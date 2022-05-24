大美督逆流踩車 無敵海景伴遊 訪世外漁港

眺望三門仔——在比華利山別墅附近的隱世小路走進去，可走到船灣防波堤1號梯台，飽覽三門仔的風景。（賴俊傑攝）

眺望三門仔——在比華利山別墅附近的隱世小路走進去，可走到船灣防波堤1號梯台，飽覽三門仔的風景。（賴俊傑攝）

豫章堂——蔡sir提醒在汀角路單車徑旁，不要錯過有近百年歷史、被評為三級歷史建築的豫章堂。（賴俊傑攝）

壩上慢踩——在船灣淡水湖主壩上，可盡情享受踩單車的樂趣。（賴俊傑攝）

【明報專訊】假日踩單車，從沙田去大美督一向是熱門路線，今次〈由我帶路〉就反其道而行，跟着澳門單車隊總教練蔡俊明（蔡sir）「逆流而上」，由大美督出發踩往大埔，最後以沙田公園為終點。「逆行」路線單車流量較少，騎起車來更輕鬆。沿途海景相伴，還可尋訪歐式湖畔靚景，和三門仔的漁港風情打卡位。

近10年來，蔡sir不時穿梭沙田大埔單車徑上，指導新手、高手踩車技巧，對整條路線瞭如指掌。他說看到不少單車新手慕名而至，橫衝直撞，險象環生；每逢假日，路上單車多，汀角路一段又有不少車輛由小路駛出，增加意外風險。綜合多年觀察，他建議大家「逆流而上」，由大美督向沙田進發，同線單車流量較少，騎車更輕鬆。全程約22公里，需時約2.5小時。

我們先由港鐵大埔墟站乘搭綠色小巴20C或九巴75K往大美督總站，在巴士站附近的龍尾村，可找到多間出租單車的店舖，部分容許在不同地點還車，包括大埔海濱公園、沙田或大圍，毋須走回頭路。

船灣淡水湖主壩熱身

往沙田方向出發前，蔡sir先帶大家沿單車徑經過巴士站、燒烤場，再由大美督水上活動中心旁邊的大斜路向上走，不消5分鐘，便到達第1個checkpoint：船灣淡水湖主壩。長約2公里的大壩，視野廣闊，可遙賞八仙嶺，遠望馬屎洲。

眼前這個容量達2.3億立方米、全港第二大的水塘，是1960年代的創舉——全球第一個在海中興建的水塘，以堤壩攔起海灣，抽出海水再注入淡水，工程龐大。主壩路面筆直平坦，適合大家先在美景中慢踩熱身。

離開主壩，原路折返租車處，沿單車徑踩往大埔方向。蔡sir提醒在汀角路單車徑須格外留神，因路旁有多個燒烤場，假日時特別多私家車由分岔路口進出，踩車時須特別注意路面。

遠離一眾燒烤場後，汀角路段回復平靜，單車徑兩旁有樹蔭，清風送爽；在蓊鬱翠綠的不遠處，可見到慈山寺高達70米的素白觀音像屹立山中，微微垂頭，如像俯瞰蒼生。

汀角路遙望觀音 賞百年豫章堂

沿單車徑前行，過了映月灣不久，就到第2個checkpoint：豫章堂。這座三級歷史建築，見證着大埔滄桑變遷，翻查古蹟辦資料，位於大埔布心排1至3號的豫章堂，建於1936年，樓高兩層，設計中西合璧。3間房屋只剩最左1間較為完整，中間及右邊兩間的屋頂及樓面已經倒塌，只剩正面外牆。中間屋頂仍見半圓形牆身刻有「豫章堂」和「1936」字樣。蔡sir提醒，豫章堂位於狹窄路口之上，駐足觀看時最好停在行人路上，避免堵塞交通。

沿單車徑經隧道踩至三門仔路口，左邊是比華利山別墅。蔡sir着大家在交通燈位的分岔路口左轉，尋找隱世打卡靚景。由於離開單車徑，轉入三門仔馬路，他建議新手在行人路上推車，約走10分鐘，便看見對面馬路有條隱蔽小堤路，此為第3個checkpoint：船灣防波堤1號梯台。這個小艇停泊處，平日除了船家，人迹罕至。可沿防波堤靜賞兩邊停泊的船，遠望三門仔，感受漁港風情。

吐露港花園3區 看海休息

原路推車折返交通燈位，再沿單車徑經大埔東消防局在大埔工業邨外圍前行，過馬路後落第2條隧道，出隧道左轉，踩向大埔元洲仔公園。由公園踩向沙田方向，單車徑的路面較寬闊，兩旁有大樹遮蔭，望向左邊更可盡享吐露港無敵海景。途經吐露港花園時，車友可稍事休息兼在海旁打卡。其中，蔡sir特別推介吐露港花園（3區），這個休憩區較1區、2區大，有六角亭供大家休息。或許是吐露港海景太吸引，極少人會留意到花園旁有條小路，可引領大家到一個別具歐陸風味的靚景。

鑽進寧靜小路，氣氛與喧鬧的單車徑截然不同，慢踩約5分鐘後到達第4個checkpoint：大埔白鷺湖互動中心。位於大埔滘紅林路的白鷺湖互動中心，近年經翻新，其中Lake House的純白歐式建築最為吸睛，加上美麗湖景，讓人恍如置身外國度假。不過，從前在建築物向外望會見到不少白鷺在湖中停留，翻新後，湖中未見白鷺影蹤；反而從原路折返，在小路入口處、吐露港海邊，見到逾百隻白鷺棲息在石灘上，享受日光浴。

科學園散步 地標「金蛋」念高錕

繼續沿單車徑向沙田進發，途經科學園，蔡sir提醒不要忘記入園尋找第5個checkpoint：金蛋（高錕會議中心）。這隻「金蛋」是科學園地標，位於科學園二期的中央位置。推車入科學園，向右轉入科學園內行人區，就會看見這座以光纖之父高錕命名的會議中心，由於外形像一隻金蛋而得名。科學園現時設有不少餐廳，喜歡的話，可在此吃點東西、休息一下。最後返回單車徑，一路往沙田進發，沿城門河一直踩至終點的沙田公園單車亭。蔡sir稱此路線易走，分岔路不多，只是假日人多單車多，踩車時須格外注意安全。

文：王惠芳

編輯：林曉慧

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