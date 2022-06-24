鹿湖郊遊徑上牌額山 登西貢「高原明珠」靜享美景

鮮紅樹葉--記者到訪時雖然已過了欣賞紅葉的季節，但郊遊徑兩旁仍能看見不少鮮紅色的樹葉。（馮凱鍵攝）

無敵海景--站在牌額山頂往東邊望，就能看見被群山圍繞的大浪西灣。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】疫情反覆，假期想呼吸一口新鮮空氣，行山仍是熱門選擇。西貢有多條行山路線，其中長約5公里的鹿湖郊遊徑頗受山友歡迎，難度不高之餘，沿途又可遠眺蚺蛇尖與萬宜水庫風光。網上遊記多建議攀登熱門賞花地點大枕蓋，但山頂不時人頭湧湧；為避開人流，山藝教練吳銨洋（Ken sir）今次帶我們「另闢蹊徑」，登上冷門但風景極佳的「高原明珠」牌額山，盡享香港東北一帶壯闊美景。

Ken sir表示，鹿湖郊遊徑橫跨鹿湖高原，是春季觀賞吊鐘花的好地方。雖然花季已過，但路線途經雙鹿石澗，吸引山友在炎夏到訪。Ken sir 特別提醒，「下雨天、暴雨翌日，都不建議行近溪澗」（詳見配稿）。

今次起點西灣亭位置較偏僻，可在西貢親民街乘搭村巴前往，但要留意平日班次較疏。若與三兩好友一起行山則建議在西貢市中心乘搭的士，大約$100車資即可抵達。

剛起步已可欣賞蚺蛇尖、萬宜水庫

我們在西灣亭下車後，回頭沿西貢西灣路走2分鐘，即可看見鹿湖郊遊徑入口，開始今日的登山之旅。路旁種植了不少成人般高的灌木，沿山徑走約15分鐘，Ken sir着我們在一處景色開闊的休息處停下，這裏可眺望香港三尖之一的蚺蛇尖，一旁還能看見萬宜水庫的全貌。旅程剛開始就能欣賞如此美景，讓我們更期待之後的景色。

沿樓梯往下走，未見山澗，先聽到淙淙流水聲響，代表我們到了checkpoint 1：雙鹿石澗。它是香港最受歡迎的山澗之一，因這裏不算偏僻難到達，且附近有美麗瀑布打卡，吸引不少山友夏天一遊。到訪當天，溪澗水流不急，我們坐在附近的大石頭上休息，在樹蔭下欣賞澄澈溪水。但要小心腳下石塊沾了水變濕滑，慎防跌倒。

廢墟凝住1950s鹿湖村歷史

休息過後再起行，從雙鹿石澗向上走約15分鐘，我們看見幾幅被藤蔓、雜草與大樹包圍的破爛石牆，Ken sir介紹這裏就是路線的checkpoint 2：鹿湖村廢墟。原來在1950至60年代，政府曾在人迹罕至的鹿湖建村和開墾荒地，村民靠種植農作物為生，「當時還沒有西貢西灣路接駁西灣亭與西貢市中心，村民想賣菜，只能沿我們走的山路前往赤徑或北潭涌，動輒個多小時」。由於交通不便加上物資匱乏，村民陸續遷走；房屋也因此日久失修，只遺下頹垣敗瓦，讓後人記得這段歷史。根據漁護署網頁介紹，鹿湖的清幽環境曾吸引不少出家人在此靜修。

登牌額山飽覽香港東北美景

繼續行了約半小時便遇上分岔路，右邊是前往赤徑的鹿赤走廊，我們則踏上左邊梯級，沿郊遊徑前行。上山的路程有點辛苦，但只要專注一步一步踏着階梯，很快就登上山腰平路。「以前鹿湖郊遊徑的標距柱有特別的鹿頭裝飾，不過近年政府翻新後就變成統一設計了」，Ken sir指着路旁的標距柱說。

昔日鹿湖高原常有軍事演習

網上不少人教路：登上大枕蓋可欣賞萬宜水庫，令這個熱門景點不時人頭湧湧。為避開人流，Ken sir帶我們行旁邊較冷門、高度相若的牌額山，看不一樣的風景。上山途中，Ken sir在草叢中看到一個疑似子彈殼的生鏽物品，他說：「以前駐港英軍經常在鹿湖高原一帶演習，因此這附近不時會發現彈殼。」市民不應隨便撿拾彈殼，以免觸犯法例。繼續往山上走，穿過樹林，終於到達checkpoint 3：牌額山。

牌額山高409米，採訪當日天朗氣清，萬里無雲，山頂開闊美景不禁讓人讚歎，剛才登山的勞累也一掃而空。香港東北的景色如黃石碼頭、塔門、鹹田灣、海下灣海岸公園等一覽無遺，下方是赤徑碼頭，還能欣賞蚺蛇尖與大蚊山的雄偉。稍微把視線向右移，還能遠眺西貢四灣之一的大浪西灣。我們在山頂休息，盡情享受微風撫摸臉龐的舒暢感覺。

欣賞罷山頂景色，我們跟着山徑下山，繼續沿郊遊徑往終點進發。記者到訪時雖然早已過了欣賞紅葉的季節，路旁樹林部分樹木仍長有紅得發紫的樹葉，在綠油油的樹林中格外顯眼，值得打卡留念。

走至山徑盡頭，往燒烤場右邊走下山抵達北潭路，可乘搭小巴或巴士返回西貢市中心，結束今日的西貢美景之旅。●

● 行程

全程：約9公里

需時：約3小時（不連拍照休息）

交通：

去程：在西貢親民街乘搭村巴NR29前往西灣亭，或搭的士

回程：麥理浩夫人度假村站乘搭94號九巴，或7、9號小巴返回西貢市中心

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：沈晴

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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