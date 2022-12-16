橋嘴洲 → 鹽田梓 跳島藝遊 傾聽海洋低語 陽光下賞月

靜聽海浪聲——靠在《海洋說》向海那面的凹陷處，可細聽放大的海浪聲。（鍾林枝攝）

《流水龍骨》——藝術家陳家俊的《流水龍骨》設計以曬鹽業必備的龍骨水車為基礎。坐在特設座位上倒踩腳踏，會傳出叮叮噹噹的聲響。（鹽田梓）（鍾林枝攝）

《漂浮氣泡》——建築師高浚明在玉帶橋中間設下《漂浮氣泡》，以鏡面條環折射這條由3代村民建造的石橋。（鹽田梓）（鍾林枝攝）

《日光下的月影》——竹編藝術家Breakthrough Art Studio的《日光下的月影》，不同方向觀看可見不同形態月亮，對照橋嘴洲的潮汐漲退。（橋嘴洲）（鍾林枝攝）

【明報專訊】香港島嶼猶如寶藏，不止蘊含歷史、文化、自然風光，登上西貢海兩小島，還可欣賞藝術品！為期3年的西貢海藝術節剛開幕，第一階段展覽散佈在鹽田梓和橋嘴洲。兩島化身戶外博物館，遊客可來趟「跳島」藝術遊，橫過連島沙洲，登上郊遊徑，穿梭客家建築中，尋覓9件藝術品發掘島民故事，感受島嶼文化與藝術的融合。

橋嘴洲——完整「集郵」要看天意

鹽田梓藝術節去年告一段落，今年起以更大規模回歸，變身「西貢海藝術節」，由橋嘴洲、鹽田梓開始，未來兩年將延伸至滘西洲及糧船灣，連結西貢內海島嶼。第一階段展覽最近展開，官方設「跳島街渡體驗」，船票包括往來西貢新公眾碼頭、鹽田梓碼頭和橋嘴碼頭3段航程，以及鹽田梓文物陳列室和鹽場的入場費，建議先在網上預訂。

跳島遊要看「天」而行，除了選風和日麗的一天出發，如果想「集齊」9件藝術品，計劃行程時還要查閱天文台潮汐預報（bit.ly/3VAuYiq），其中一件藝術品位於連島沙洲對岸，水位低於1.4米才能橫過，建議安排上午遊覽橋嘴洲，再到鹽田梓。在網上訂好官方街渡，提早約15分鐘到西貢新公眾碼頭入口斜對面的藝術節訪客資訊站，換領實體船票、地圖、紀念襟章和免費參觀鹽田梓景點的貼紙。開船前5至10分鐘，隨藝術節大使到西貢新公眾碼頭上船。從西貢到橋嘴洲，船程需20分鐘。

甫步出橋嘴碼頭，即被左方閃爍着銀光的「海螺」吸引視線。作品《海洋說》以幾何鏡面金屬片組成，折射藍天碧海，打卡一流。繞到海螺背面的凹陷處，海浪聲被集中和放大，傳來海洋低語，述說海洋生物寄居海螺的故事，寓意人類終究是大自然過客，反思海洋保育。

朝沙灘方向往右走，沿路聚滿大小岩石，留心看會發現「菠蘿包」藏身其中！「菠蘿包石」是經風化與海水侵蝕後的花崗岩巨礫，網狀裂紋酷似菠蘿包而得名。到訪時潮水退去，岩石細沙間顯露一條狹長沙路，連接對面的橋頭島。連島沙洲長約200米，抵達橋頭島後往山上行，沿路略為陡峭、濕滑，約10分鐘便見到「圓月」。作品《日光下的月影》以竹和藤編織出不同形態的月亮，繞着藝術裝置走一圈，可觀看月亮從滿月漸變成新月，對照潮汐漲退。

