL版黃梅醬蛋糕真身！商場內的森林麵包推出3款港式西餅蛋糕：港式傳統9層拿破崙、三角朱古力蛋糕和黃梅醬蛋糕；半個手掌大的西餅被放大成5吋以上的蛋糕，師傅特意改良配方，例如將原本整個以牛油忌廉製作的黃梅醬蛋糕調整為外圍薄薄一層忌廉，中間填滿鮮忌廉水果夾心，減輕油膩感。帶住蛋糕繼續行程有難度，不妨將目標投向其新式麵包。記者推薦甜味突出、十分軟熟的黑糖包，每次一上架就清空。番茄芝士方包、朱古力麻糬包、忌廉芝士蘑菇黑松露包亦值得一試。

2. 搭巴士：新蒲崗四美街站

工廠區藏世界滋味 尋40年鬆軟酸種包

離開樂華邨，沿振華道下坡慢慢走約10分鐘，即到安基商場，對面就是牛頭角巴士總站，可乘搭九巴6D線，坐4個站到新蒲崗四美街站下車。大家對新蒲崗印象是工廈林立，但原來這裏麵包店一樣多，短短數分鐘步程已能嘗遍港日台歐不同款式的麵包！

經五芳街走約4分鐘左轉大有街，來到憑口味多元、足料bagel打響名堂的享樂烘焙，其鹹香煙韌的明太子麻糬燒和芝麻味香濃的黑白頌同樣好吃。繼續前行3分鐘到常溫，不能錯過經典荷蘭撻，如煙囪般凸起的蛋糕下藏鮮忌廉，旁邊灑上糖霜，喚起童年回憶。爵祿街與大有街交界嚐麥手作的王牌鹽可頌（$14，圖），牛油味豐富得很，開業多年一直大受歡迎。

再走2分鐘到康強街，理想餅店大膽地在工廈舊區賣歐式麵包，吸引不少區外客。蝴蝶酥、鮮忌廉蛋卷外，最具人氣非「柏林炸包」莫屬。外形酷似沙翁的德國小食berliner，以德國麵粉發酵麵糰，炸至香脆裹上砂糖後，再擠入吉士、芝士等10款口味忌廉。熱辣辣的麵包與冰冷忌廉相遇，口感有趣！其酸種麵包用上40多年酸種，為迎合喜好軟包的香港口味，師傅特意調整配方，讓麵包看來乾硬入口卻鬆軟。很多時買麵包也會留待翌日享用，如何在家嘗出最佳味道？師傳分享貼士：酸種麵包放入雪櫃後可存放1個月，每次食用前放焗爐200℃至220℃加熱5分鐘，港式麵包則放入微波爐加熱10多秒即可。

3. 搭巴士：石硤尾邨第20座站

菠蘿占紅足幾十年 玩冷門樂器咩咩叫

走到新蒲崗寧遠街站再坐上九巴6D，9個站便到石硤尾邨第20座。下車後右轉至南昌街即可見40多年街坊愛店占美餅店，菠蘿占和提子大麥包長期熱賣。菠蘿占表面是酥皮，內裏裹有黃梅醬，比菠蘿包多重香酥口感。老闆稱此包30、40年前已有售，需至少兩天時間製作，不是太多麵包店售賣。另一名物提子大麥包外表平平無奇卻售$17，老闆自信解釋麥包是直接放入磚爐，不用焗盤，烘出麥味更濃的「爐底麥」，提子乾經冧酒浸泡兩日後才加入麵糰，日賣可達200個。

買盡各種特色麵包滿載而歸，回程前可繞到區內賽馬會創意藝術中心（JCCAC）走走。位於JCCAC地下的冷門樂器店尋樂，蒐羅世界各地罕見樂器，擴闊大家的想像，例如來自德國的「羊咩咩鼓」（小型$80/個，圖）將樂器倒轉再倒轉後，發出羊咩咩聲音，像真度高！來自烏克蘭的海浪鼓，以仙人掌製成的雨聲棒，彷彿能奏出大自然的樂章。尋樂設有工作坊，邀來不同單位舉辦樂器體驗。上一層藍小屋開設歐美流行的花葉移印工作坊（$4880/人，共24小時），把尤加利葉、含單寧的花材修剪，高溫蒸煮後將花葉色彩形狀移印到羊毛、絲綢方巾，製成獨一無二作品。另有售DIY藍染套裝，在家都可享受藍染樂趣。

■九巴6D線

班次：13至20分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程收費：$6.2

車程：牛頭角至美孚約65分鐘

■小巴22M線

班次：2至12分鐘一班

全程收費：$3.9

車程：觀塘裕民坊公共運輸交匯處至樂華邨，約7分鐘

註：受疫情影響，行車班次和路線或有改動，出發前宜留意官方公布

●INFO

金大班

地址：牛頭角樂華南邨熟食亭地下9至12號舖

查詢：3104 0484

森林麵包

地址：牛頭角振華道70號樂華商場111號舖

查詢：6365 6471

享樂烘焙

地址：新蒲崗大有街3號萬廸廣場地下E舖

查詢：3520 2122

常溫

地址：新蒲崗大有街33號地下

查詢：9325 7882

嚐麥手作

地址：新蒲崗爵祿街62至64號東安大廈地下D舖

查詢：2333 6992

理想餅店

地址：新蒲崗康強街32至34號康強洋樓A座地下7號舖

查詢：2772 1328

占美餅店

地址：石硤尾邨20座124號地下

查詢：2779 2185

尋樂香港冷門樂器店

地址：石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L1-02

查詢：9839 8489

藍小屋藍染體驗館

地址：賽馬會創意藝術中心L2-10

查詢：9858 3616

文：張淑媚

圖：黃志東

編輯：林曉慧

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