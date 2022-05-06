跳上20號城巴 啟德遊到油麻地 玩盡新舊遊樂場 「雀鳥」陪瀡8米高滑梯

【明報專訊】第五波疫情爆發令公共遊樂設施一度關閉，大家才驚覺原來落樓下公園仔舒展筋骨也是一種奢侈。近日疫情趨緩，遊樂場終於重開，今期〈貼地旅行〉特別帶大家到幾個特色遊樂場走走。登上城巴20號線，從啟德到新蒲崗、旺角，一直玩到油麻地。意猶未盡，再在油麻地散步，順道購買人氣布甸麵包、炸芫荽燒賣、手作DIY套裝，最後到果欄選購時令水果，行程豐富好玩！

註:小模特兒按拍攝需要暫除口罩

【1】搭巴士：天寰站

啟德新場多

圓形鞦韆、滾輪吸睛

去年12月開放的啟德大道公園，為這趟遊樂場之旅拉開序幕。公園位於城巴20號線的天寰總站附近，鄰近連接港鐵啟德站、同期開放的啟德車站廣場一期。啟德大道公園佔地約3.2公頃，設兒童遊樂場，內有滑梯、鞦韆和繩索橋，其中鞦韆設計較特別，呈圓形向內擺盪，可看見對面的玩家。

而在附近的新蒲崗六合街，去年8月有另一人氣新場啟用——東啟德公園。有別於一般遊樂場，東啟德公園沒有組合式遊樂設施，而是主打遊樂體驗，場地分為4區域：森林歷奇、叢林探索、旋轉綠地及健體園地，其中以遊樂設施「人力滾輪」最受歡迎。兩個公園相距步程約15至20分鐘，但沿途工地多，一家大細的話搭車較方便，可在天寰站搭城巴20號坐3站至譽港灣站下車，步行8分鐘到達。

【2】搭巴士：亞皆老街遊樂場站

「登機」止旅行癮

由譽港灣站坐兩個站至亞皆老街遊樂場站下車，步行5分鐘可抵達另一個新遊樂場——位於九龍城迴旋處的世運花園遊樂場。它在去年底啟用，主打的滑梯遊樂設施組合設計成飛機造型，有齊登機門、逃生梯、飛機窗等細節，設計具心思！但會否愈看愈想飛，有點「觸景傷情」呢？

【3】搭巴士：何文田街站

商場樂園扮蜘蛛俠

回到亞皆老街遊樂場站，坐5站至何文田街站下車，步行約10分鐘抵達港鐵旺角東站上蓋的MOKO新世紀廣場。商場在去年11月開設佔地約1.8萬呎的大型遊樂場「MOKO動樂園！」，設有多個組合式遊樂設施，注入花園街及園圃街雀鳥花園元素，焦點落在8米高大型遊樂設施雀仔滑梯大冒險。近期遊樂場重開，新增大型互動打卡裝置，以及The Point會員（免費登記）亦可於手機程式用指定積分預約周末限定節目，詳情可網上查詢。

【4】散步：油麻地舊區

登陸「月球」 歎人氣布甸包

回何文田街站坐兩個站，於油麻地消防局站下車，步行約15分鐘抵達京士柏遊樂場，玩盡月球之旅主題。這個1989年建成的隱世遊樂場，是首個港人設計有明確主題的遊樂場，設施雖然不及新式遊樂場豐富，卻有月球、太空站等大型設計元素。

玩到下午茶時間，由遊樂場步行15分鐘至碧街，不能錯過長龍店嘉多娜餅屋。憑幼滑富蛋香的法式布甸麵包爆紅，第1輪出爐時間約下午4時半！布甸麵包日賣300個，做法改良自法式燉蛋，蛋液煮好放涼，注入掏空的圓法包，短時間烘焗後放進雪櫃冷卻，可凍食或預熱氣炸鍋160℃加熱2分鐘。新增的京都抹茶紅豆麻糬法式布甸包和使用自家製椰汁麻糬的紫心麻糬迷你麵包亦值得一試。

漫步油麻地舊區，在砵蘭街47號附近透出熒光粉紅色，原來是砵蘭街休憩花園，為康文署、建築署、政策創新與統籌辦事處和「信言設計大使」於2018年為微型公園翻新項目之一，去年翻新後換上熒光粉紅。公園附近的老虎岩餐室，乃大埔人氣老虎岩（第6座）潮式粉麵咖啡的分店。招牌菜和總店相若，推介有齊牛腩、牛丸、牛三寶的牛饕麵，還有牛腩蛋芝士三文治和炸芫荽燒賣。

散步至上海街，找到手作用品專門店Moments in Time，主力售賣多元化手作用品。亮點落在DIY套裝，涵蓋相簿、機關感謝卡等多種款式。以相簿套裝為例，DIY外賣版本包括基本工具、道具及機關相簿一本。DIY放題版本則需2日前預約，在店內任用大部分DIY工具和道具製作機關相簿，一本需時約3小時。

尾站可前往果欄選購時令水果，老字號零售店「欄之選」推介香甜的日本水果，包括宮崎縣的「太陽之子」芒果、高知縣的夜須西瓜、蜜瓜，還有香印及巨峰提子等。結束旅程，可在油麻地乘搭巴士或港鐵回家，滿載而歸。

■INFO

˙啟德大道公園

地址：九龍城沐安街16號（港鐵啟德站A出口）

˙東啟德公園

地址：新蒲崗六合街30號

˙世運花園遊樂場

地址：馬頭圍太子道西（九龍城迴旋處內）

˙MOKO動樂園！

地址：MOKO新世紀廣場L3樓層

免費取入場證：每場次開場前15分鐘在L4樓取籌；The Point會員周五至日及公眾假期，可以100積分在The Point手機應用程式預留入場證

查詢：bit.ly/34g4xcw

˙京士柏遊樂場

地址：油麻地京士柏道23號

˙嘉多娜餅屋（油麻地分店）

地址：油麻地碧街54號地下

fb：@kadorar

˙砵蘭街休憩花園

地址：油麻地砵蘭街47至53號

˙老虎岩餐室

地址：油麻地砵蘭街37號

查詢：5963 3772

˙Moments in Time

地址：油麻地上海街395號 安業商業大廈12樓

網址：www.mit-diy.com

˙欄之選

地址：油麻地石龍街1號

fb：@marketchoicehk

■城巴20號線

班次：啟德沐安街往大角嘴維港灣，約12至20分鐘一班，「新巴城巴」App提供巴士抵達時間

全程車費：$5.6

文：陳麗斯

圖：黃志東

小模特兒：Nadege Beland

編輯：梁小玲

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