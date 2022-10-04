荃灣西 ←→ 麗都灣 慢跑擁抱夕陽賞「鳥居」

「恐龍」出沒——早前在尖沙嘴展出的1比1原大機動恐龍，現在進駐荃灣西站旁的荃灣公園內，跑友可順道跟它合照。（林梓晴攝）

夕陽美景——在荃灣西海濱，有機會欣賞醉人夕陽美景，無敵靚景是推動大家跑步的助力。（黃振宇攝）

【明報專訊】秋高氣爽，在涼風中街跑特別暢快；若能夠沿途兼賞開揚海景、壯觀大橋、迷人落日，就更愜意了！今期〈由我帶路〉搞搞新意思，找來運動治療師李嘉晴帶我們到無敵海景路段慢跑，由荃灣西奔向青山公路汀九段，全長4公里，輕鬆易跑。慢跑keep fit的同時可欣賞醉人夕陽，既有汀九青馬雙橋絕景，還有180度無敵海景，無論慢跑、健行、散步都一樣合適。

女青適健中心運動治療師李嘉晴（Nicole），曾為不同運動隊伍擔任運動治療師，本身亦熱愛跑步。她建議新手開展跑步計劃時要循序漸進，先選易跑路段。以今次推介的荃灣西至青山公路汀九段為例，全長約4公里，其間最高爬升只是43米，路段是緩緩爬升，十分適合新手。

新手健行→間斷慢跑→全程跑

雖然路段輕鬆，但街跑新手，特別是久坐辦公室的白領，Nicole建議先由快步健行開始，運動後一兩天，無膝痛或腰痠背痛，才展開第二階段較高強度的慢跑。第二階段可加快步伐，開始慢跑動作，加入擺動手臂、抬腿推進。新手先跑2公里，健行2公里，其間會感到心跳加速，略為氣喘，但未至於辛苦到無法說話；跑過1、2次後未有痛症出現，才進入第三階段，全程享受慢跑樂趣。

我們一行三人相約下午在港鐵荃灣西站A2出口出發。當天剛好有微風，一路沿海濱前行，來回合共8公里，輕鬆寫意。由荃灣西站沿海濱向汀九方向前行，首1.3公里是平路，最適合健行熱身。Nicole也提醒我們，出發前可做一些熱身動作，如深蹲10秒，扶着牆壁伸展腳尖和腳踭，以喚醒下肢肌肉。沿路不但有單車徑，亦有公眾洗手間和汽水機，補給方便。

「荃灣鳥居」幾何結構吸睛

走過1.3公里平路後，來到第1個打卡熱點：「橙色隧道」。熱愛打卡者對它一定不陌生，將之形容為「荃灣鳥居」，大概是太懷念日本京都著名景點伏見稻荷大社內的千本鳥居吧！望着「橙色隧道」的幾何結構形成亮麗畫面，頗有振奮人心之效。從這裏開始是上暗斜的路段，此時Nicole提醒新手要保持上身挺直，些微前傾，保持望向前方，切忌上半身過度前傾，對背部構成壓力，引致呼吸不暢順。

上暗斜忌過度前傾 落斜勿衝

跑過「橙色隧道」，前行約200米，會見到對面馬路出現第二段「橙色隧道」。這裏正好是青山公路汀九段的初段，眼前海景豁然開朗，已見到第2個打卡熱點：汀九橋。遠望這條三塔式斜拉索橋，在水天一色映襯下，格外動人。

繼續往前跑，中間路况出現暗斜緩緩下落，Nicole特別提醒新手切勿太興奮，突然加速衝下去。跑步時應保持穩定節奏，人的重心仍在中間，軀幹保持在中線，不應俯向前，否則衝得太勁，重心推前，會加重膝頭壓力。

汀九青馬橋重疊 世界級景觀

前行約1.3公里，便到達近水灣沙灘。不用跑落沙灘，我們在路邊已見到第3個打卡點：近有汀九橋，遠有青馬大橋，兩橋重疊在同一畫面，互相輝映，可說是世界級景觀。

繼續前行，經過汀九別墅時遇上分岔路，我們跟着有巴士站的行人路前行，再走約1.2公里到帝景酒店附近，來到最後1個打卡點：麗都灣泳灘。沿路邊石級走下泳灘，可見到整條汀九橋近在眼前，橋下仰望特別壯觀！

Nicole建議新手若不想跑得太辛苦，可以先在荃灣西站坐九巴234B（$5.4）到達麗都灣站，反方向跑回荃灣西站。我們一行三人回程時由麗都灣以健行測試，回到荃灣西站需時約45分鐘，沿途可輕鬆閒話家常；慢跑則約需30分鐘。

●路線

全長：約4公里

需時：慢跑約半小時，健行約45分鐘（不連拍照休息）

裝備：跑鞋或健行鞋、透氣輕便服、食水

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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