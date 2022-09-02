規劃路線：樹蔭多 補給多 退路多

【明報專訊】行山經驗豐富的Avis和Kylie，經常帶朋友上山，面對行山初哥，她們認為在路線選擇上需花點心思，最重要是行得輕鬆，才有機會讓對方愛上行山。

「三多」易行：應選擇一條對方可應付的路線，而且路線要盡量短，最好可以輕鬆的步伐在3至4小時內完成。Kylie推薦「三多路線」，即樹蔭多、補給多、退路多，以這次介紹的路線為例，較吃力的上斜路段完全有樹蔭覆蓋，補給點約在2公里的長沙欄、5公里的東灣頭路各有一個；而退路方面，如下山後感到力有不逮，Kylie建議可在銀礦灣一帶的士多慢慢休息，甚至放棄前往銀礦洞、銀礦瀑布一段長約3.5公里的來回路程，以免令對方留下「行山好辛苦」的壞印象。

遮不離身：行山另一趕客位是太曬或太熱，雖然對方有可能已準備了帽、冰袖及防曬用品，但未必會攜帶雨傘。Avis推薦於日式百貨公司購買超輕便縮骨遮，只重數十克，放在背囊或手持也不累贅，她說如朋友感到太曬或太熱，可適時遞上縮骨遮給他，因為躲在傘下的陰影位置，體感溫度較沒有撐傘時可低幾度。她又補充，山上時有大風，建議選購遮骨向外翻摺疊收合的款式，不易被風吹斷。●