裝備貼士：手指度位 頭盔戴得fit

【明報專訊】對於單車新手，爬山單車教練楊志培建議準備兩項安全裝備——頭盔和手套。

一個既安全又舒適的單車頭盔必不可少。有些新手或認為只行單車徑，不上馬路，慢慢踩就毋須戴頭盔，但培哥強調，意外就是意外，不論在單車徑或馬路上，都需要保護裝備。一來即使自己多小心，亦難控制其他單車手，一旦碰撞，就需頭盔提供保護；二來單車始終有一定速度，尤其落斜，萬一失控落地，戴了頭盔就可減低對頭部傷害。

培哥稱，單車頭盔提供保護作用的關鍵，來自內部的保護層，物料質感類似發泡膠；一旦撞擊就會裂開，從而吸收撞擊力。挑選頭盔時，培哥說要適合自己的頭形和大小，否則戴上後移位會影響保護力。他提醒戴上單車頭盔時，頭盔不應向後傾，底邊應離眼眉不多於一隻手指的闊度（圖）；頭盔固定帶須扣於下巴，不宜太緊或太鬆，長度調校至可容納兩隻手指。市面上較常見品牌包括KASK（約$1400）、GIRO（約$880）等。

至於單車手套，培哥稱內裏有避震護墊，亦具有吸汗防滑功效，可避免因出汗而跣手。他又稱，當遇到突發事件如摔倒，人的第一反應就是用手支撐，戴了手套便可減低倒地時的傷害。

[由我帶路]