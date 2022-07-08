無敵海景+棕櫚樹道 屯門「邁阿密」單車逍遙遊

徇眾要求--Jojo說若有街坊希望牆上出現哪個心儀卡通人物，她就會畫，務求大家開心。（林靄怡攝）

繽紛壁畫--藍地屯門新村的卡通壁畫持續更新，看風景的貓、奔馳的馬，都用上微笑太陽花串聯。（林靄怡攝）

【明報專訊】小暑剛過，天氣日漸炎熱，單車遊也得放慢節拍，避開熱門路線，迎風賞景。今次〈由我帶路〉跟香港單車隊前代表鄭澤誠（Ken）走入屯門，由兆康出發，踩到人氣打卡點、被形容為「港版邁阿密」的屯赤隧道入口一帶，沿途細味色彩繽紛的手繪壁畫、河畔創意裝置藝術，在無敵海景路段的棕櫚樹蔭下放空，懶洋洋旅程處處有驚喜。

具10年教練經驗、常常帶小朋友踩山地單車的Ken形容，是次路線輕鬆簡單，全程來回約20公里，慢踩也可在2.5小時內完成。當中八成路段有單車徑，唯一挑戰是最後1公里或要踩上馬路；不過單車新手也可選擇在行人路上推車，前行約10分鐘，便到達被無敵海景和大草地包圍的熱門打卡位。

百呎壁畫 為街坊打氣

由港鐵屯馬線兆康站出發，向屯門藍地的方向走約5分鐘，便可到屯門單車匯合中心租單車。我們當日約在下午2時出車，先北上向藍地進發。由匯合中心走過馬路，沿五柳路旁的單車徑前行，在迴旋處橫過馬路後，沿着桃園圍外的單車徑前行，很快便會在右方見到藍地屯門新村的牌坊。由村口入小路踩約1分鐘，經村公所右側小路，就可到達第1個checkpoint：藍地屯門新村卡通壁畫。

這幅長逾百呎的壁畫上，繪滿了跨世代的卡通人物，不論你是銀髮族還是青少年，都能找到你熟悉的角色。壁畫由藝術家何艷嫦（Jojo）和王麗娜（Linda）創作，記者採訪當天剛好碰上Jojo在白牆上繪畫。她說這幅牆一直在變，「以往牆上有噴畫圖案，但油漆已日漸脫落；去年3月在疫情下，希望能繪上熟悉的卡通角色，為大家打打氣」。有了這構思，兼得到村屋圍牆主人兼屯門新村村長陶兆林的支持，Jojo便聯同Linda，在一名熱心村民幫助下，一起在百呎「畫布」上創作。

考慮到日常經過的村民有老有嫩，要帶給所有人開心、溫馨的感覺，最有共鳴的主題莫過於卡通角色。「我和Linda都是大細路，於是就想透過二次創作，重現不同卡通人物，令大家開心，又可向心儀的藝術家前輩致敬。」

細心欣賞，可見到畫家的細密心思。例如在小丸子和太陽花的世界中，Jojo混入了日本藝術家草間彌生的招牌圓點花紋。而在Linda筆下在圍欄上看風景的貓、奔馳的馬、張嘴的魚，亦加入日本藝術家村上隆的微笑太陽花，以貫連壁畫主題。花花笑的形態各異，有張大嘴巴、有咧嘴而笑，彷彿細訴着生活總有許多意想不到的挑戰，縱然吃力，也不妨笑着面對。

由去年3月開始，3人花了近4個月才將村屋左邊牆身髹得繽紛燦爛，為樸實的屯門新村注入一個歡樂景點。Jojo當天繼續在大屋右邊牆身創作，讓景點不斷延伸。

屯門河畔「貓貓」針織時裝show

欣賞完卡通壁畫，我們原路返回屯門單車匯合中心，沿着單車徑南下，向屯門市中心方向踩去。踩過屯門地標紅橋，就到達第2個checkpoint：屯門河畔公園。Ken帶着我們推車走進公園，一邊補充飲品，一邊欣賞屯門河兩岸的公共藝術展：「非凡！屯門河」。這個由屯門區議會發起的藝術計劃，邀請了本地藝術家在全長60米的欄杆上，擺放11件藝術裝置。當中貓貓雕像上的編織，來自針織藝術塗鴉工作室La Belle Époque之手，定期為貓貓雕像編織新裝，讓打卡過程如同尋寳，每次都可能有新發現。

長長石堤放空 看海賞夕陽

離開屯門河畔，沿着單車徑前行，經過湖山遊樂場，見分岔路口右轉，沿蝴蝶灣公園及龍門路的單車徑直駛，向着屯赤隧道屯門入口進發。一路踩至單車徑的盡頭，轉左經過望后石消防局，就進入浩洋街範圍；只要繼續一路沿着左邊海邊馬路前行，經迴旋處轉入浩和街，便可來到第3個checkpoint：屯赤隧道屯門入口。

隨着屯門-赤臘角隧道於2020年底通車，屯赤隧道口亦成為超熱打卡點。這裏坐擁3個靚景：棕櫚樹大草地、石堤長廊及夕陽美景，可一次過滿足3個打卡願望。

在隧道入口前的廣闊草地旁，種植了一整排棕櫚樹，遇上藍天白雲，踏着單車在樹道中穿過，極具異國風情。放下單車坐在長長的石堤上放空看海，最是愜意！這裏坐擁270度開揚海景，遠望青山及屯門黃金海岸景致；更是欣賞浪漫日落的理想地點，難怪假日總吸引大量遊人到訪。由望后石消防局到這裏大約1公里的路程並沒有單車徑，若怕車路繁忙，踩單車較危險，可選擇沿着行人路推車前來。

須注意如打算觀賞日落，在7月天有可能要待至晚上7時，小心趕不及交車時間。今次我們未有等待夕陽，而是一早原路折返屯門單車匯合中心，整趟旅程約花了2個多小時。●

全程﹕約20公里

需時﹕約2.5小時（不連拍照）

文：王惠芳

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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