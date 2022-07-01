浮潛香港海龍宮尋Mo仔 東邊水清 橋嘴島、半月灣合新手

浮潛面鏡密封測試——①撥起頭髮，讓面鏡與臉部完全貼合。／②深吸一口氣並鬆開雙手，此時面鏡應該緊緊吸附臉上（圖），不論怎麼動也不會掉落，代表面鏡有效防水。如果面鏡掉落，表示面鏡尺寸不適合，或頭髮、鬍鬚令鏡與臉部出現縫隙，未能防水。（蘇智鑫攝）

珊瑚礁——珊瑚礁是不少小魚兒的棲息地，因此除了欣賞珊瑚，與魚群一起游泳也是難忘的體驗。（鄭一心提供）

必備浮波——浮波是浮潛必備的安全設備，能讓其他划獨木舟、開船的人知道該區域附近有人在潛水。（蘇智鑫攝）

偽裝大師——大家看見圖片中間有一條魚嗎？石崇是海中的偽裝大師，外表與石頭幾乎融為一體。（鄭一心提供）

海底奇兵——是不是似曾相識？小丑魚有時會在海下等潛點出沒，大家在香港也能Finding Nemo！（鄭一心提供）

海星——躺在石頭上的海星，能看見牠慢慢蠕動。（鄭一心提供）

【明報專訊】夏天來了，相信大家都迫不及待地想跳入大海中消暑！疫情爆發前，不少人喜愛去泰國、菲律賓等國，在湛藍的海水中浮潛，其實香港也有不少潛點能欣賞小丑魚、海星、珊瑚群等海洋生物，種類比你想像中的還要多！聽聽潛水教練和發燒友跟大家講解一下浮潛的基本功、注意事項，以及分享香港水域的浮潛好去處。

有9年教學經驗的PADI（潛水教練專業協會）潛水教練程國傑（阿傑）指出，不少人認為浮潛（snorkeling）就是戴上泳鏡與呼吸管，穿著救生衣，把頭埋進水中觀察海底，此言差矣。「浮潛浮潛，即有『浮』跟『潛』兩個部分。不少新手朋友只會浮在水面離遠看水底世界，少了很多樂趣。」

持開放水域潛水證書的鄭一心，近2年在香港潛水20、30次。一心說，浮潛自由度更大，沒有水肺潛水（scuba diving）那些笨重器材的掣肘，能自在地與魚兒一起在大海遨遊，近距離欣賞海底生物。

珊瑚脆弱 眼看手勿動

潛入西貢甕缸灣海底，首先映入眼簾的是顏色各異的珊瑚礁，再游近些，發現珊瑚內住滿小魚兒：一大群黃尾石剎從身邊游過，大海星躺在水底石頭上，還有機會看見動畫《海底奇兵》中橙、黑、白相間的小丑魚！若細心觀察，又可以發現「偽裝高手」石崇，啡灰色的外表與海底環境完美融合，要不是其眼睛「露出破綻」，大家只會把牠當成一塊普通石頭。須留意石崇的棘含毒素，被刺傷會感到劇烈痛楚；一心亦提醒珊瑚非常脆弱，因此浮潛時眼看手勿動！

必備浮波 提醒船隻免生意外

呼吸管與面鏡是浮潛最基本的工具：呼吸管讓玩家浮在水面時呼吸，面鏡則幫助大家看清海底；另還有些必備器材，可讓大家玩得更安全盡興。

阿傑說浮波是大家經常忽略，卻是非常重要的安全器具。西貢是熱鬧海域，常有獨木舟、wakesurf、直立板，甚至遊艇來來往往，浮波之目的是告訴大家附近有人正在潛水。「若沒有浮波標示，萬一你潛下水，上水時突然有隻遊艇經過，就很容易出事。」阿傑說，一群人出海浮潛，浮波屬必要器材，若自行租船出海，把船泊在潛點附近就更好，「大海屬於所有人，大家遊玩時要互相遷就」。

浮潛宜懂游泳 初學與教練同行

海底世界如此精彩，假若我不諳水性，能否體驗浮潛？阿傑建議至少要懂得游泳，「萬一器材壞了或遇上緊急情况，你把所有器材扔掉即可馬上游泳逃生，因此懂得游泳會更安全」。他說，初學者應該與教練同行，並在淺水區熟習使用器材，自然玩得安全又盡興。此外，新手可購買專用的浮潛背心（snorkeling vest），它能輕易放氣，方便大家潛入水中；浮上水時，用嘴為背心吹氣即可。

橋嘴島配套齊 甕缸灣清澈

說了那麼多，香港在哪裏浮潛最好？一心說，香港東邊海域較清澈，浮潛熱點主要集中在西貢附近。他推薦新手前往橋嘴島與半月灣，「橋嘴離西貢市中心只有15分鐘船程，且有廁所、更衣地方，非常方便，附近的珊瑚群值得一看」。

此外，一心亦喜歡在香港知名的潛水地點甕缸灣浮潛，海水清澈見底，但需要自行聯絡船家接送。阿傑則推薦海下灣、印洲塘或東平洲海岸公園，因公園有專門劃分的浮潛區域，海面設有浮波與潛水旗，相對安全。

雨後岸邊海水渾濁 不宜浮潛

浮潛點是否理想，取決於海水是清還是濁。應該什麼時候浮潛比較好？阿傑指，下雨後岸邊的海水會較渾濁，通常不適合浮潛。不過人算不如天算，海水清濁程度與風向、潮汐漲退息息相關，很難預測某個時段的海水一定清澈，「最簡單的做法，是在社交網路的潛水群組看看潛友們分享的照片。如果大家都說某個潛點很靚，那就帶上裝備直接下海吧」！

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文：沈晴

編輯：梁小玲

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