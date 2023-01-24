東京近郊潛藏太平洋魅力 大洗町海上鳥居絕美日出

【明報專訊】東京是香港人熟悉不過的遊點，但對附近的茨城縣也許很多人都相當陌生。日本每年舉辦47都道府縣區域品牌魅力排行的民調，可憐的茨城縣總是在榜末附近徘徊，就連當地人都無奈苦笑：「我縣真是如此差勁嗎？」所謂魅力其實很主觀，至少我親身遊歷後，感受到箇中之美；尤其是當走到位於太平洋海岸的大洗町，看巨浪下的鳥居日出、遊逛附近的景點，更發現茨城縣有其潛藏之魅力。

茨城縣是日本本州北關東地區接連太平洋海岸的一個小縣，南面是千葉縣與埼玉縣，距離首都圈亦不遠，由東京站坐特急火車到首府水戶市才約90分鐘。不過，我的終極目的地是位於太平洋海岸的大洗磯前神社，從水戶要再坐約40分鐘巴士方能抵達。

轉轉折折只為一座神社，聽起來好似有點誇張，但原來跟我同樣想法的大有人在，都是衝着大洗磯前神社的鳥居日出絕景而來。神社始建於公元856年，主要供奉大國主神大己貴命及少彥名命，傳說這兩位神祇創造了日本這個國家。古人向來深信大海力量深不可測、危機重重，故在海邊被巨浪不斷衝擊的礁石上建造鳥居，於山丘上建造神社，希望迎接神靈降臨，保佑町內家宅平安。屹立在礁石上的神社鳥居朝向東方，每當日出時，太陽從水平線升起，位置恰好就在鳥居中，徐徐而起，成為茨城獨特的景觀。每年元旦，到這裏參拜及看日出的人更是鼎沸。

為了鳥居日出，我特別選擇住在海邊的大洗酒店ANNEX魚来庵，是距離鳥居最近的住宿。酒店規模不大，只有10間客房，全部擁有鳥居海景，2019年翻新後房間設計和配套更是精巧。我喜歡房間的設計，牀是洋式，落地玻璃窗前則是榻榻米。入住時碰巧風雨大作，我仍可在暖和舒適的房間中透過玻璃窗靜看浪潮拍打鳥居，窗外風雨聲狂吼，是另一難得的奇妙景致。當然，為了看日出，我已查看天氣預報，知悉太陽出來前風雨就會停止。校好鬧鐘在日出前起牀，原本只打算安在房中靜待日出。然而，由於客房高於地平線，高人一等的視線反而無法看到太陽從鳥居內升起。幸而鳥居就在樓下，我只需花1分鐘跑到鳥居前，與一眾遊客一起見證絕美的一縷晨光。浪花濺起，閃閃發光，鳥在鳥居上飛過，潮來潮去的變化確有一股奇異的引力，讓人定神細看，眼前這種壯麗確是茨城縣獨有。酒店職員還說，若晚上天朗氣清或碰巧滿月，鳥居前的星空及月出同樣令人驚歎。這次千里而來值回票價。

千年神社變動畫聖地 繪馬展畫功

欣賞完鳥居日出美景，得到對面的大洗磯前神社走走。步上91級樓梯就能到達神社，社內建築可追溯至元祿時代（1688至1704年）。由於保養得宜，木建築上的彩色雕刻依然漂亮清晰。2012年，一套以大洗町為背景的動畫《少女與戰車》在日本播出且大受歡迎，由於神社及鳥居亦出現在動畫內，吸引不少動畫迷前來朝聖，他們祈福時更在繪馬畫上劇中人物，不少畫功還相當了得，過百枚動漫繪馬也成為神社內另一有趣奇觀。

自選海鮮蒸烤 鮟鱇魚肝冬日美味

大洗町是個非常寧靜的海邊小鎮，即使有遊客如我等衝着神社及鳥居而來，但比起人頭湧湧的大城市著名景點仍是相距甚遠。我倒很享受這種清幽的舒暢美妙，好天時沿着海岸散步，欣賞太平洋景色。大洗海岸有泳灘，每到夏季便有不少東京人前來避暑；這時正值冬天，海邊更顯清靜。不過，我仍在大洗町找到一個非常熱鬧的地方，就是大洗海鮮市場！這裏是附近魚獲集散地，從太平洋撈獲的海產，部分會交到附近的工場加工，部分會送到日本各地，部分則在這裏售賣及食用。正值中午，傳來陣陣海鮮燒烤香氣，我憑着鼻子找到市場內的カキ（牡蠣）小屋。走進去，正是一家提供自助海鮮燒烤、蒸煮，以及定食的小店，全店坐得滿滿。

