划入汀角紅樹林隧道 近觀「胎生植物」攀樹蟹

濾沙海星--水退時，在龍尾灘旁的淺灘不僅可看到招潮蟹，還會有各種海星露面，包括圖中的濾沙海星，但緊記切勿觸摸。（受訪者提供）

雙齒擬相手蟹--雙齒擬相手蟹非常警覺，一有動靜立即會躲到樹幹背面。牠們的體型可達4至5厘米，因此不難發現。（黃志東攝）

平台式獨木舟--平台式獨木舟穩定易上手，方便中途下艇觀察生態，而且即使翻船也不會被座艙困着，因此最適合新手或生態觀賞使用。（受訪者提供）

【明報專訊】夏天最適合划獨木舟、直立板等水上活動，雖然一樣爆汗，但貼近清涼海水、迎着海風航行，加上可以隨時跳進水中降溫，爽快感始終完勝陸上活動。今次我們邀請在大美督開辦生態遊的歷奇教練Keith及Dick，帶我們用直立板，以及較適合獨木舟新手的平台式獨木舟，漫遊大埔汀角海岸，近距離觀賞香港第四大紅樹林群落，以及在紅樹林隧道中尋找各種獨特生物。

平台式獨木舟 適合新手

汀角一帶海岸的地質環境，以沙粒混雜散落的礫石灘構成，有利孕育豐富多樣的動植物，因此早於1985年已獲政府劃定為具特殊科學價值地點。時至今日，汀角海岸仍然是知名的生態觀賞地點。

我們先於港鐵大埔墟站巴士總站乘搭75K九巴，於龍尾站下車會合兩名教練，穿上救生衣後，一起到龍尾沙灘旁的石灘取獨木舟下水。今次我們坐上的獨木舟屬平台式（sit-on-top），教練Keith說雖然艇身較座艙式（sit-in）重及闊，划起來較吃力，但好處是穩定易上手，方便中途下艇觀察生態，而且即使翻船也不會被座艙困着，因此最適合新手或生態觀賞使用。我們將獨木舟搬至水深過膝位置便坐上平台，瞄準約2公里遠的淺灘開始賣力划槳。

「水筆仔」隨水漂流發芽

拍攝當日由於較大浪，因此記者和攝影師足足划了50分鐘，才到達第1個景點：紅樹林淺灘。Keith開始解說，「汀角紅樹林群佔地約7至8公頃（面積約三分之一個維園），是香港第四大紅樹林群。在全港8種真紅樹（True Mangroves）品種中，這裏便存有6種」。他指着旁邊一棵秋茄樹（Kandelia obovata）介紹，它又名水筆仔，原因是它幼長的胚軸像一支支筆桿，當胚軸成熟後便會脫離樹枝，跌入水中隨水漂流；若胚軸有機會筆直地插在沙土中，便會發芽成長。「很多人也不知道秋茄樹是『胎生植物』，種子成熟後不會脫離母樹，會一直從母樹汲取養分，直至成長為胎苗才脫離。」Keith又帶我們走上紅樹林群旁的岸上空地，他說這裏也可從陸路到達，只要在汀角路的汀角巴士站下車，沿着「汀角東海岸」標柱直走便可。由於位置隱蔽，所以他們間中也會在這裏舉辦放空活動，讓參加者敞開心扉，感受大自然氣息。

離開淺灘後，我們沿着海岸線前進，很快便划到第2個景點：紅樹林隧道。進入隧道前，Keith提醒我們必須放輕划槳動作，減慢船速，小心校正航道以免撞到兩旁的紅樹。

樹幹尋螺 迷你蟹考眼力

當我們划進隧道深處，愈深入愈能感受到與世隔絕的寧靜感覺，彷彿稍為用力呼氣，也會驚動到兩旁生物。Keith叫大家細心尋找樹幹上的生物，除了吸附着不少溝紋筍光螺（Terebralia sulcata），還留意到不少綠色的小點在竄動，划近一看，Keith向我們介紹這班紅樹林住客，名字叫做雙齒擬相手蟹（Parasesarma bidens），特徵是綠色的甲殼呈方形，同時長着一對橙紅色的蟹鉗。「要觀賞攀樹蟹，最佳時機是潮漲期間，因為潮水會淹至紅樹林的樹底，攀樹蟹便會爬至樹枝位置。」雖然今天只發現一種攀樹蟹，但Keith說早前邀請生態專家一起實地調查紅樹林的生態實况時，曾在晚上目擊同屬相手蟹科的香港限定品種——汀角攀樹蟹（Haberma tingkok）。「牠於2017年首次在香港發現，由於寬度只約1厘米，加上甲殼又呈深棕色，要找到牠便要落足眼力。」划出隧道，Keith和Dick帶我們向第3個景點進發，這條紅樹林隧道的河道較闊，而且又非常靠近慈山寺觀音像，不失為一個打卡景點。

逆流登羊洲 賞黑羊回望汀角

最後，兩人帶我們划到羊洲。雖然這段路程只約1公里，但由於要逆流前進，會有一點吃力。羊洲是無人孤島，不知何時開始居住了一群黑羊，雖然不知道由誰人放養，但羊群明顯不太怕生。為免打擾牠們開餐，我們還是與羊群保持適當距離。Keith說如時間許可，可上羊洲山頂回望汀角海岸的景色，但見眾人已現倦意，所以決定划回起點，完成今次旅程。記者翻查資料，原來羊洲早在1974年4月，已有旅行隊於《華僑日報》上刊登「探邪活動」，羊洲因山上建有兩座古墳，再加上荊叢密佈，因此被描述為全島瀰漫「邪氣」，與鄰近的鹽田仔及馬屎洲組成「探邪主題樂園」。雖然近年馬屎洲、鹽田仔憑着兩者之間的連島沙洲及獨特生態，一躍而成觀光勝地，每逢假日都有大量遊客到訪，但由於馬屎洲上建有大量墳墓，所以依然是靈探者至愛。●

汀角海岸生態遊

收費：成人每位$400（半日團，約3小時）、$600（全日團，約6小時）

IG：supway_naturehk

● 行程

全程：約6公里

需時：約3小時（連生態介紹及休息）

交通：港鐵大埔墟站巴士總站乘搭75K九巴，於龍尾站下車

裝備：全身防曬衣物、透氣包趾鞋、防曬用品

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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