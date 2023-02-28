糴米擔水 踎大牌檔瀡滑梯 美荷樓1950s公屋精華遊

露營主題——Garden at Mei Ho Cafe室外以露營為主題風格，配合露營用品，如帳篷、折疊椅、小桌子等，可帶同寵物一齊chill。（餐廳提供）

天台學校——天台學校是其中一個新加入展區，介紹1950、60年代在大廈天台開辦的小學，展示不少當時的校服及教材。參觀者還能透過影視體感遊戲，模擬跟隨老師做早操。（馮凱鍵攝）

童年回憶——展區以模型展示1960年代的遊樂設施，可見昔日滑梯（圖）又高又長，以金屬製造，簡簡單單，卻是很多人童年的刺激回憶。（馮凱鍵攝）

大牌檔——大牌檔是本地飲食文化之一，主題區介紹了大牌檔名字由來及術語，如靚仔、加底等。（馮凱鍵攝）

是日猛片——展館蒐羅了昔日的電影代表作，如《梁山伯與祝英台》、《黑玫瑰》及《獨臂刀》等，參觀者可透過熒幕選擇觀看，回味經典片段。（馮凱鍵攝）

【明報專訊】大型展覽多籮籮，西九文化區的M+及香港故宮文化博物館自然是話題熱點，但走進社區，也有不少講述香港歷史及文化的「mini博物館」。大家可以在深水埗沉浸公屋集體回憶，在銅鑼灣大坑感受百年歷史傳統習俗，或到香港仔認識水上社區，體驗不同年代的香港人情事。

1953年石硤尾大火，令5萬人無家可歸，標誌香港公屋歷史開端的深水埗美荷樓因而建成，為現時碩果僅存的最早期徙置大廈，盛載社區的故事。2013年開幕的美荷樓生活館中，保存不少香港人珍貴的集體回憶。其「公屋博物館」經過近1年翻新後，早前重新開放，新展覽以「歲月留情」為主題，新增1950、60年代生活場景，以及數碼互動元素，重現當時基層居民的生活百態。

數碼互動展覽 呈現基層生活

踏入地下新展廳，映入眼簾的是被稱為「美荷上河圖」的導覽壁畫，簡單介紹10大主題展區，包括大牌檔、雜貨舖、制水、理髮店、遊樂場等場景，展示當年基層市民「食嗱喳麵」、「糴米」、「擔水」、「飛髮」、「彈波子」等日常生活，相信能引起不少共鳴。除基本的文字介紹及相片外，亦不乏富趣味的資料，例如大牌檔名字的由來及術語，逾半世紀的街市價格比較，舊居民口述歷史及人情故事等，值得細閱。如1960年代香港制水（有限制供水），最嚴峻時每4天只供水4小時，每個家庭都要總動員排隊取水，場內設有水桶樣本，提起來的確需要不少氣力！

加入體感遊戲、AR

參觀完地下展廳後走上1樓，舊有展覽也加入了更多體感遊戲及AR擴增實境。由美荷樓歷史及設計開始，到走廊廚房、公廁及公共浴室等一一重現，多個示範單位皆根據街坊口述歷史，還原昔日的擠迫環境，如一屋兩戶、5人單位的「閣仔」等。新展區則包括天台小學、家庭手作工業等，更介紹各年代的代表公屋設計，猶如置身其中，曾住過舊式公屋的市民必會勾起深刻回憶。最後一部分是活化計劃重點：美荷樓舊居民網絡，除了舊街坊捐出的舊物，還有他們對美荷樓及舊式屋邨生活的看法。

重溫昔日的生活日常後，不妨到地下的Garden at Mei Ho Cafe歎杯咖啡，感受舊冰室的復古氛圍。Cafe室內裝潢延續前身的冰室設計，復古黑白磁磚、木質桌椅、花碼字牌等充滿舊香港情懷。近期還伙拍香港漫畫家Pen So舉行《回憶見》Part 2 Pop-Up Gallery，展出多項香港景物作品，包括珍寶海鮮舫、獅子山、信興酒樓等；室外則是截然不同的户外露營風格，特設由帳篷搭出的空間，配上折疊椅、小桌子及盆栽，享受至chill的午後時光。

■美荷樓生活館

地址︰深水埗巴域街70號石硤尾邨41座YHA美荷樓青年旅舍地下

查詢︰3728 3544

文：陳真紀

編輯：梁小玲

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