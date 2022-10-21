隈研吾操刀 埼玉打卡熱點 奇幻博物館 沉浸梵高世界

奇幻森林--博物館前方的武藏野樹林公園（武蔵野樹林パーク），有一個由teamLab策劃的常設展覽，是以「自然生命」為主題的奇幻森林，無論日夜前來都能夠感受不同的「不思議」氛圍。（teamLab提供）

與梵高合照--主辦單位準備了一些向日葵，大家可以在梵高自畫像前拿着向日葵拍照。（Joyce攝）

書架劇場--「書架劇場」是博物館最受歡迎的空間之一，由日本學者松岡正剛與日本作家荒俣宏共同規劃，書架高8米，收藏了約5萬本角川集團相關的出版書籍。（Kadokawa Culture Museum提供）

【明報專訊】與東京久別重逢真的很興奮，四周景點難免有點改變，例如teamLab的台場展館已經遷拆，令不少香港朋友惋惜。如果大家對光影藝術展覽有興趣，不妨到2020年開幕、由日本殿堂級建築大師隈研吾設計的「角川武藏野博物館」。這裏除了有一個8米高的大型書架，現在更舉行沉浸式梵高展覽，無論你是建築迷、梵高迷、文青男女，去東京旅遊時也可順道去埼玉打卡。

【日本旅遊系列2】

角川武藏野博物館（角川武蔵野ミュージアム）位於東京附近的埼玉縣所澤市，是該市與日本角川集團（KADOKAWA）出版社共同策劃的「COOL JAPAN FOREST構想」的一部分。這座樓高5層的複合藝文設施，集圖書館、美術館與博物館於一身。設計出自隈研吾手筆，外形猶如從地底隆起的巨大岩石，十分獨特。隈研吾建築作品的一大特點，是常用天然建材如木材、泥磚等，再以層層疊或編織等手法加入建築物中。今次他便以超過2萬片花崗岩打造建築物的外牆，色澤低調而豐富，當太陽照射在外牆上，呈現波光粼粼的天然效果，而博物館地面的水池倒影也會展現出建築物的不同角度，處處有驚喜。

8米高書架變銀幕 放映光雕表演

博物館內其中一個最主要打卡位置，莫過於由4樓延伸至5樓、高達8米的「書架劇場」，這裏陳列逾5萬本書，猶如一個叢書森林，彷彿讓人置身《哈利波特》的電影場景一樣。至於何謂「劇場」呢？原來這個書架設有3台投影設備，不定時放映光雕藝術表演，讓觀眾置身在實體與電子世界中，彷彿感受到書中內容飛越到書外的影音世界般，即使不諳日語的遊客也覺得十分精彩。

而走進這個巨型書架前，必先經過Edit town，是一條以2.5萬冊書籍建構而成的「街道」，分成9大書區，遊客可隨心自由地選擇喜歡的書本閱讀。若覺得這裏人太多，亦可將書本帶到不同樓層，甚至咖啡店或餐廳裏閱讀。就算不是愛書人，也會被這個閱讀的氛圍帶動，發掘屬於自己的空間。

360°投射梵高「動畫」 坐或躺下欣賞

博物館內現正舉行「梵高——在我眼裏世界是這樣的」展覽。它跟我們平時參觀的畫展很不一樣，是以視覺和聽覺，透過光影呈現梵高的一系列作品。主辦單位利用4000呎的空間和數十台投影機，將梵高作品轉化為動態影像，以360度投射至牆壁和地板上，再配以不同音樂和音效，讓觀衆一同追溯梵高充滿激情的一生。

整個動畫長約30分鐘，不少觀衆也坐在地上觀看，場內也設有椅子、吊牀等，務求大家以最輕鬆的方式來欣賞作品。記者發現日本人對梵高非常狂熱，記者前後跟朋友、家人來了3次，每次均爆滿，當日票經常售罄。看過展覽才知道梵高原來非常熱愛日本與浮世繪，後期不少畫作也仿效浮世繪畫法，因此讓日本人覺得跟梵高有一種無形的聯繫。●