可愛菠蘿包帶路

原路折返橋嘴洲，踏上位於潮汐表旁邊的橋嘴郊遊徑，尋找島上最後一組作品。一個菠蘿包石薯蛋人在郊遊徑入口引路，行多幾步又有一座噴出菠蘿包石寶寶的火山怪，可愛得很！《大菠蘿遊》由聖雅各福群會「藝想」跟插畫家貓珊創作，以陶泥演繹橋嘴洲上岩石、植物和動物的故事。10件陶瓷藝術品散落郊遊徑各處，入口處附近有兩件，登山行大約5分鐘，可覓得另外兩件，不妨多花2小時來回走畢全程，感受尋寶打卡樂趣。

鹽田梓——踩龍骨水車 睹「上帝之手」

花約2小時遊覽橋嘴洲後，夾好時間坐上跳島街渡，約15分鐘便到鹽田梓。這條集百年宗教及客家歷史的村落，1990年代末曾變得荒蕪，近年集村民之力復興鹽田，保育島上文化。一下船會見到以兩隻鴿子化成的帆船雕塑《歸航》，猶如燈塔般佇立碼頭附近。打卡後往右行，經過百年樟樹，可到鄉誼茶座歇腳。島上餐廳不多，一般周六日才營業，平日僅有茶座不定時開放，有售豆腐花、客家茶粿等小食。

吃過豆腐花和茶粿後，步入旁邊的客家小屋，戴上耳機，聆聽記錄客家女性生活的口述歷史展覽《回憶的味道》。往前走到分岔路，爬上左方的樓梯到聖若瑟小堂參觀。此糅合客家特色的羅馬式建築屬二級歷史建築，約於1890年落成，堂內彩繪玻璃窗為一大特色。順道參觀旁邊的文物陳列室，原為澄波學校，現改建成展覽館，展出客家人用的農器、陶藝製品、家居日用品等。出示貼紙可免費入場。

玉帶橋上鏡條化作氣泡

來到鹽田梓豈能錯過鹽田遊？回分岔路口經樓梯往下繼續走便到鹽田，鹽場每日開放5個時段，有義工細心講解其歷史和產鹽過程。因曬鹽受天氣影響，島上的天然海鹽只可在鹽光保育中心購得，不妨入手。在鹽田閒逛時不時聽到由藝術裝置《流水龍骨》發出的叮叮噹噹聲響，由聲音引路回到原路，在樓梯前方拐右往小路走，不消5分鐘即見《流水龍骨》。作品啟發自鹽田必用的龍骨水車，踏上裝置腳踏倒着踩，流淌出恍如水聲和教堂鐘聲的樂音。

繼續前行，接回島上的主要路徑，慢慢見到藝術節指示牌，指引往玉帶橋方向。沿石級上山行約10分鐘，經過有如「上帝之手」的作品（圖三）後，選擇右邊小路一直前行，沿途平坦舒適，可登上小圓亭、雙子亭，遠眺滘西洲和萬宜水庫的美景。慢行約15分鐘後，來到玉帶橋，見到由多條鏡面條環組成的半球體《漂浮氣泡》。駐場的藝術節大使介紹，這條石橋以往為方便客家婦女到滘西洲耕作而建，由3代村民層層堆疊、修葺，藝術家特意從橋底執起石頭放在兩旁，紀念他們的付出與貢獻。

轉眼已來到行程尾聲，是時候啟程欣賞最後一件藝術品。原路折返，走約2分鐘在分岔路靠左直行，大概10分鐘後抵達紅樹林附近，恍如鹽山的半月休憩空間展現眼前，在《「鹽」下乘涼》作品下休息片刻，穿過紅樹林、經過鹽田、攀上樓梯，慢慢往碼頭方向行去，乘最後一班街渡，結束全日跳島藝術之旅。

■西貢海藝術節2022

日期：即日至2023年1月15日

藝術節大使當值時間：上午10:00至下午5:00

網址：skhartsfestival.hk/tc

■跳島街渡體驗（藝術節期間限定）

時間：上午10:15至下午5:00

費用：$100/張（包3個船程）

網址：bit.ly/3j7BH5m

註：藝術節期間一般街渡亦提供跳島服務，但或未能自選跳島次序，費用或不包含參觀鹽田梓文物陳列室及鹽場；聖若瑟小堂、鹽田梓文物陳列室及鹽場逢周一休息

文：張淑媚

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com