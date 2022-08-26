飲涼茶等巴士 見證歲月留痕 漫遊城市 邂逅歷史建築

藝術活動--新加建的油街玻璃屋正舉行「貳零貳貳同學會」，由多組藝術家和創意單位每兩星期輪流策劃一項藝術活動。（馮凱鍵攝）

跟樹共轉--站在「轉轉樹」的自動轉盤上，一同旋轉，以新視角欣賞城市。（馮凱鍵攝）

石澳巴士總站復修--原本殘破的石澳巴士總站今年初完成復修。建築物最搶眼的紅色站名SHEK-O BUS TERMINUS，字形「上肥下瘦」，很是特別。（鍾林枝攝）

【明報專訊】漫遊城市、穿梭大街小巷時，轉角忽爾會出現讓人驚喜的歷史建築：可能是散步途中步入牧場遺址，買清涼蔗汁時踏足百年前「禁書坊」，又或許在有逾半世紀歷史的巴士站候車，這些歷史建築均見證城市的發展。以下介紹數個特色歷史建築，有些今年獲得新的歷史建築評級，有些復修、擴建後重新開放，到訪時除了打卡，不妨多認識背後歷史，細賞那些不能錯過的故事。

中環轉角唐樓涼茶舖 百年前「禁書坊」

中環新舊建築交融，轉角隨時遇到歷史建築。位於荷李活道60號地下的老字號「公利真料竹蔗水」，開業至今逾70年，它所位處的唐樓不能小覷，建於1920年代，有百年歷史，是現存少有的戰前唐樓之餘，屬轉角唐樓更為難得，早在2009年時已被擬議為二級歷史建築，今年6月正式確定加入歷史建築行列。

與毗鄰的唐樓相比，荷李活道60號尤其典雅，古蹟辦形容唐樓的露台、扶欄、立柱和簷楣，帶有新古典主義及裝飾藝術建築風格。翻查資料，長春社過去曾研究荷李活道60號的歷史，指出在1920年代時唐樓地面，是興中會及中華革命黨成員霍汝丁創辦的萃文書坊舊址，售賣新文化運動相關書籍之餘還有賣「禁書」，如中共宣傳刊物《向導》等，那時買禁書熟客需問特定書刊，老闆才會從暗格偷偷將書拿出；而樓上就是華仁書院創校之址。今時今日唐樓樓上3層已被丟空，外牆殘破，滿佈歲月痕迹，猶幸有位於地下的公利為舊樓保留一絲生氣。

公利的龜苓膏和竹蔗水以真材實料見稱，大門右側至今仍保留手繪的懷舊海報；細心留意，大門左下角刻有5位數字的電話號碼和所屬的建築裝飾公司名稱，原來是當年建築公司完成工程後，留下了這個永久「簽名」！有意到訪就要留意公利逢星期一休息，不過就算嘗不到清涼的竹蔗水，也可欣賞鐵閘那幅繽紛的畫作，算是另類收穫。●

中葵涌公園藏牧場石屋

深入距離港鐵葵芳站7、8分鐘步程的中葵涌公園，斑駁樹影間隱約見到一幢古老石屋，神秘得很。中葵涌公園1980年代興建，前身是瑞豐牧場，這石屋就是以前牧場主人曾氏家族的住所，在1950年落成，今年6月獲評為二級歷史建築。石屋樓高兩層，設屋頂平台，古蹟辦專家形容為本港戰後現代主義建築的典型例子，建築物線條簡潔，擁寬闊遊廊，立面採用石塊堆砌，與批盪、髹漆的牆身形成對比，並以長方形構圖，從屋頂矮牆上的方形小孔、長方形窗戶等可見一斑，當中石屋轉角位採弧形設計，在方正線條間增添變奏。至於石屋內部，據資料所示仍保留水磨石樓梯，可惜現時石屋用作公園辦事處，沒有向公眾開放。

瑞豐牧場約在1950年代初開始運作，與牛奶公司、維記牛奶等大型奶類製品公司相比，瑞豐牧場是小型的家庭式生意，只生產牛奶，然後供應給其他奶製品生產商。全盛時期曾飼養約150頭乳牛，牧場範圍除了主人大宅，還有牛棚、工人宿舍、辦公室、牛奶儲存倉庫等。1980年代牧場結業，石屋是牧場唯一現存建築物，公園落成後，特意在兒童遊樂場旁放置一座石牛雕像（圖a），紀念這段歷史。●

炮台山綠洲玩轉轉樹 坐賞「鯨魚」

近期經過炮台山，紅磚建築群旁的圍板終於卸下，一大片白色石仔地映入眼簾，旁邊圍有透明長方形盒子、玻璃屋、多棵修剪成三角形的大樹，還有「鯨魚暢泳」與「翻騰巨浪」，如此奇異的景象，連拖着買餸車的婆婆也忍不住停步望兩眼，到底搞邊科？

屬二級歷史建築、前身是香港皇家遊艇會會所的油街實現，自2013年活化成藝術空間，一直都是區內著名的藝術地標。2019年油街實現開始擴建計劃，將藝術展覽空間從紅磚群建築延伸到毗連約3000平方米的戶外空間，新藝術空間由油街玻璃屋、油街涼亭、油街花園和油街陽台組成，今年5月正式開放。

穿過白色石仔地，10棵修剪整齊的龍柏樹聚攏一起，仔細一看，其中3棵竟然是傾斜的更轉動起來？原來這是美國建築團隊以樹為主題的動力裝置《賞森．悅木》，將本應扎根地面的樹以傾斜10度種在轉盤上，站在一旁可觀賞樹影如何隨光線變化、交錯，若站在轉盤仰望天空，可在樹隙間瞥見附近大廈輪流登場，以另類視點觀察社區，感覺新鮮！油街陽台的大型屏幕帶來近年流行的3D數碼藝術，每逢開放時間內的00及30分，可坐在特別放置的沙灘椅上，觀看鯨魚暢游深海的景觀和感受巨浪翻騰的震撼感。至於兩層高的玻璃屋正舉行「貳零貳貳同學會」，由多組藝術家和創意單位每兩星期輪流策劃一項藝術活動，即日至9月4日展出單位為現代舞團「不加鎖舞踊館」。●

石澳半世紀巴士站 「上肥下瘦」站名搶眼

不少人趁假日到石澳走走，短暫逃離城市繁囂。出入石澳必經的石澳巴士總站，1955年建成至今，日久失修，不少人印象中或只是一個殘破不堪的巴士站，但其實是一幢二級歷史建築物，今年初復修工作終於完成，巴士總站總算回復乾淨面貌。

兩層高的石澳巴士總站，線條簡單、方方正正，屬現代主義建築，由著名華人建築師徐敬直創立的「興業建築師」設計，早年曾是中華汽車（中巴）的巴士站、看守員宿舍和車庫，現由新巴/城巴負責營運，下層為站長休息室及乘客候車區，上層目前空置，保留陽台和當年的洗手間和淋浴間。建築物最搶眼的，定是米黃牆身上的紅色站名SHEK-O BUS TERMINUS，字形「上肥下瘦」，很是特別。聽負責復修的工程師說，TERMINUS的E字早已遺失，幸好靠SHEK的E字倒模，才成功重現原貌。候車區牆上的「L形」通風孔，是另一特色，加強巴士站的通風效果，展現重視實用的現代主義風格。

巴士總站除有站長服務乘客，旁邊還有一個「貓站長」看守車站，但牠時常出走，想見到牠就要碰碰運氣！●

文：張淑媚

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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