【夏日好去處 室內運動場】九巴2號巴士遊 尖沙嘴玩到深水埗 跟李靜打乒乓 歎冷氣划船

【明報專訊】夏天揮灑汗水運動，不一定要在戶外暴曬，躲入室內運動場歎着冷氣活動全身，更加爽！今期〈貼地旅行〉推介夏日運動好去處，躍上九巴2號線，從尖沙嘴玩到深水埗，先體驗運動電競遊戲，挑戰室內獨木舟、滑雪，之後參加本地運動員的虛擬訓練，最後走入山形室內抱石場，摸着真石登頂。如此大運動量，特選補充體力美食，歎superfood沙律，咬一口慢焗雞髀，有營又滋味。快換上運動鞋出發吧！

1. 尖沙嘴中間道站（N3月台）

踩單車去紅隧上坡逼真 「田」邊歎美食

以為電競只限手部運動？其實也可全身投入！位於K11 Art Mall的運動電競館AME Stadium，在4000平方呎空間提供10款運動電競設施，包括足球、籃球、滑雪等，從水上玩到陸地。這些模擬遊戲還原了各種運動的設備和動作之餘，部分更以香港為背景，投入感大增。例如玩家可握着船槳在維港划獨木舟，或者在旺角街頭跑步，還可騎上馬，邊做深蹲邊在沙田馬場策騎。記者試玩公路單車，在限時內從尖沙嘴彌敦道踩到紅磡海底隧道，沿路有數段上坡路，單車能夠模擬上坡阻力，需更用力踩腳踏，持續幾分鐘已出汗！完成遊戲，大腿、手臂都有些許痠軟。好奇消耗了多少熱量？可參考感應手帶，內裏記錄了心跳率、運動時間、消耗熱量等，可以檢視運動成果。

消耗完體力想補充能量，可以行3分鐘到鄰近的iSQUARE。主打健康飲食的野玩田店，餐廳中央設種植箱，收成後的微型菜可點綴菜式，呼應餐廳的健康飲食主題。午市可選擇單點美食或追加享用半自助沙律吧（$58）。自助食物款式頗多，有齊冷熱盤、沙律、水果等，到訪當日還有燒牛肉、雞翼等肉食。招牌菜「加拿大無激素豬鞍架配燒菠蘿」，豬鞍厚身juicy，烤菠蘿清新解膩；另一推薦素食小食拼盤，可嘗鹹蛋淮山條、炸椰菜花球、菇菌酥盒、香烤蘆筍、鷹嘴豆多士5款創意小食。吃飽飽就可到中間道站，登上九巴2號線，繼續下一站的運動之旅。

2. 旺角奶路臣街站（N60月台）

露營潮店尋寶 免費鬥玩體感遊戲

露營季未到，已心癢癢想入手新裝備？下一站就到露營選物店shopping。從中間道站上車坐6個站，於旺角雅蘭中心旁的奶路臣街站（N60月台）下車，橫過彌敦道到對面的山東街，在第一個街口右轉，經西洋菜南街入口到好望角大廈，可找到露營潮店Nothingblue。坊間露營用品多主打實用，Nothingblue選物則同時兼顧美感，產品六成是日本品牌，其他來自美國、韓國、台灣等地。從營帳、桌椅、鍋具，到燈罩、汽油桶形小酒櫃，甚至滑板椅子腳架等都能找到。店主笑稱為讓更多人「入坑」露營，推出營具租借服務，標準套裝包括2人營、桌椅、鍋具等，方便新手體驗露營樂趣；另有超輕量套裝，迎合露營好手。

離開選物店，行4分鐘到商場THE FOREST，上2樓可找到Sports Expo。這個體育互動體驗館由市區重建局開辦，以虛擬遊戲形式推廣運動，供市民免費入場玩遊戲。場館佔地逾2000平方呎，分為4個區域，可體驗10項遊戲。其中虛擬競技場透過體感和觸控技術，與其他玩家鬥快完成籃球步法訓練、足球速度梯競賽等，考反應和敏捷度。體感遊戲區又邀來星級教練，傳授乒乓球、沙灘排球和欖球技巧。其中主持乒乓球虛擬訓練的，是香港女子乒乓球代表隊主教練「金句王」李靜，跟隨他在熒幕上的指示開球、揮拍、對打，還可以與教練「合照」！館內另設有體育資料區，可一睹與運動員並肩作戰的運動裝備、獎牌等珍貴照片，如李慧詩的單車頭盔、張家朗的劍擊戰衣等。

3. 石硤尾街站

室內抱真石登頂 嫩滑「飛毛腿」自由定價

做完運動，回到雅蘭中心上2號巴士繼續行程。坐3個站在荔枝角道的石硤尾街站下車，行約3分鐘到大南街。近年流行室內抱石，這股風潮去年底也吹到啡香處處的大南街。店面呈山形設計的尚山岩舘，樓高兩層，1樓是休息區，舉辦展覽、分享會等；重頭戲在地下約1700平方呎的抱石區域，雖然場地不算大但每兩三星期換線，保持新鮮感。館方特意取材丹麥品牌Nature Climbing的花崗岩做岩點，讓大家在室內摸着真石往上攀爬。有別於坊間常用作標示線路難度的V系統，岩舘以4款可愛動物代替，如新手程度的V0至V3以松鼠表示，還有樹獺、猴子和黑猩猩指示中至高難度的線路，模糊各級難度界線，鼓勵攀岩者放膽挑戰。

出一身汗後，肚子咕咕作響，行約5分鐘返回荔枝角道，來點美食補充體力。跑步主題餐廳「跑緣」，以跑者霓虹燈裝飾店面，牆身貼滿長跑比賽的選手號碼布、跑步心法；2019年由一名喜好跑步的牧師開設，主打少鹽少油少糖西餐，以天然香草和香料調味。招牌菜飛毛腿配薑黃飯，將「無激素雞下髀」慢焗25分鐘，皮脆肉嫩，並配以天然香料調味的薑黃飯、沙律。夏日不妨加杯以本地作物調成的洛神花玫瑰花冰，酸甜醒胃。飽吃一頓後準備結帳，卻發現餐牌沒有價錢？原來餐廳為讓不同階層享用美食，採取自由定價，由客人隨心捐獻；店方還會每星期免費派飯予附近街友，比起一間餐廳，這裏更像一個社區連結點。美食下肚，不止暖胃還暖心。

● INFO

AME Stadium

地址：尖沙嘴K11購物藝術館2樓223號舖

查詢：6824 5526

註：網站預約，成人$380任玩場內10項設施各1次，之後 需購買代幣

野玩田店

地址：尖沙嘴iSQUARE 3樓307舖

查詢：3755 4899

Sports Expo

地址：旺角THE FOREST2樓 212號舖

查詢：2157 2345

註：免費試玩，網上預約

Nothingblue

地址：旺角西洋菜南街5號好望角大廈1907室

營具租借：兩日一夜兩人用，標準套裝$550/套、超輕量套裝$950/套

fb：no_thingblue

尚山岩舘

地址：深水埗大南街234號

fb：尚山 / Sheung Shan

註：成人日票$190（租鞋費$20，初次體驗可獲豁免）

跑緣

地址：深水埗荔枝角道135號

查詢：4611 1135

九巴2號線

班次：尖沙嘴碼頭至長沙灣（蘇屋邨），約15至20分鐘一班，「APP 1933 - KMB．LWB」提供巴士抵達時間

全程車費：$5.2

文：張淑媚

圖：賴俊傑、馮凱鍵

美術:謝偉豪

編輯:梁小玲

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