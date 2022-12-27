隈研吾活化百年電話局 京都庭園裏shopping

【明報專訊】記者曾在京都居住半年，覺得潛規則特別多，當時更因為聽不明很多日語背後的「隱喻」而撞過無數板。但不知道為何每隔一段時間，又會想念這個地方的文化氣息，想來京都旅遊充充電。它無疑是一個充滿靈魂的創意古都，雖然首都早已遷移，但當中的文化特色，無論在建築、創意、美食，每次也會帶來新驚喜。經過兩年多疫情，京都亦有新地標進駐，當中也有多間全新特色酒店及食店，令人讚歎不已。

若選日本人中的省錢一族，京都人相信名列前茅。他們大多每買一樣東西前都會想過度過，精打細算，很多日本人更開玩笑說，如果能讓京都人打開荷包買的東西，質量相信一定不錯。所以很多人問我住在東京，本應什麼都有，為什麼還要來京都購物？就是因為京都自家的設計、材料，都跟府外很多地方不同，那份糅合古今的獨特傳統美，只此一家。

紅磚外牆+特色窗戶 融入街道景觀

京都新地標新風館，其實一點也不「新」。這間建於大正15年（1926年）的紅磚屋，原為京都中央電話局，建築列為文化遺產；2001年改建成商業設施「新風館」，大受居民喜愛，2016年關閉再活化，至2020年重開。今次活化計劃由日本建築大師隈研吾操刀，保留原有的紅磚外牆之餘，也運用了大量木材、特色窗戶作為建築元素，型格十足，務求融入京都街道景觀。館內另一焦點是半開放的和風庭園，非常開揚，綠意盎然的庭園兩側是商店，購物時可能會忘了自己正身處在都會之中。設計師也透過西式園藝設計，配合重現日本室町時代的遺蹟瀧石組，突顯和洋融合的美感。地庫2樓與京都地下鐵烏丸御池站相連，交通非常方便。

結合酒店、商店、戲院

新風館從商場轉型為結合酒店、商店、戲院的複合設施，其中1樓以美食、精品、雜貨等20多家店舖為主。除了酒店Ace Hotel Kyoto（詳見「特色酒店」）是首度進軍亞洲之外，多間商店亦是首度進駐日本或關西地區，包括首次在關西開店的BEAMS JAPAN，集時裝、音樂、咖啡店於一體的Maison Kitsuné、男士和服裁縫店Y. & SONS，以及結合書和湯的餐廳「本と野菜OyOy」等，每間潮店都別具特色。●

新風館

地址：京都市中京區烏丸通姉小路下ル場之町586-2

網址：shinpuhkan.jp

Café Kitsuné KYOTO ShinPuhKan

網址：bit.ly/3YJppk8

本と野菜 OyOy

網址：oyoy.kyoto

註：食物逢周五至日供應

●必逛新店

祇園遇見可愛Miffy

京都人期待已久的Miffy點心堂by Miffy Kitchen（みっふぃーおやつ堂 by みっふぃーきっちん）祇園店，終於在今年春天開幕。在祇園琳琅滿目的和式茶屋與料理亭老舖中間，冒出一間非常kawaii的Miffy分店。店舖充滿京都和菓子店的特色，分上下兩層，地面主打各類和菓子、麵包或甜點，當中包括畫有Miffy不同表情的棉花糖及印有Miffy圖案的立方麵包，可愛又好吃；2樓則售賣各式各樣的Miffy限定商品及廚房雜貨，讓大家可盡情購買手信及拍照留念，Miffy粉絲來京都時千萬不要錯過！●

Miffy點心堂by Miffy Kitchen

地址：京都市東山區四條通大和大路東入祇園町南側572番地2

網址：miffykitchenbakery.jp

紫菜老店 自組口味飯糰

大森屋是紫菜老字號，今年4月開設飯糰店のり結び。跟一般飯糰店不一樣，這裏並非一個個飯糰放在凍櫃上任由選購，のり結び用上自家的紫菜之餘，顧客更可點選配料。紫菜方面，可選擇有明產或瀨戶內海產，又可選燒紫菜或附有味道的紫菜；然後是選擇餡料，有吞拿魚、明太子、燒雞、鯖魚、梅等，自組最啱口味的飯糰，還有多款日式湯品及小食。店舖設計簡約，地面賣飯糰，樓上提供吧台座位及榻榻米，充滿和式風味。一個約1000日圓（約58.7港元）的套餐，已包括3個飯糰及味噌湯，配上玄米茶，感覺大滿足。●

のり結び

地址：京都市中京區寺町通六角下る櫻之町430-4

IG：@norimusubi_ohmoriya

●特色酒店

美國「最原創酒店」登陸

不想住傳統日式酒店的朋友，推介試一試型格酒店Ace Hotel，這個酒店品牌首次進駐亞洲，選址京都重新活化的新風館。Ace Hotel來自美國西雅圖，曾被《紐約時報》譽為美國「最原創酒店」，旗下酒店一向選址翻新舊樓，近年得到不少喜歡文化藝術、建築愛好者關注。相比客房設計，品牌投放更多資源在大堂、咖啡室、酒吧等公共空間設計上，讓旅客到世界不同角落也有耳目一新的感覺。Ace Hotel Kyoto提供213間客房，跟旗下酒店一樣，不時跟世界各地藝術家、職人品牌合作。Ace Hotel Kyoto由長期合作的 Commune Design操刀，在招牌風格之中融入京都豐富的手工藝歷史。●

Ace Hotel Kyoto

地址：京都市中京區車屋町245-2

網址：acehotel.com/kyoto

下榻任天堂「老家」

任天堂這個名字，相信大家也不會陌生，由昔日的紅白機到現在的Switch，帶給不同年代的大人小孩無比樂趣。現時大家有機會拜訪任天堂的舊址，甚至入住其中！任天堂舊總部在鍵屋町，處於鴨川和高瀬川之間，建築物充滿濃濃昭和初期建築的氣息，它既是當時的任天堂總部，也是創辦人山內家族的居所，最近經由建築大師安藤忠雄設計改造，活化成精品酒店「丸福樓」，於今年4月開業。全館只有18間客房，部分客房設和室及露天溫泉，而每間和室的家具擺飾都獨一無二，保留古都復古風格的同時，完美地融入現代住宿體驗元素。●

丸福樓

地址：京都市下京區正面通加茂川西入鍵屋町342番地

網址：marufukuro.com

●日本旅遊錦囊

˙證件要求：

持半年有效期特區護照，免簽證留日90天

˙入境防疫要求：

已打3劑疫苗（包括科興或復必泰）毋須核酸檢測；否則出發前72小時內出示指定機構發出的PCR核酸檢測結果

˙入境所需文件：

以Visit Japan Web提交入境審查表格及申報等入境文件（bit.ly/3VgUmJr）

˙機票：

香港航空1月香港往返關西國際機場，票價7875港元起，網址：www.hongkongairlines.com

˙防疫貼士：

1. 買旅遊保險時，要查看是否包括感染新冠賠償，一旦確診延誤行程，可申請賠償

2. 日本政府沒有硬性規定要戴口罩，但在人多的室內地方，例如新幹線或商場內，當局仍建議佩戴

3. 懷疑確診怎辦：當局建議旅客先聯絡「就診•諮詢中心」，類似香港的政府指定診所，在各地均有設立（www.c19.mhlw.go.jp/area-ct.html）。旅客可聯絡日本政府觀光局（JNTO）為訪日旅客設立的24小時緊急聯絡熱線：050 3816 2787

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

文：Joyce

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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