行大運遇「招財貓」 輕鬆登蝌蚪坪俯瞰沙田

【明報專訊】蝌蚪坪近年在行山界人氣急升，這塊位於沙田水泉澳邨旁的空中平地，易行景靚，如果說深水埗「嘉頓山」是近距離欣賞九龍城景的最佳地點，那麼蝌蚪坪便是最適合欣賞沙田一帶城景的好地方。剛踏入2023年，〈由我帶路〉就帶大家登上蝌蚪坪，再探雞胸山上的貓仔石，最後經慈沙古道回到水泉澳邨，輕輕鬆鬆「行大運」。

今次〈由我帶路〉邀請了中國香港攀山及攀登總會二級山藝教練曹偉樑（阿草），為我們設計輕鬆而富特色的行山路線。阿草說留意到近年網上愈來愈多人討論水泉澳邨附近的小山丘蝌蚪坪，所以決定帶我們一遊。不過由於它跟旁邊的貓仔山分別僅高百多及258米，即使是新手，行畢恐怕也意猶未盡，因此加插一段較冷門的雞胸山北脊路線，令整個行程的累積攀升高度增加至約460米！不過，仍然不及一座獅子山（495米）高，再者整條路線全長僅7公里，頗為「易食」。

阿草帶我們由港鐵沙田圍站D出口出發，經逸泰街右轉入水泉坳街。沿斜路直上，經過左邊接駁水泉澳邨的升降機塔，很快便看到右手邊有一條岔路，路牌寫着「作壆坑村」便可轉入。經過香港女童軍總會博康營地旁閘口後繼續沿水泉坳街一直上斜，行到盡頭便會見到一個刻有「涼亭（300米）」的路標，跟着指示進入小路前行，並在通過涼亭後約100米，就可發現右手邊有一石級路，往上走到山頂再右轉，便來到第1個checkpoint——蝌蚪坪。

山丘上平地面積廣闊 觀景野餐熱點

站在蝌蚪坪上，自然會明白它受歡迎的原因，這塊位於山丘上的平地面積頗大，目測約有半個標準足球場大小，海拔高度約170米，郊遊難度屬於入門級，可較近距離俯瞰大圍、沙田至火炭一帶的城景，是個觀景、野餐的好地方。

在蝌蚪坪休息完畢，我們走回剛才的入口，但不走下石級，而是前行繼續向較高的貓仔山進發。以往上貓仔山的山路頗為崎嶇，不過近年經修葺後，登山路線已變成整齊的木梯級，所以很容易便可走到貓仔山頂的三角測量站（258米）。再繼續往前走，當途經沒有樹蔭的地方，阿草着我們抬頭望上正前方的雞胸山近山頂處一組大石，它遠看有點像一隻坐着的貓，阿草說它便是今次旅程的第2個checkpoint——貓仔石。沿路繼續走，約3分鐘後就會接回衛奕信徑第5段，這時應左轉上山，並約在100米後（衛奕信徑W49標距柱）右轉入一片較廣闊的空地，便可發現雞胸山北脊的登山路線入口。

望貓石近深谷 切忌攀爬打卡

阿草說這條路線以往較少遊人，不過在疫情下多了人郊遊，所以很多被雜草遮掩的冷門路線，現時已變得開闊；隨着政府放寬各種社交距離措施，大量港人選擇外遊或其他娛樂，這些路線也許又會再次冷清起來。

上行約10分鐘，當景觀變得開揚便可看到右手邊的貓仔石。近觀貓仔石，發覺它一點都不小，簡直就是一頭巨貓，而且形態變得有如一座缺去手腳的招財貓。阿草又指着路旁一塊大石說，由於大石正對着貓仔石，因此行山人士都稱它為望貓石。不過，望貓石旁就是深谷，為免發生意外，千萬別攀上大石打卡，還是留在山徑遠觀比較安全。他又叫我們回頭望向蝌蚪坪，這時便會發現廣闊的平地及相連的山徑，形狀真的好像一粒蝌蚪，不禁令人懷疑這正是它名字的由來？

往獅子亭人多路窄 勿與友人並排走

離開貓仔石往上走，約15分鐘便來到雞胸山頂的三角測量站。面前有兩條小路下山，都可以回到麥理浩徑第4段，今次阿草就選擇左邊小路下山，約行200米便返回麥理浩徑第5段，轉右是往獅子山方向，我們則往左走，向沙田坳的獅子亭出發。麥徑第5段在假日原本已很熱鬧，再加上樂施毅行者賽事擬於下月復辦，不少越野跑手積極練跑，如跟朋友一起行山，建議在這段約長600米的狹窄山路保持直線行走，不要並排，以免發生碰撞。

觀音山河畔日光浴 靜聽流水聲

來到沙田坳獅子亭，可先在旁邊的恒益商店買點補給品，稍事休息，小店的特色出品包括自製豆腐花、紫背天葵等涼茶。休息過後，沿恒益商店左邊馬路前進，不到1分鐘便可見到右邊有一塊寫有「往水泉澳邨（2公里）」的路標，阿草領着我們走入。他說這條山路屬慈沙古道的一部分，古道是以往慈雲山與沙田鄉民往來兩地必經路線，可由沙田博康邨走到慈雲山慈雲閣。慈沙古道路况良好又接近民居，因此現在成了兩地居民的熱門晨運路線。由於這條通往水泉澳邨的山路位處於慈雲山、雞胸山所組成的集水區，因此沿途有多條溪澗流經，雨季期間水量充沛，即使在旱季，溪流也不會完全乾涸。

走約30分鐘，便來到左手邊溪流旁一個開揚位置，亦是這次行程最後一個checkpoint——觀音山河下游空地，河邊有不少平整的大石，坐下來聽着流水聲曬日光浴，在結束今次郊遊前洗滌心靈。離開後再往前走一兩分鐘便會見到馬鞍山郊野公園牌坊，再順路前行，就可回到水泉澳邨，完成今次輕鬆郊遊之旅。

■同場加映

慈雲山觀音廟 新年賜福

雖然今次阿草在沙田坳選擇經慈沙古道走約2公里前往水泉澳邨，但如讀者家住九龍或港島區，經沙田坳道後轉入慈雲山觀音廟下山，便可來到慈愛苑的慈雲山（北）巴士總站。這條路線亦是慈沙古道的一部分，由於昔日往來人士眾多，所以慈雲山觀音廟的香火相當鼎盛，翻查舊報章資料，香港《工商日報》在1961年3月10日便曾記載指每年農曆正月廿六（觀音開庫）不少人都會膜拜觀音，當中尤以慈雲山觀音古殿最熱鬧，「登山膜拜者通宵達旦，車水馬龍」。雖然昔日盛况不再，但觀音古殿仍值得一遊。再者從沙田坳經觀音廟下山的路程僅700米，前往港九地區亦較方便，讀者可視乎需要自行選擇。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：周群雄

編輯：梁小玲

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