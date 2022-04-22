避開人潮 天橋底遇隱世城樓 沙田踏單車 靜遊時光隧道

今次介紹的單車路線主要為平路，還可遇上李小龍側踢的雕像。（馮凱鍵攝）

在沙田輕鬆踩單車，可順道一遊達150年歷史的客家圍村曾大屋。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】疫情趨穩，春光明媚，騎上單車，在藍天白雲下疾馳，撲面清風掃走心中鬱悶，好不暢快！

〈由我帶路〉一直帶大家踏遍香港山徑，慢賞群峰；今期起搞搞新意思，加入單車之旅，邀請單車達人推介踩車入門路線，讓大家邊踩單車邊欣賞沿路風光。第一擊由爬山單車教練楊志培帶大家熱熱身，從沙田公園往大圍再踩至馬鞍山，沿途尋覓古舊建築，到訪打卡靚景，夕陽下回程，是單車新手或親子遊的理想路線。

輕鬆平路 城門河畔靚景相隨

人稱培哥的楊志培是資深單車教練，1990年代已迷上山地車。培哥建議新手選擇較少人的路線，今次推介沿着城門河畔慢踩，一路向馬鞍山烏溪沙沙灘進發，部分路段由單車徑轉入小路，避開單車潮，來回約23公里，需時約2.5小時。

賞小龍飛腳 覓呂樂「別墅」

我們從沙田公園起步，園內單車亭可租單車，然後沿城門河踩向大圍方向。前行約700米，路口落隧道轉右，即到達第1個checkpoint：李小龍雕像。雕像放置於香港文化博物館入口處，館方自2013年起設置李小龍展覽，並邀請本地雕塑家朱達誠創作了這座高3.5米的李小龍雕像。踢腿英姿活靈活現，成為打卡熱點。

離開文化博物館，沿城門河穿過橋底，經過大圍城門河河上球場，此路段人流大減，頓感清靜。前行踩過第2條隧道，回到路面兩旁都有高聳大樹，如入隱世之境，正是今日第2個checkpoint：博雅山莊。望着10多呎高的巨石城牆，城門上刻有「博雅山莊」橫匾，上空高架城門隧道公路的天橋，構成一幅都市化與舊建築角力的有趣畫面。

翻查沙田區議會討論文件，以及長春社文化古蹟資源中心資料，這幢仿古建築背後充滿故事：前身是梅苑別墅和合興隆魚翅廠，佔地逾4萬平方呎，1971年被當時四大華探長之一的呂樂買下，改建為園林式度假別墅。呂樂後來離港，別墅易手轉為中式餐館。當局1980年代末收回土地，展開城門隧道公路工程，拆卸博雅山莊大部分建築，只留下城樓及城牆。

車公廟紅牆耀目 曾大屋更樓威風

從博雅山莊原路折返，向港鐵大圍站方向前進，對面馬路見到甚為耀目的紅牆綠瓦建築，培哥帶我們經隧道踩至門外，來到第3個checkpoint：車公廟。平日在電視見到車公廟，話題焦點總落在籤文啟示，今次踏單車來到，可欣賞一下在藍天映襯下的車公廟建築，紅牆門外打卡也興味盎然。

據「香港非物質文化遺產資料庫」記載，車公廟建成年份不詳，最早可追溯至清嘉慶年間（1796至1820年）。而按廟內碑記所載，古廟曾於光緒十六年（1890年）重修，現屬二級歷史建築。華人廟宇委員會1990年代在舊廟前另建新廟，四面築有圍牆，紅牆綠瓦，甚有傳統風格。

離開車公廟，返回城門河畔單車徑，路口轉右，然後經過2個路口都是靠右，踩出隧道口，左邊是網球場，再往前就是第4個checkpoint：曾大屋。

逾150年歷史的曾大屋，屬傳統客家圍村宅第，始建於1847年，至1867年才建成，現時被列一級歷史建築。始建業主是在筲箕灣經營石礦場的富商曾貫萬，面積達6.5萬平方呎，呈長方形，整座建築由99個單位組成，取「長長久久」意頭。

香港客家文化研究會會長林文映曾撰文形容，曾大屋是沙田保存得最完整的客家圍村，盡見當年的用料取材，以至建築風格，村內各處還保留着花崗石、青磚和木材。特別值得留意圍牆四角屋頂見3層高的鑊耳形更樓，反映當年屋主的顯赫氣派。昔日大屋四周有護城河圍繞，正門設有吊橋連接，只是隨時代變遷，吊橋及護城河已不復存在。曾大屋現今仍有村民居住，培哥提醒遊人若入內參觀，務必保持安靜，以免滋擾村民。

離開曾大屋，折返回到城門河畔單車徑，往馬鞍山方向進發。一路兩旁有樹蔭，穿過沙燕橋、翠榕橋的橋底，踩至昔日的沙田畫舫（現改名會所1號水中天），過馬路後繼續沿單車徑在城門河畔前進。

沙田城門河畔兩旁都有單車徑，但跟培哥走的這條路線的單車較對岸少，沿路景色開揚，遙望沙田馬場。一路踩向俗稱「孖橋」的雙子橋，是往馬鞍山必經之路。此時已踩了10.5公里，新手若已疲倦，可經雙子橋從城門河另一邊返回沙田。

夕陽無限好 小心「樂而忘返」

若意猶未盡，則可由雙子橋再往前踩，路口轉左，沿着馬鞍山海濱長廊，一路可遙望中文大學校園景致，然後遠望八仙嶺。但欣賞之餘也切記留意路面和交通，因這裏兩旁都是公園，遊人較多。

由大圍踩至馬鞍山海濱長廊盡頭，近15公里，來到第5個checkpoint：烏溪沙沙灘，面臨吐露港，遙望八仙嶺，正是欣賞夕陽的熱點。

夕陽無限好，只是也得預留時間回程，租單車的店舖經營至晚上7時半左右，記緊預留足夠時間還車。由馬鞍山返回起點沙田公園單車亭，只要沿着單車徑踩，沒有分岔路口，約1小時便到達。當然，若大腿已感疲累，就要預留多些時間。回程時天色已暗，橫跨沙燕橋時，不妨欣賞一下城門河畔萬家燈火。

文：王惠芳

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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