角川武藏野博物館

地址：埼玉縣所澤市東所澤和田3-31-3

交通：JR東京站乘搭京濱東北線至南浦和站，轉乘武藏野線至東所澤站步行約10分鐘

票價（標準票連書架劇場）：成人1200日圓（約64港元）

「梵高——在我眼裏世界是這樣的」展覽

日期：即日至2023年1月9日

票價：當日票成人2400日圓（約127港元），網上預訂2200日圓（約116港元）

網址：kadcul.com

六本木最大Sailor Moon展 珍貴原畫首曝光

「替月行道，儆惡懲奸！」聽到這句台詞，很多人腦海中都閃出月野兔的畫面。日本經典動漫《美少女戰士》是不少人的童年回憶，今年是漫畫連載30周年，東京六本木博物館正舉辦史上最大規模的美少女戰士展覽會，作為當年「美戰」迷，記者當然也不會錯過！

在日本，Sailor Moon Museum早在春天已經開始宣傳，記者也是從日本朋友口中得知這個展覽。她們說當年《美少女戰士》瘋魔全國少女，所以當這些已長大成人的粉絲得知這場大型展覽，也會帶同子女去參觀，向孩子介紹媽媽當年的偶像。

展覽會分3部分：Sailor Prism Theatre展示多個戰士的權杖，背後更有一幅4.5×8米的大屏幕，循環展示不同戰士的插畫，加上雷射光及音效，感覺非常夢幻；Sailor Crystal Gallery則展示作者武內直子為今次展覽所畫的全新畫作，並有多幅從未曝光的彩色原畫；Sailor Guardians History則以全新手法，展示《美少女戰士》漫畫多個著名場景的原稿，細看會發現圖畫閃閃發光，從不同角度看，更可看到主角們不一樣的表情。今次展覽有逾600件珍貴收藏，包括每代作品相關的衣服、變身物品、玩具模型，以至在音樂劇中使用的戰士服等，讓粉絲完全沉醉於美少女戰士的世界。●

Sailor Moon Museum

展期：即日至12月30日（11月7至11日休館）

地點：六本木博物館（東京都港區六本木 5-6-20）

當日票：一般票成人2200日圓（約116港元）

網址：eplus.jp/sf/word/0000153589

日本旅遊錦囊

˙證件要求：

持半年有效期特區護照，免簽證留日90天

˙防疫要求：

日本承認世界衛生組織COVID-19 疫苗緊急使用清單上所列疫苗（包括科興、復必泰），遊客須出示已接種3劑新冠疫苗的證明，否則，必須出示出發前72小時內指定機構發出的PCR核酸檢測陰性結果證明

˙出發前準備：

由11月中起，入境日本的旅客需要使用Visit Japan Web，取代現有的MySOS填寫一站式登記疫苗針卡（或72小時內核酸檢測證明）、入境表格及海關申報表等。建議出發前先查閱網站：bit.ly/3TvRFU1

˙機票資料：

香港航空11月香港往東京成田機場，來回票價由$3929起。網址：bit.ly/3T9hWYj

˙防疫貼士：

1.日本各地便利店可買到口罩及檢測用品

2.買旅遊保險時，可查看是否包括感染新冠賠償，一旦確診延誤行程，可申請賠償

˙醫療求助：

如在日本確診，可先聯絡酒店介紹相關醫療機構，或致電Japan Visitor Hotline：050 3816 2787，有專人提供支援。根據當地政府要求，輕症或無症狀者均毋須接受隔離，只需保持適當社交距離，並佩戴口罩。詳情：bit.ly/3Ccj0U0

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

相關新聞見「抗疫5寶+藥物+旅遊保 疫下外遊行李清單」﹕bit.ly/3VajGlL

文：Joyce

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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