入店時先由服務員安排座位，選擇好蒸煮或燒烤，店員便會開爐預備。客人只需走到店內長長的海鮮吧枱，自選各種海鮮食材。赤魚一條大約15港元、紅蝦18港元、真蠔24港元、雜錦海鮮27港元、味噌蟹肉35港元……看中的便自行選取。想吃活貝，更可在吧枱旁的水池自行釣上來，肥美的一隻盛惠35港元。選好了便結算付款，回到座位自己慢慢炮製，桌上備有不同醬汁佐食。我點來滿盤海鮮，才不過百多港元。

由於大洗町漁民有實施放流，蛤類、吻仔魚、鰈魚、沙甸魚及鯖魚等，全年都能保持一定的魚獲量，而且價格便宜。大洗町亦有出產真蠔，夏秋季最肥美，只要有蠔放上吧枱，幾乎每枱都即時追加。鮟鱇魚則是大洗冬季的著名美食，這裏可品嘗鮟鱇魚肝，或點鮟鱇魚鍋享用。吃得滿足後更不忘逛逛市場內的農產品直營JA水户鮮活店。茨城縣雖小，農產品卻很豐富，直營蔬果價廉物美，一條長過手臂的白蘿蔔才約10港元，小芋頭、水果全都新鮮又便宜，我無懸念地買些時令水果帶回酒店品嘗。

聽明太魚「情話」 歎明太子雪糕

離開大洗海鮮市場，沿大路走數分鐘，就會見到一座寫上「明太子かねふく」幾隻大字的建築，正是開放給遊客免費參觀的大洗明太子主題公園（明太子Mentai Park大洗），雖然名字叫Park，其實是辣味明太子製造商Kanefuku開設的參觀工場。工場內約有百名員工，每日製作逾5噸明太子。走進去，就來了解一下明太子是什麼一回事。

展示區帶參觀者由明太魚（鱈屬的一種魚類）開始逐步了解，不同水域的同屬品種，到魚的習性、棲息地分佈、成長過程、生存競爭等，都以簡短文字和圖畫展示，雖然是日文，但從圖片及一些漢字，都能略懂一二。明太子來自魚卵，明太魚要成就繁殖任務，必須經過求偶過程，場內最有趣的，是播放由學者錄下的明太魚求偶「情話」，確是難得一「聽」。展示廳旁是明太子加工工場，可隔着玻璃看到工人加工處理明太子，最後當然少不了直賣店。明太子產品大部分需要冷藏，外地遊客想買便需考慮保存與運送；除急凍貨，場內亦有少許乾貨加工製品，亦設即場免費試食。賣店旁有輕食店，供應一系列加入明太子的美食，如饅頭、飯糰，還有鹹鹹香香又帶甜的明太子軟雪糕。場內有幾部夾公仔機，可試試夾走店內限定的明太子法式餅乾。

明太子參觀工場旁，有一座約60米高的大洗海洋塔，亦可順道一遊。全塔只設有3層，地面是手信專賣店，2樓是《少女與戰車》主題咖啡店，3樓是展望台。我登上展望台，天朗氣清，太平洋海景更是無敵，另一邊是大洗町民居小區。街巷之間，隱藏着一家創業於1865年的月之井酒造，選用日本不同品種的酒造好適米，以縣內特有的小川酵母釀造多款日本酒。店面保留傳統老房子模樣，除了賣酒，還有以酒粕製成的雪糕、酒米年輪蛋糕，以及特別生產的潤手霜、乳液和精華素等。在大洗町的景點游游走走，也夠我充實度過兩天。●

● 日本旅遊錦囊

˙證件要求：持半年有效期特區護照，免簽證留日90天

˙入境措施：目前入境日本前須先於網上填寫Visit Japan Web（www.vjw.digital.go.jp），須按要求申報。同時，入境政策要求或隨時變更，出發前宜留意官方最新公布

˙機票：HK Express來回香港及東京，1月票價1586港元起（未連稅及燃油附加費）

查詢：www.hkexpress.com/zh-hk

˙交通：東京站乘JR特急列車前往水戶站（約90分鐘），再轉50號巴士前往大洗海岸（約40分鐘）

˙大洗觀光協會：www.oarai-info.jp

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

大洗磯前神社

網址：bit.ly/3w3ekwZ

大洗酒店ANNEX魚来庵

網址：bit.ly/3GZV61V

カキ小屋

地址：茨城縣東茨城郡大洗町磯濱町8253

明太子Mentai Park大洗

網址：mentai-park.com/ooarai

大洗海洋塔 Oarai Marine Tower

網址：www.oarai-mt.jp

月之井

網址：tsukinoi.co.jp

文：卓文慧

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com