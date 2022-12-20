大嶼山挑戰香港第二高峰 登「鳳凰」享群山在腳下快感

避風小屋——鳳凰山是香港第二高峰，設有避風小屋，是觀賞日出的勝地。（曾憲宗攝）

一線生機——西狗牙和中狗牙匯合之處的狹隘山脊，被形容為「一線生機」。（曾憲宗攝）

934米高——身在934米高的鳳凰山峰頂，視野瞬息萬變，雲霧來去飄忽。（曾憲宗攝）

鳳凰山——挑戰香港第二高峰鳳凰山，享受群山在你腳下的滿足感。（曾憲宗攝）

【明報專訊】還有11天就告別2022年，有沒有計劃在新年上山「行大運」挑戰高峰？〈由我帶路〉今次揀選大嶼山鳳凰徑第3段，由擔任山藝教練超過20年、曾登上珠峰的盧澤琛（琛sir）帶路，教大家如何較輕鬆地登上香港第二高峰鳳凰山，一嘗群山在我腳下的滿足感。

是次行程由海拔300多米高的伯公坳起步，爬升至最高點——海拔934米高的鳳凰山之巔，然後經過心經簡林，以昂坪市集為終點。路線全長雖不足6公里，但上落山徑落差較大，需時近4小時完成，對體能有一定要求。

伯公坳起步 之字路上山較輕鬆

採訪當天我們先在港鐵東涌站集合，再乘新大嶼山巴士3M到伯公坳站，下車後過馬路向右走上鳳凰徑第3段。起點伯公坳海拔高度已逾300米，所以上鳳凰山約爬升600米。

沿着指向鳳凰山的路牌上階梯，走約5分鐘，會見到一個涼亭。繼續前行，石級路雖似是走不完，但初段山勢平緩，不時夾雜小段平路緩衝，石級路以之字形緩緩上升，不算太辛苦。

琛sir指，上鳳凰山沿途山景多的是，其中3大景色不可錯過，除了回頭望總是離不開的大東山外，當你上山時，奇特山景主要出現在左邊，包括南天門，以及被形容為「一線生機」的西狗牙狹隘山脊。

一直前行爬升至700米高，來到標距柱「L023」，即見第1個checkpoint：南天門，由於左右兩壁狹窄如門而得名，氣勢雄偉。再前行約10分鐘，來到標距柱「L024」，右邊可見狗牙嶺，是鳳凰山南面支脈，山勢起伏高低，山峰既尖且窄，狀似狗牙而得名；狗牙嶺可由3條山脊路線前往，分別是西狗牙、中狗牙和東狗牙，由於西、中狗牙的交匯處最險要，又稱為「一線生機」。

鳳峰360度靚景瞬息萬變

由伯公坳起步，沿途欣賞風光，走走停停，約2小時就到達鳳凰山頂，亦是第2個checkpoint：海拔934米高的主峰鳳峰。群山在我腳下的氣勢，一掃身心疲累。這裏享有360度靚景，正北面是鳳凰山的副峰——凰峰，高918米。有指鳳、凰兩峰之間，有如崩爛，加上怪石嶙峋，村民稱之爛頭山，英文譯為Lantau Peak。凰峰後方是羅漢塔，俯瞰東涌，由北面逆時針方向轉，依次見到遠方的彌勒山、昂坪，下望是石壁水塘和中、西狗牙嶺。鳳凰山之巔視野瞬息萬變，在峰頂停留10多分鐘，上一刻享受360度環迴景色，山外有山；不消3分鐘，就雲霧縈繞，眼前能見的只剩正在打卡的遊人，完全分不清身在何方；待數分鐘後雲霧消散，又可享受山之巔的壯觀景色。

在山頂有用作避風的小屋，琛sir指不少山友深夜先到昂坪休息，待凌晨4時許才上鳳凰山頂欣賞日出美景。

「天梯」落山考體力

我們在山頂稍事休息，就展開下山之旅。途中可欣賞到狗牙嶺及石壁水塘的景色，下降約百多米，到達第3個checkpoint：斬柴坳，標距柱「L025」，是欣賞狗牙嶺的好位置，可惜到訪時遇上雲霧，視野不清。

全程落山下降450米左右，約半座鳳凰山的高度，這段路有「天梯」之稱，石階比較闊，一直落坡，體力消耗真箇不少。不過，若你選擇由昂坪出發，走「天梯」上鳳凰山，就會發現難度更高。

心經簡林洗滌心靈

繼續下山走到第4個checkpoint：心經簡林。國學大師饒宗頤的《心經》墨寶刻於木柱群上，佇立鳳凰山山麓，讓人在清幽恬靜的環境中細賞。其中38根刻有《心經》經文的木柱配合山勢依經文順序排成「∞」，象徵「無限」、「無量」，以示宇宙人生變化無定，而山坡上最高位置的1條木柱則沒有刻字，象徵「空」的《心經》要義。

走過心經簡林，是次挑戰之旅亦畫下句號。沿平路步行約10分鐘即到昂坪市集，可乘新大嶼山巴士23號回東涌。

上山要訣：步幅細 深呼吸

琛sir指，今次路線沿途多為石級，路牌指示清晰，雖然一路爬升，但當中並無陡峭險要之處。要挑戰這段路，只要保持個人的節奏即可。當中上山有2大要訣：一是步幅較細，不用大步走；二是呼吸要深，切忌急促換氣，即走動時仍可講到說話，如此便可輕鬆上山。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

全程：約6公里

需時：約4小時（不連拍照休息）

交通：

去程：港鐵東涌站，坐新大嶼山巴士3M，伯公坳站下車，平日$11.4，假日$17.8

回程：昂坪坐新大嶼山巴士23號回東涌站，平日$18.7，假日$31

起點：伯公坳→（1小時40分鐘）①南天門→（50分鐘）②鳳凰山頂（鳳峰）→（20分鐘）③斬柴坳→（1小時）④心經簡林→（10分鐘）終點：昂坪市集旁巴士站

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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