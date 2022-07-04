日本自由行新景點 澀谷大變身 360°鳥瞰東京

Pepper PARLOR是一間以機械人Pepper為主題的餐廳。（Joyce攝）

提醒戴口罩--在日本餐廳不難看見這些提示客人戴口罩的公仔圖案。圖攝於Mister Donut。（Joyce攝）

電子美術館--在GMO電子美術館，可在20分鐘內於電子屏幕上欣賞Banksy的作品。（Joyce攝）

設置繩牀--在Shibuya Sky可隨意躺在繩牀上，欣賞東京的萬里晴空，放空一下。記者拍攝時為平日下午1時多，人流不算很多。（Joyce攝）

機械人餐廳--位於Shibuya Fukuras的Pepper PARLOR是一間以機械人Pepper為主題的餐廳。（Joyce攝）

擁抱東京--在約230米高的Shibuya Sky上，可飽覽澀谷，以至東京其他地區的景色。（Joyce攝）

【明報專訊】日本入境政策將在下周二（11日）放寬，全面撤銷入境人數上限，重新開放免簽證自由行，旅客可自由到訪想去的地方！在日本封關抗疫期間，雖然沒有海外旅客到訪，但依然不斷興建新設施來吸引本國旅客。旅遊版找來居於日本的記者實地採訪，逐一為大家介紹這3年內新開的景點，讓大家未出發先興奮，好好計劃行程。第一站從「改頭換面」的東京澀谷開始。

【日本旅遊系列一】

日本人稱新冠病毒為Corona（コロナ），自從出現變種Omicron後，日本人對疫情也漸漸鬆懈。即使不幸染疫也只需通知公司、學校，再自我隔離，若在第5日經快速測試結果呈陰性的話，第6日便可重回正常生活。不過，經過接近3年的抗疫生涯，日本人對「社交距離」確實比以前更重視，例如現在較少人「逼𨋢」，排隊時也會跟從地上線條指示，跟前方的人保持距離。

在日本要戴口罩嗎？日本政府現時雖沒有規定，但在東京街上，目測仍有八、九成人戴口罩。一般進出餐廳、商場等室內地方，大家均會自律地戴上口罩。平時我跟一些日本朋友午餐時，大家不會甫坐下便立即除口罩，會等上菜後開始進食時才會除下；進食期間交談，大家多會用紙巾掩蓋嘴巴，飯後立刻戴上口罩才繼續聊天。大家遊日時，也要多注意這些疫情小禮儀。

大規模重建 新增多座大型商場

澀谷對不少旅客來說都熟悉不過，隨時閉上眼都懂得怎樣從八公像走到PARCO，再到Tokyu Hands買生活百貨；不過相隔3年，今時今日來到澀谷已經「改頭換面」，區內近年經歷大規模重建，新增多座大型商場及摩天大廈，包括Shibuya Scramble Square，以及翻新的Shibuya Fukuras、澀谷PARCO、Miyashita Park（宮下公園）等；加上很多重建工程還在陸續進行中，預計至2027年完工，如果不預先做定功課，小心「迷失澀谷」。 ●

澀谷最高樓 影最吸睛profile照

Shibuya Scramble Square就在JR澀谷站上蓋，交通超級方便，一出閘便可輕鬆走進商場。整幢大樓樓高約230米，是澀谷區最高建築，內有超過200家店舖，雲集港人最愛的日本名店，當中推介由紀伊國屋書店開設的生活百貨店、Tokyu Hands、中川政七生活雜貨店等，喜歡日式文創商品、家居生活用品的朋友可盡情掃貨。

Shibuya Scramble Square其中一個焦點設施，是位於45、46樓的展望台Shibuya Sky。在14樓的入口處掃過門票上的QR code後，隨即乘升降機直達45樓，升降機內的天花板會投影銀河影片來「熱身」。正式進入展望台區域後，工作人員會要求你將所有隨身行李、手袋、背包放進儲物櫃內，連帽子、圍巾、太陽眼鏡、自拍棍、雨傘等都一律不能帶進去，以防被强風吹走。玻璃門一開，已經可以飽覽整個澀谷全景，再上扶手電梯到46樓，可360度無死角鳥瞰東京景色。當中SKY EDGE是展望台的人氣位置之一，職員還會幫忙拍攝，要拍張社交平台的profile相絕對無難度。門票可即場購買或於網上預訂，後者不僅較便宜，也省去排隊時間。●

