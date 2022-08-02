康柏郊遊徑尋石記 暴龍俯伏猿猴暗笑

遠望柏架山上的民航處航空導向雷達站，白波在藍天映襯下，甚為醒目。（曾憲宗攝）

吊車石墩--百多年前，柏架山上曾經有太古吊車，現今只留下石墩遺蹟。（曾憲宗攝）

恐龍石--恐龍石如一頭暴龍伏身路邊，只見其頭，遊人可輕鬆打卡。（曾憲宗攝）

【明報專訊】酷熱天氣沒完沒了，難以享受行山樂？不妨在市區找條簡單的山徑，下午3點後才起步上山，避開烈日，輕鬆在山巒間放空，擁抱滿眼翠綠，在夕陽斜照時回到山下準備吃晚飯，優哉游哉。今期〈由我帶路〉推介的康柏郊遊徑正是好選擇，由港鐵港島線太古站出發，走到連接康怡花園與柏架山的郊遊徑，沿途最佳活動是尋找奇石——猿猴頭石、魚翅石、人面石、大蘑菇石、恐龍石逐一登場，考驗你的眼力與想像力。

今期〈由我帶路〉，由中國香港攀山及攀登總會山藝教練陸永恩（Vivien）推介夏日行山路線，她建議可走簡短的環迴線，逆走康柏郊遊徑，由太古站出發，並回到太古站作結，全程約8公里，走3小時左右。即使懶洋洋等到下午3時許，待陽光沒那麼熾熱才出發，仍有充裕時間可在天暗前輕鬆完成行程。

下午輕鬆短線遊

採訪當日，我們下午2時在太古站出發，由B出口出英皇道，左轉向鰂魚涌方向前行，接入基利路，沿基利路前行約10分鐘，經過南豐新邨後，右邊便見到鰂魚涌樹木研習徑入口，這亦是衛奕信徑第2段的出口；沿着石屎路走進去，便會接上康柏郊遊徑。沿途有樹蔭，可欣賞滿眼翠綠山景。再走約10分鐘，見到往大風坳路牌，Vivien今日帶我們走環迴路線，逆走康柏郊遊徑，所以先走與大風坳路牌反方向路線，再前行5分鐘，約走了1.5公里，便到達首個涼亭，可稍作休息。

康柏郊遊徑最高爬升只是237米，沿途有石級路緩緩爬升。Vivien提醒，這條郊遊徑有多條分岔路，雖然每條分岔路都明顯又易行，但若隨意走上分岔路，可能是一條連地圖也找不到的路徑，所以千萬別隨意走小路。遇上分岔路時，選擇走較闊路面方向，跟着指示牌往柏架山道行。

沿着山徑走約半小時，我們便到達第2個涼亭，此時已慢慢爬升至海拔175米高，前望山巒連綿，左起高聳的柏架山，中間是畢拿山，右邊是小馬山，滿眼都是綠，在藍天白雲映襯下，甚為寫意。過了第2個涼亭約5分鐘，便來到十字路口，Vivien提醒，這個路口比較重要，右邊路前行，是尋找怪石之旅；左轉就會走向柏架山。

繼續在康柏郊遊徑前行，已經爬升至海拔200米，此時路徑較平坦，大家不妨放慢腳步，因為奇石即將在你右方登場。由路口前行約10分鐘，留意右邊樹林，遠望發現一尊似猿人裂嘴而笑的奇石，正是今日尋石之旅的「頭盤」——第1個checkpoint：猿猴頭石。

石林聚集「大蘑菇」「魚翅」

再前行3分鐘，右邊下行有條不太明顯的小路，這條小路並非直達谷底，而是有個缺口，可以挨近大石，俯瞰石林，就看到第2個checkpoint：魚翅石、人面石和大蘑菇石。

俯視這個石林時，需多一點想像，前望右方最易見到的，是魚翅石；中間怪石，如巨人的側面剪影，是人面石；左邊如一尊巨大蘑菇橫在眼前，怪石造型維肖維妙。Vivien特別提醒，遇上怪石林，莫只顧興奮打卡、得意過了頭，切勿攀爬大石，注意安全，只宜遠觀。

由石林處返回大路向前行5分鐘，便到達第3個checkpoint：恐龍石。有別於之前的怪石林，恐龍石伏身路邊，虎視眈眈的暴龍頭活靈活現。

經過恐龍石，沿康柏郊遊徑前行，不時抬頭，會見到柏架山頂的白波波，這個民航處的航空導向雷達站在藍天映襯下，格外耀目。

戰時爐灶完整壯觀

一路沿康柏郊遊徑前行，走約6公里，接近郊遊徑入口（註：我們是逆走路線），也就是連接鰂魚涌樹木研習徑之處，其中最廣為人熟悉的景點，是第4個checkpoint：戰時爐灶。

由密林走到一片開揚空地，整齊排列多組爐灶，每組有8個爐頭，場面甚為壯觀。原來1938年10月日軍佔領廣州後，大量南下難民湧入，香港糧食需求急增，港英政府為抗戰作好準備，據說這些野外爐灶，也是為備戰而用的公共飯堂。只是1941年12月日軍攻港，戰事爆發後僅18日香港便失守，有說這些爐灶並未用得上。至今由紅磚砌成的爐灶，磚縫間長出不少雜草，但仍大致保持原貌。

再往下走，來到奇石之旅尾聲，彩蛋在後頭。離開戰時爐灶約3分鐘，到達一個分岔路口左轉行1分鐘，便來到第5個checkpoint：吊車石墩遺蹟。

講起吊車，多只會想起海洋公園或昂坪360，原來早在19世紀末，柏架山已有太古吊車。那是全港第一組懸空吊車系統，以當時技術來說非常先進，方便太古職員從鰂魚涌到大風坳的「太古休養所」度假避暑。依據太古集團香港歷史檔案服務的資料，吊車自1892年啟用，至1932年停用，至今只留下20多個吊車石墩遺蹟。我們來到其中一對吊車石墩遺蹟，外貌看來沒什麼特別，只能透過想像力，回望早在百多年前運作、橫跨2.3公里的吊車系統。

遇上野豬 保持距離

原路回到剛才的分岔路口，再跟着石屎路走，便會回到起步時的衛奕信徑第2段入口；回程路上，遇到不少山友遛狗，同時也遇上野豬，Vivien提醒，山上遇到任何動物，都要保持距離，安靜地走過，切忌餵飼或打擾。我們原路折返太古站，便完成這段輕鬆之旅。●

● 溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

● 行程

全長：約8公里

需時：約3小時（不連拍照時間）

交通：從港鐵太古站出發及離開

文：王惠芳

美術：謝偉豪

編輯：林曉慧

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