裝備貼士：由頭包到腳防曬 勿穿涼鞋免割傷

【明報專訊】夏天航海裝備有什麼要注意？無論是獨木舟、直立板或滑浪風帆等水上活動，一般都要由沙灘或石灘下水，並在有一定水深的位置登上載具，以免刮爛船底或定水板。Dick說由於香港的沙灘岸邊佈滿大量石塊及貝殼，因此必須特別注意保護雙足，否則很容易割傷，尤其踢中蠔殼邊緣的話，傷口會更深更大。他不建議穿露腳趾或腳跟的涼鞋款式，最好是完整包住腳板的鞋款，以他穿著的膠鞋（圖）為例，除了達到上述要求，底部亦有一定厚度；鞋身的排水洞則可保持透氣度，避免腳板長期被困在鞋內的水浸泡。

除了保護雙腳，防曬工作亦不可疏忽。Dick說使用防曬用品只是基本，建議戴上太陽帽及以多用途頭巾，遮掩臉、頸及雙耳，除了穿著有防曬功能的長袖快乾衣，下身亦最好穿上快乾長褲。「陽光經水面折射，會從四方八面照射全身，因此必須作全方位保護，特別是今次划的sit-on-top獨木舟沒有艇艙，雙腳完全暴露在陽光下，長時間暴曬很易令皮膚受傷。防曬產品應選擇SPF50或以上、PA+++或以上款式，並每隔2小時補塗一次。」另外，兩人亦提醒要定時補水，例如每小時至少飲200至800毫升清水，避免中暑。●