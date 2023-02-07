春日花宴 南涌→大美督 橫七古道串串「吊鐘」添浪漫

嬌小清雅——橫七古道和八仙嶺自然教育徑綻放的吊鐘花，嬌小清雅。（賴俊傑攝）

橫七古道——橫七古道是昔日橫山腳上村等4村居民往來大埔和沙頭角的要道。（賴俊傑攝）

優美鴉洲——甫抵達南涌起點，迎接我們的是鴉洲的優美景色。（賴俊傑攝）

吊鐘花——沐浴春風中的吊鐘花正開得燦爛，為橫七古道和八仙嶺自然教育徑添上粉紅浪漫。（賴俊傑攝）

【明報專訊】春風輕拂，古樸寧謐的橫七古道上，清麗可愛的吊鐘花開得正盛。今期〈由我帶路〉特別來一趟古道之旅，除與山中粉紅「鈴鐺」瘋狂打卡，還可遠眺鹿頸、南涌及船灣一帶景色，是新手春遊賞花的理想路線。

鴉洲美景打頭陣

我們相約山藝教練陸永恩（Vivien）帶路，她建議由南涌出發，逆走衛奕信徑第10段，行程包括橫七古道，經八仙嶺自然教育徑，以大美督作結；全程約10.5公里，山徑以平路為主，一路緩緩上升。當日我們一行3人，在港鐵粉嶺站C出口集合，乘專線小巴到南涌。甫在南涌公廁附近下車，迎接我們的是一水之隔的鴉洲美景，向海面望去，綠色的小島綴以點點雪白，棲息鳥群令鴉洲倍添活力。

路口有指示「衛奕信徑第10段」及「尤德爵士紀念亭」，我們先沿寬闊的石屎路前行往南涌亭，途經南涌郊遊徑入口，見到藍色欄杆時轉左，即見到衛奕信徑大石碑，這裏正是衛奕信徑第10段終點。是日行程的重頭戲橫七古道，是連接橫山腳村與七木橋村的小徑，村落雖已荒廢，但古道鋪設完整，沿途景色古樸，現時屬衛奕信徑第10段的一部分。

八角「孖亭」賞遼闊景觀

一路前行，遇上路牌，只要跟着往八仙嶺方向走即可。不知不覺間，腳下的路面由石屎路變為泥石路，漫步橫七古道，可感受昔日風光；其間經過「橋山橋」，乃1990年代配合衛奕信徑而建造。過橋不久，跟路牌方向走向尤德亭，可到第1個checkpoint：尤德亭。

尤德亭是一座兩亭相連、呈八角的中式涼亭，外形設計傳統中別樹一格。亭前景觀遼闊而豐富，左方是南涌的魚塘和農田，遠處可見藍天白雲映襯下的紅花嶺；中間遠方高山是深圳梧桐山；右邊是鹿頸魚塘和農田；在沙頭角一海之隔的對岸，是高樓大廈密密麻麻的深圳鹽田區，最右方就是鹽田港貨櫃碼頭。

古村風韻猶在 如進入時光隧道

離開尤德亭，折返路口繼續前行，走入幽靜古道，路邊石級長滿青苔，沿路偌大石塊不斷延伸。翻查資料，橫七古道的「橫」指橫山腳上村、橫山腳下村，「七」指上七木橋村、下七木橋村，昔日古道連接4條村，是村民往來大埔和沙頭角的要道。村民在上世紀60年代遷出，村落早就荒廢，房子破敗，但古村風韻猶在，游走其間恍如進入時光隧道；其中以橫山腳上村保留的破舊建築物較多，其餘地方幾剩破瓦頹垣。

來到標距柱W131的十字路口時，左轉走向新娘潭，右轉往黃嶺，向前行才是往八仙嶺方向。沿清幽古道走，跨過橫山腳南橋，前行不久四周樹木變得特別茂盛之處，就到達第2個checkpoint：橫山腳上村。

在橫山腳上村，荒廢村屋佇立古道旁，村內祠堂門楣上的「陳氏祖祠」字樣隱約可見。昔日村民在此聚居務農，以大石築成山徑、小橋和房屋，還建有祖祠，反映村落頗具規模。

前行踏在偌大石塊路上，過橋跨過小溪流，亦散見破舊村屋，就到達橫山腳下村。在古道尾段，吊鐘花嬌小可愛的身影，開始為古道平添點點浪漫的粉紅色調。

八仙嶺自然教育徑 吊鐘嬌小清雅

直至走到標距柱W129，已不復見古村足迹。繼續前行接上八仙嶺自然教育徑，朝大美督方向走，夾道歡迎我們的是愈來愈密集的串串吊鐘花；相比西貢鹿湖郊遊徑、爆開得滿山燦爛的吊鐘，這邊的吊鐘花相對嬌小，散佈山頭，更顯清雅可愛的美態。吊鐘花一般在農曆新年前後開花，花色粉紅清麗，花朵長於枝頂的結構，外形如吊鐘，過往本地曾以吊鐘花作為年花；後因砍伐嚴重，政府於1937年納入《林務規例》，禁止非法採摘野生吊鐘花。

沿着八仙嶺自然教育徑走向大美督，一路下坡，臨近春風亭之前，還遇上絕美的船灣淡水湖景，一路沿石級路走，便到達第3個checkpoint：春風亭。位於仙姑峰山腳的春風亭，是為紀念1996年八仙嶺山火中捨己救人的兩位教師周志齊與王秀媚而建。當你面向春風亭，抬頭遠望就是八仙嶺最東面的仙姑峰。

離開八仙嶺自然教育徑，一路向汀角路方向下行，約15分鐘便到達大美督巴士總站，結束是次古道之旅，該處可選乘巴士或專線小巴往港鐵大埔墟站。

●行程

全程：約10.5公里

需時：約3個半小時（不計拍照休息）

交通

去程：港鐵粉嶺站C出口，坐56K專線小巴

回程：大美督巴士總站坐九巴75K或專線小巴20C回港鐵大埔墟站

●溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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