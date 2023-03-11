「悲情城市」再爆紅 九份3月燈籠海加倍美麗

阿妹茶樓的竹簡手寫茶單很懷舊，寫上多款在地茶葉及價格。（梁幹持攝）

九份老街基山街，是一條迂迴曲折的窄巷，兩旁都是手信小吃店，從早到晚人來人往。（梁幹持攝）

《悲情城市》拍攝場景「小上海」已荒廢待售，只餘下破落的建築和招牌。（梁幹持攝）

修葺改建——昇平戲院最早期是兩層高的木建築，後來經過改建和修葺變成現在的模樣。（梁幹持攝）

阿妹茶樓——在阿妹茶樓陽台喝茶看風景，自己也不期然成為了別人的風景。（梁幹持攝）

【明報專訊】在1989年上映、被形容為台灣人一生必看的經典電影《悲情城市》，今年在二二八和平紀念日前夕推出全新4K數碼版，並再度公映。此齣講述1945年後一段關於台灣白色恐怖悲慘歷史的電影，近期不但引起台灣人熱烈討論，連帶當年的拍攝場景——九份也再次備受關注，加上慕名而來的日韓旅客，令這座充滿傳奇的黃金山城再次熱鬧起來。

九份位於新北瑞芳區，離台北市僅1個多小時車程，相信很多到台灣旅遊的人都來過；就算沒有，也會對那幀豎崎路上掛滿紅燈籠、古色古香的經典觀光宣傳照留有印象。

九份的魅力，除了依山而建的老屋、縱橫交錯的窄巷，還有她那曾經繁華的傳奇過去。台灣日治時期（1895至1945年）九份一帶淘金業發達，成為當年北部最富庶的地方。據說當時礦工下班後，會先洗去身上泥塵，換上西裝皮鞋，乘搭輕便車從瑞芳、金瓜石來到九份的茶館、茶樓喝茶消遣，或到昇平戲院看歌仔戲、布袋戲，夜夜笙歌，當年的九份有小上海之稱。

1960年代開始，淘金業日漸式微，周邊的礦坑陸續關閉，黃金山城也由盛轉衰，繁華不再。直到導演侯孝賢在這區拍攝《悲情城市》，1989年上映後轟動全台，並且獲得威尼斯影展金獅獎，九份隨即受到遊客熱捧，從沒落小鎮變身成招待觀光客的旅遊勝地。

90年昇平戲院再遇梁朝偉

有近90年歷史的昇平戲院，見證着這座山城的流金歲月，也是《悲情城市》取景地之一。梁朝偉飾演的主角文清，便在這裏的小吃攤買燒烤。昇平戲院原名昇平座，是新北最早的戲院，也是當年設備最先進的一所。全盛時期每日有二三千名觀眾入場，每場座無虛席，連走廊也站滿看戲的人。

戲院旁的豎崎路，是一條沿山勢而建的300多級石梯斜坡路，是九份老建築和觀景茶館的集中地，來這裏就可看到階梯、招牌、紅燈籠交錯的經典美景。在旅遊業最發達的時候，山上共有20多間茶館，包括有百年歷史的「九份茶坊」，可惜曾是《悲情城市》拍攝場景之一的「小上海」已在數年前結業，另一間「阿妹茶樓」仍保留了採礦時期日式建築外觀，讓遊人體驗當年礦業盛世時期礦工們最愛的茶館情懷。

■昇平戲院

地址：新北市瑞芳區九份輕便路137號

開放時間：周一至五上午9:30至下午5:00；周六日上午9:30至晚上6:00

門票：免費

古色古香茶樓vs.網紅咖啡店

「何名様ですか？」、「兩位」、「Indoor or outdoor seat ?」……阿妹茶樓就像小小聯合國。這座兩層高的茶樓是九份的地標建築，除了聞到陣陣茶香，還會聽到各種語言，遊人都興奮地聊天、打卡、品茶，非常熱鬧。這裏提供台灣出品的梨山烏龍、金萱茶、東方美人等，喝茶時搭配精心製作手工茶點，桂花脆梅、茶餅、芝麻球等都是傳統口味。在山城爬爬走了半天，能夠坐在這裏休息一下，看看窗外風景，等日落待亮燈，也是不錯的選擇。

品茶之外，遊九份還有另一選擇，就是最新網紅咖啡店CHLIV Jiufen。它位處寧靜的輕便路轉角，全黑色簡約建築讓人有低調奢華的神秘感覺。創辦人Chris曾奪東京世界拉花公開賽冠軍，2019年在九份開設咖啡店，最大賣點就是可以近距離欣賞咖啡師高超的拉花技巧。菜單上最特別的是九份限定的竹炭金箔拿鐵，咖啡基底偏苦，奶泡綿密滑溜得沒話說，竹炭粉令嘴巴裏有沙沙的口感，幾點金箔滿足了視覺效果。金箔加上竹炭的組合，彷彿把九份的採礦歷史濃縮在一杯咖啡裏，有趣。

■阿妹茶樓

地址：新北市瑞芳區市下巷20號（豎崎路內）

營業時間：周一至五上午11:00至晚上9:00；周六日上午10:00至晚上10:00

網址：www.a-meiteahouse.com

■CHLIV Jiufen

地址：新北市瑞芳區輕便路59-1號

營業時間：上午10:00至晚上6:00

網址：www.chliv.com

3月燈籠祭 每晚6時亮燈

這次再訪，適逢當地正舉辦為期1個月的「九份紅燈籠祭」，每晚6時亮燈，昇平戲院前廣場和九份老街周邊，佈滿密密麻麻的紅燈籠，估計數量是平常的兩倍，晚上打卡更靚更有氣氛。在遊人特別鍾情的豎崎路，陡峭的石階加上狹小的巷道，襯托兩旁復古的日式建築，的確如同電影場景。

九份當地有「持火把巡山祈福」的習俗，祈求財富運勢，「九份紅燈籠祭」延續火把節祈福的傳統，所以特別在五番坑道紀念公園和金山岩，設有兩個不同主題的祈福燈籠裝置，打卡之餘又可祈平安求恩緣。

■九份紅燈籠祭

日期：即日至3月26日，晚上6:00至10:00亮燈

網址：newtaipei.travel

●台灣旅遊錦囊

簽證：符合資格的香港居民可網上申請電子入出境許可證

網址：bit.ly/3YTBkef

機票：3月份長榮航空來回台北機票，連稅$2340起。網址：www.evaair.com

交通：

1.台北捷運板南線的忠孝復興站，轉乘公車1062（台北－金瓜石），或西門站轉乘公車965（板橋－金瓜石），至九份老街站下車，車程約60分鐘

2.從瑞芳火車站走5分鐘到區民廣場，轉乘788、827或假日行駛的825公車至九份老街下車，車程約15分鐘

台灣防疫要求：www.cdc.gov.tw

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

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