Shibuya Scramble Square

地址：東京都澀谷區澀谷2丁目24番12號

交通：JR澀谷站地下B6號出口

網址：bit.ly/3yhR7J1

Shibuya Sky

開放時間：上午10:00至晚上10:30（全年無休，但有機會臨時休館，建議出發前先在官網確認）

成人門票：即場2000日圓（約109港元）、網購1800日圓（約98港元）

購票網址：bit.ly/3RKSHdC

機械人餐廳 招待送餐娛賓一腳踢

在Scramble對面，另有一個翻新商場Shibuya Fukuras，主打較成熟的顧客群，內有全新面貌的東急Plaza澀谷、空中花園與酒吧，共有逾60間店舖及餐廳進駐，包括澀谷首間BEAMS JAPAN、人氣餐廳CÉ LA VI等；加上商場連接澀谷巴士總站，旅客可乘搭巴士直達成田或羽田機場，十分方便。

只有會議室般大小的GMO電子美術館位於東急Plaza澀谷，去年9月才開幕。今年4月開始舉行神秘藝術家Banksy的Banksy Artworks from Masatoshi Kumagai Collection展覽，展出其3幅人氣作品，包括《女童與氣球》、《擲花者》及《炸彈之愛》。場內又用上電子屏幕，在20分鐘內呈現Banksy的其他作品。成人入場費只需300日圓（約16.3港元），喜歡Banksy的朋友千萬不要錯過，必定要來打打卡！

日本人一向擁有「機械魂」，對機械人有莫名情意結。於2020年底開幕的機械人餐廳Pepper PARLOR，便引進了10多部由SoftBank開發的服務機器人Pepper，希望讓客人體驗「與機械人共存」的感受。Pepper的主要任務是娛樂顧客，客人可隨意跟它們溝通，摸摸頭，以及使用它們身上的應用程式，當中有占卜、測驗、讀故事、教日文等，適合一家大細，在整個進餐過程中也可隨時跟機械人互動。除了Pepper外，餐廳還有許多不同種類的機器人分擔不同工作，如帶位、送餐等。人和機械人共存是否可行？有待大家來探討一下！。●

Shibuya Fukuras

地址：東京都澀谷區道玄坂1丁目2-3

交通方法：JR澀谷站西口徒步約1分鐘

網址：www.shibuya-fukuras.jp

GMO電子美術館

地址：Shibuya Fukuras 2樓

成人票價：300日圓（約16.3港元，須網上購票）

網址：banksy.tokyo

Pepper PARLOR

地址：Shibuya Fukuras 5樓

網址：www.pepperparlor.com

●遊日注意事項

餐廳商場宜戴口罩

1.日本雖然沒有「口罩令」，但當地人一般出入餐廳、商場也會戴上口罩，吃飯或做運動時才會脫下，有些商店仍要求顧客戴口罩，大家最好帶備口罩傍身。此外，不難看見日本人在等食物上桌時繼續戴口罩，進食時才除下，吃完後再戴上口罩聊天。

2.商場、餐廳或主題公園門前一般會提供消毒酒精，職員會說一句 「消毒お願いします。」（shoduku onegaishimasu），意指先用酒精搓手後才進入，不依從的話，他們真的有權不讓你進入。

3.吃自助餐的話，去拿食物前要先戴上膠手套，戴好口罩。

4.乘搭公共交通、升降機時盡量別高聲談話，因為日本人怕飛沫傳染，他們一般也會保持安靜。●

●日本旅遊錦囊

˙證件要求：

持半年有效期特區護照，免簽證留日90天

˙防疫要求：

日本承認世界衛生組織COVID-19疫苗緊急使用清單上所列疫苗（包括科興、復必泰），遊客須出示已接種3劑新冠疫苗的證明，否則，必須出示出發前72小時內指定機構發出的PCR核酸檢測陰性結果證明

˙出發前準備：

下載MySOS應用程式，上載所需文件，當文件確認後，頁面會由粉紅變成藍色

˙機票資料：

全日空（ANA）10月中香港往東京成田機場，逢周一、三、六出發，來回票價約6600至10,000港元不等；10月31日重開香港至東京羽田機場航線，11月初來回票價約由5500港元起。網址：www.ana.co.jp/zh/hk

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

˙防疫貼士：

1.日本各地便利店可買到口罩及檢測用品

2.買旅遊保險時，可查看是否包括感染新冠賠償，一旦確診延誤行程，可申請賠償

˙醫療求助：

如在日本確診，可先聯絡酒店介紹相關醫療機構，或致電Japan Visitor Hotline：050 3816 2787，有專人提供支援。根據當地政府要求，輕症或無症狀者均毋須接受隔離，只需保持適當社交距離，並佩戴口罩。詳情：bit.ly/3Ccj0U0

文：Joyce

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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