近觀「蝴蝶」起舞 細聽風鈴交響樂

戶外展覽——Mancy醉心大自然，曾辦寫生畫展和香港風鈴展，這次參考相片、圖鑑及標本，在環保風鈴上畫出60多個不同品種的香港蝴蝶，配合蘭花谷的自然環境展出，猶如群蝶漫天飛舞。（林靄怡攝）

【明報專訊】藝術品一定要到藝術館觀賞？蝴蝶難以企定定欣賞？自然藝術工作者山有文西卻告訴你：「不！」

「平靜的擁抱怒與哀樂／如風來／釋放」林家謙的《聽風》歌詞寫道。嘉道理農場暨植物園舉辦的蝴蝶風鈴裝置展覽「蝴蝶．蘭的自然絮語」，給大家一個機會停下腳步，聽風和風鈴聲，以另一角度欣賞大自然。

假日到嘉道理農場暨植物園遊玩，單在下山區看赤麂、豹貓、猛禽等動物，已足夠玩足半天，大部分遊人未必會再走到上山區。原來山上有個賞蝶的新熱點，說的並非蝴蝶園，而是蘭花谷內的白理桃蘭花保育園，現時有超過60隻「蝴蝶」靜靜不動，任你慢慢欣賞，它們是山有文西（吳曼詩，Mancy）創作的蝴蝶風鈴。

統帥青鳳蝶 像真度極高

香港有逾240種蝴蝶，大家平日不難看見牠們翩翩飛舞，可惜稍縱即逝，連相機快門也未必捕捉得到。「平常蝴蝶觸摸不到，拍照也要高超技巧才能把牠們拍下來，但今次因着Mancy的創意和功力，我們可以近距離欣賞得到。」嘉道理農場暨植物園教育部主管胡琇然（Josephine）說。

Mancy形容，香港的野外多變有趣，有如一本窮一生精力也未必讀得完的科普巨著。「很多人都說，蝴蝶飛得很快看不清楚。我做蝴蝶風鈴的一個很大原因是希望給予契機讓觀眾觀賞牠們。」她一筆一畫把不同品種的蝴蝶繪畫在風鈴上，讓大家仔細欣賞牠們獨特的姿態和模樣。例如名字霸氣的統帥青鳳蝶（圖d），是十分活躍的蝴蝶，即使停在花朵上也不停拍翼，要清楚觀察牠的鮮艷斑紋談何容易，但在Mancy筆觸下，統帥青鳳蝶的風鈴畫得絲毫不苟，「因為我真的透過觀察蝴蝶標本實物來繪畫，而非相片或看圖鑑」。

要仔細地繪畫蝴蝶的斑點、紋路，一點不易。Mancy認為最難是要畫到對稱，訝異大自然奇妙：「為什麼可以做出如此對稱的圖案呢？」另外，描繪精細圖案時，要分成多層繪畫並等待顏料逐層乾透，因此有些蝴蝶風鈴要花上6至8小時才能畫出逼真的視覺效果。雖然蝴蝶畫的像真度極高，但有懼怕昆蟲的遊人反映，蝴蝶風鈴並不可怕，更因顏色吸引會逐隻欣賞。Mancy還為每隻蝴蝶標上中、英文名及學名，有興趣者可以深入了解牠們的習性和背後的故事。她稱，昆蟲是大自然給人類的禮物，有其美麗之處，如果蝴蝶風鈴能引起大家對蝴蝶的興趣，放低對昆蟲的恐懼，「我就覺得很滿足」！

玻璃樽製風鈴 海邊賞獅子山

Mancy本身熱愛行山，山齡有6年，不時在facebook專頁上分享行山路線，就連去旅行都要行山，名副其實有山就有文西。她還將自己的另一愛好藝術融入其中，帶着一支筆、一張紙就到山上寫生；之後再「進化」，把風鈴變做畫布，繪上不同的香港山脈。緣起於兩年前，她不忍一大批風鈴在商場展覽完結後被扔棄，因此把它們全數「救」回家，並構思在風鈴上畫山嶺，「畫完之後覺得這個物料好正」。Mancy笑逐顏開說：「因為玻璃透明，可以穿透看到後面的背景，如果將它帶到戶外，與四周圍環境的互動很強。」她把畫了獅子山的風鈴帶到海灘（圖e），把藍天白雲和大海收納成它的背景，「那刻我很感動」。她發現這個載體可以把作品融入不同的自然環境，隨心情為它換個黃昏景、星空景亦可。

玻璃風鈴的另一個吸引之處，是其形狀百變，除經典的鐘罩形之外，Mancy又靈機一動，把蒐集到的過百支玻璃樽製成風鈴。汽水樽、啤酒樽、咖啡樽，各有特色，「除了與環境的互動很好玩、吸引，原來玻璃樽這個物料都有很多『花臣』」。配上重用的織繩，把從嘉道理蒐集回來的木枝或種子繫上風鈴，廢棄物頓時化為環保藝術品。

枯枝、果實隨風搖曳敲響蝴蝶風鈴，發出清脆聲音。「風鈴為什麼會有聲音？是風令它發聲，所以聆聽風鈴，也是欣賞大自然的聲音。」Mancy說。今次風鈴在半開放的地方展出，相較她以往辦的風鈴展，與大自然的連繫更緊密。「戶外有很多事情我們都不能完全控制。」她不禁想，雀鳥會否以為風鈴上的是真蝴蝶而「啄食」它們？陽光照射下風鈴閃閃生光，會否吸引猴子來玩耍？展覽變成一個小小實驗，令她又驚又喜。遊人也可以體驗藝術與自然的互動，一邊駐足尋花賞蝶，一邊靜聽流水、蟲鳴、鳥啼與風鈴交響而成的自然樂章。

■蝴蝶．蘭的自然絮語——蝴蝶風鈴裝置

展期：即日至11月11日

詳情：參觀人士須持有效嘉道理農場門票，收費詳情可參閱www.kfbg.org/tc/general-information

文：李欣敏

編輯：朱建勳

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