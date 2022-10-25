老城區周日夜市 中葡繽紛老房搶鏡

【明報專訊】如你正計劃到布吉旅行，建議望望日曆，看看行程中有沒有星期天。事緣每個星期日黃昏，布吉老城Thalang Road 附近都會劃為行人專用區，化身周日市集，非常熱鬧，不容錯過。

老城是布吉其中一個旅遊熱點，全因該區建有很多2、3層高的古老大宅，想知道這些古老建築的來龍去脈，就要由19世紀中講起，當時布吉被發現有大量錫礦，吸引了很多華人及馬來西亞人前來開採，大量因採礦而發達的人，紛紛在老城區集結，買房子做生意，令布吉熱鬧起來。當中不少是來自福建的移民，加上當時來做生意的葡萄牙商人，文化交集衝擊下，就生出了老城區這堆中葡混和式（Sino-Portuguese）建築。這些老宅窗框裝飾華麗，外牆用色亦艷麗，門上匾額刻上姓氏名號，古色古香。這種古老的民宅，現在很多已活化成商店，甚至餐廳酒吧，亦有成為型格café、甜品店等，每棟都有自己的故事，舊瓶新酒，令老城區添上活力。

白天的老城，有點似文化小區，適合慢慢逛，細細品味每棟樓的細節。可是每到星期日黃昏，情况就截然不同，除了原有的商舖，門外的馬路都會擠滿小販，長逾1公里的周日夜市，由下午4時開始，熱鬧到深夜。各式販賣風味飲品小食、女裝飾物、小手工、衫褲鞋襪的檔口，一家挨一家地擺開，琳琅滿目，令人忍不住大破慳囊。走累了，買杯泰式凍奶茶，坐下來聽聽色士風街頭演奏，悠揚的樂聲，配上兩旁很有特色的老宅，10月的布吉，晚上不熱，間中還有幾陣涼風，此情此景，甚是舒爽。

■布吉老城周日夜市

地址：Thalang Road周邊

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