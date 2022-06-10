帶毛孩遊鴨脷洲 寵物逛公園放電 歎美食扮靚

鴨脷洲公園內設有白色的仿燈塔及大門搶眼的小花園。（朱安妮攝）

狗狗開餐--Whiskers N Paws café供應的狗狗美食，包括100%以瑞典天然成分食材製成的Hugo & Celine牛肝及鱈魚味狗狗雪糕（左及中，$88／杯）、 Cheesebarker狗狗漢堡及曲奇（右，$48）。（朱安妮攝）

毛孩美容--不同體型的毛孩所需美容時間不同，主人可透過美容室的玻璃窗，觀看毛孩的美容過程。（朱安妮攝）

【明報專訊】平日與家中毛孩外出散步，總是在樓下兜個圈，非常乏味！有否想過尋找一些獨特的散步路線，漫步其中，增加新鮮感？

康文署早前宣布新增60個寵物共享公園，其中鴨脷洲海旁有3個相連的休憩空間同步開放；沿途設有各種寵物設施，主人也可邊走邊認識香港仔的漁港歷史、停留各處打卡，可說是真正的「共享」空間！

第一站：鴨脷洲公園遊漁港 「燈塔」打卡

主人與寵物共享的散步路線由鴨脷洲公園起步。公園位於鴨脷洲大街，鄰近香港仔避風塘，園內設計主題亦與海洋相關，以藍白色為主，各項設施融入船、海洋生物等元素。走到公園辦事處旁的大樹群下，可見有資料牌解說鴨脷洲名字由來——據說島東邊有岩石於水退時露出海面，形如鴨舌；另有指由於整個島嶼的形狀狹長如鴨舌，因而得名。

跟隨印在地上的黃色小狗腳印，來到海邊，便能發現有一座白色巨大仿燈塔「匿藏」樹後，旁邊還有一個種植各類花草的小花園，自然是毛孩的絕佳打卡位！漫步海旁一帶，沿途有大型木製帆船、漁民雕像等，散落於寵物共享公園各處。帶着毛孩散步，可同時感受香港仔濃厚的漁港氣息，了解該區的歷史。●

地址：鴨脷洲大街

第二站：洪聖街休憩花園 賞龍舟工藝

談及香港仔發展史，不得不提已有過百年歷史的龍舟競渡。每逢端午，健兒齊集香港仔以速度比併，成為全港最具規模的大龍舟賽事。在洪聖街休憩花園一帶放置了龍舟擺設，旁邊的展示牌除了介紹龍舟競渡歷史，亦記載龍舟製作工藝。

龍舟製作工序繁複，選材與鑲嵌技術考究。船身須選用浮水力強、結實且長的木材製造，常見有紅柳桉及柚木；龍舟的頭、頸、尾部則經由雕刻師雕製，為龍舟注入靈魂。可惜伴隨本港漁業式微，現時香港的龍舟多由內地船廠建造，傳統工藝在港逐漸消失。

前行數步，就有一座建於1773年以毗連式四合院設計的洪聖古廟，現列入香港法定古蹟。廟內供奉的主神為洪聖爺，相傳洪聖爺原名洪熙，為唐朝官員，因精通天文地理，能以氣象知識預測天氣變化，深受漁民商旅愛戴；逝世後民眾建廟供奉，祈求庇佑風調雨順。●

洪聖街休憩花園

地址：鴨脷洲惠風街

第三站：毛孩樂園盡情玩

經過洪聖古廟，不遠處可見毛孩的玩樂好去處——鴨脷洲海濱長廊寵物公園。這公園面積雖然不大，惟麻雀雖小五臟俱全；公園內設有餐桌座椅、狗糞收集箱、寵物遊樂設施、洗手及清潔設備、遮蔭處等，亦具足夠空間供寵物到處跑跳放電，雙重閘門設計可防止牠們意外走失。須留意連接鴨脷洲海濱長廊的風之塔公園並未納入寵物共享公園範圍，故可在這裏結束散步行程，帶毛孩到就近的pet-friendly餐廳醫肚。●

地址：鴨脷洲海濱長廊休憩處內

開放時間：上午7:00至晚上11:30

第四站：愛犬冲涼兼做善事

鴨脷洲有一間集合零售、餐飲、美容、自助式冲洗、玩樂、領養服務於一身的寵物用品店Whiskers N Paws，可滿足愛寵的各種需要。

進入店舖，零售區主要售賣貓狗用品如乾糧及零食、家品、清潔及美容用品、玩具等，涵蓋多達300個品牌，款式選擇極多。寵物只要掛上頸繩，便可於零售、café位置走動；除了室內環境歡迎毛孩，室外亦是寵物友善區，室外平台擺放色彩鮮艷的寵物遊樂設施，吸引不少主人帶同寵物到外面鬆一鬆，呼吸新鮮空氣！

店舖一隅，是歡迎各類大小動物如貓狗、鸚鵡等同往的寵物友善café。寵主可享用這裏主打的西式素食，如Impossible素肉漢堡（$118/1件；$128/2件迷你版）、素肉醬意粉（$88）、熱湯、小食等。值得一提，café另設狗狗專享餐單，有漢堡、曲奇及雪糕；雪糕更有多款獨特口味，如牛肝、麋鹿、鱈魚、三文魚等，單看選擇已相當吸引！

與毛孩享用美食後，有空或可順道安排狗狗限定的美容體驗。簡單如梳理毛髮、剪趾甲、修剪腳掌毛、刷牙、清理肛門腺、潔耳等小型美容服務；如需按照不同品種或指定要求為毛孩作造型設計、修剪毛髮等，則可預約全套美容服務，收費視乎狗狗的品種與大小。

即使未有美容需要，也可為狗狗預約自助冲洗站（$100/隻，大小同價），冲一個暖水涼，洗走一整天散步耍樂的勞累，徹底清潔全身；此服務收益會全數捐贈予慈善機構如保護動物慈善協會（LAP）、愛護動物協會（SPCA）等。有興趣領養者，更可留意店舖內的領養區，把心儀的動物帶回家！●

Whiskers N Paws

地址：鴨脷洲利榮街2號新海怡廣場10樓

查詢：2552 6200

文：植蔚卿

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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